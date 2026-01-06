Väčšia dráma ako na javisku! Zo SND odchádza ďalšia herecká hviezda, Emil Horváth: Prečo končím

BRATISLAVA - Už mal toho dosť! Herec Emil Horváth sa rozhodol po 40 rokoch odísť zo Slovenského národného divadla. Vysvetlil aj dôvod.
V SND je už niekoľko týždňov poriadne dusno! Výpoveď dostalo dokopy 5 uznávaných slovenských hercov a tým to nekončí. O svoje miesta prišli Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Anna Magdaléna Hroboňová a dobrovoľne odišla Táňa Pauhofová, pričom všetci sa mali dohodnúť na externej spolupráci.
Teraz sa k nim pridal ďalší renomovaný herec – Emil Horváth. „Mám osemdesiat rokov a to, že onedlho odídem do externého prostredia, je moje slobodné rozhodnutie,” povedal pre denník SME. Uzatvára tým 40-ročnú kapitolu svojho pôsobenia v divadle. Jeden z našich najikonickejších hercov súčasnosti oslávil svoje 80-te narodeniny len nedávno, 12. novembra minulého roku, a doprial si k nim krásny darček - vlastnú knihu s názvom Už dávno nie som mladší. Okrem divadla hral v nespočetnom množstve filmov a seriálov, aktuálne hviezdi v úspešnom markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám.
Ak má hodnotiť prepúšťanie v divadle, tvrdí jedno: „Ak mám futbalový klub a mám šetriť na ľuďoch, vyhodím Ronalda alebo človeka, ktorý kreslí čiary okolo ihriska? Myslím, že je tu pomerne jasná odpoveď. Rovnako je to v divadle. Naozaj sa majú vyhodiť herci, ktorí večer čo večer vypredávajú predstavenia?“
Horváth ďalej vraví, že ak niekto hráva desať a viac predstavení do mesiaca, k tomu skúša, tak z toho života naozaj veľa nemá. Divadlo je však pre hercov koníčkom a záujem divákov satisfakciou. „Chvalabohu môžem povedať aj to, že nikdy v histórii nebolo divadlo také úspešné. Naplnenosť kapacít je myslím 92 percent, a to hrávame vo veľkej sále, v Štúdiu aj Modrom salóne. Povedal by som, že denne naplniť sedemsto miest nie je maličkosť.“
Emil Horváth sa stal členom Činohry SND v roku 1983, o šesť rokov neskôr bola Nežná revolúcia a nastal zásadný zlom v spoločnosti smerom k demokracii. „Ale od vlády Vladimíra Mečiara sa zaviedlo, že víťazná strana berie všetko, vládne a tak sa aj správa. To znamená, že do demokracie sa pomaly dostávajú autokratické prvky,“ povedal herec, ktorý sa vyjadril aj k pôsobeniu riaditeľky Zuzany Ťapákovej. „V Slovenskom národnom divadle malo byť výberové konanie, a nebolo. Máme generálnu riaditeľku, ktorá je poverená dočasne. Nedá sa nič robiť, výberové konania momentálne nie sú veľmi v obľube a ministerka môže riaditeľa vymenovať aj priamo. Nech je to akokoľvek, pani Ťapáková je generálnou riaditeľkou, má rozhodujúcu právomoc a to rešpektujem,“ zhodnotil Emil Horváth.