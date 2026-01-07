Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Napätie v Jemene rastie: Saudská koalícia zasiahla proti separatistom podporovaným Emirátmi

SANÁ - Saudskou Arábiou vedená koalícia v stredu oznámila, že podnikla „obmedzené preventívne údery“ v Jemene, aby zabránila separatistom podporovaným Spojenými arabskými emirátmi (SAE) v eskalácii konfliktu. Iinformuje o tom agentúra AFP.

Sily separatistickej Južnej prechodnej rady (STC), ktorá je oficiálne súčasťou medzinárodne uznanej jemenskej vlády, s podporou SAE začiatkom decembra spustili v južnom Jemene ofenzívu. Podarilo sa im prevziať kontrolu nad rozsiahlymi časťami provincie Hadramaut bohatej na ropu a časťou susednej provincie Mahra. Vytlačili odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily, ktoré v minulosti podporovala Saudská Arábia. Saudskou Arábiou vedená koalícia minulý týždeň podnikla útoky, ktoré podľa AFP odrazili separatistov.

Koalícia v stredu informovala o nových útokoch v snahe zabrániť predsedovi separatistov Ajdarúsovi az-Zubajdímu „eskalovať konflikt“. Tvrdí, že spolupracujú s jemenskou vládou a miestnymi predstaviteľmi „na podporu bezpečnostných opatrení a udržiavanie poriadku“. Az-Zubajdí mal v utorok cestovať do Rijádu na rokovania, ktorých cieľom bolo zmierniť strety. Jeho lietadlo malo meškanie a podľa koalície nebol na palube, keď vzlietlo. „Odletel na neznáme miesto a nechal členov a vodcov (separatistickej skupiny) bez akýchkoľvek informácií o svojom pobyte,“ uviedla.

Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty dlhodobo podporujú konkurenčné frakcie v Jemene. Spočiatku spojili svoje sily v koalícii vedenej Saudskou Arábiou proti Iránom podporovaným povstalcom húsíom. Jemen je už viac ako desaťročie fakticky rozdelený na sever, ovládaný proiránskymi húsíami, a juh, ktorý je pod kontrolou roztrieštenej koalície.

