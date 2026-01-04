AKTUÁLNE Čelná zrážka na východe Slovenska! Cesta je NEPREJAZDNÁ: Desivé FOTO, hlásia množstvo zranených

ČAKLOV - Pri Vranove nad Topľou sa stala vážna nehoda. Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia dokumentuje udalosť, cesta je neprejazdná v oboch smeroch.
V nedeľu došlo krátko po 19. hodine k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel na ceste I/18 pred obcou Čaklov v smere od mesta Vranov nad Topľou. "Na mieste sú záchranné zložky. Polícia udalosť dokumentuje," informovala prešovská krajská polícia s tým, že uvedený úsek cesty je neprejazdný v oboch smeroch. Žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a využili obchádzku.
Hasiči evidujú osem účastníkov dopravnej nehody. „Zranenia utrpelo sedem ľudí, z toho tri deti,“ spresnil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
"Jedno auto na ľavej strane je v žľabe a druhé na pravej strane v poli v smere na Čaklov. Odtrhnuté kolesá. Strach. Prajem, aby všetko dobre dopadlo a boli v zdraví tí, čo sú tam v tých autách," napísal svedok na sociálnej sieti v ozname miestneho dopravného servisu a zverejnil aj fotografiu z miesta nehody.