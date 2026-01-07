Moderátorka nepremárni ani sekundu času: Pozor, aby ste sa jej NEZĽAKLI!

LONDÝN - Čakanie na letisku môže byť nudné, no pre Oliviu Attwood rozhodne nie. Známa moderátorka využila čas pred odletom netradične. Pozor, aby ste sa jej nezľakli!
Moderátorka Olivia Attwood opäť raz ukázala, že patrí medzi ľudí, ktorí vedia vyťažiť maximum z každej jednej minúty. Ani zdĺhavé čakanie na letisku pre ňu neznamená nudu či bezcieľne sedenie na stoličke. Práve naopak – čas, ktorý by iní cestujúci strávili bezmyšlienkovitým skrolovaním v mobile alebo popíjaním kávy, využila ona mimoriadne efektívne a po svojom.
Počas voľných chvíľ pred nástupom do lietadla si dopriala skrášľovaciu procedúru priamo v letiskovej hale. Na tvár si naniesla pleťovú masku. Hoci výsledok bol určite prospešný pre jej pleť, samotný pohľad na Oliviu mohol nejedného okoloidúceho poriadne zaskočiť. S maskou na tvári pôsobila na prvý pohľad trochu desivo.
Spolu so svojím manželom Bradleym Dackom sa najskôr odbavili na londýnskom letisku a následne sa pripravili na cestu do romantického, zasneženého Paríža. Jedno je však isté – Olivia Attwood jednoducho neplytvá časom a dokáže ho využiť naozaj naplno v akejkoľvek situácii. Aj keď pri náhodnom stretnutí s ňou na letisku by si niektorí cestujúci mali dať pozor, aby sa nezľakli.
