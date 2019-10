Historický deň pre SaS! Koniec galkovcov alebo pád kráľa Sulíka? Takto vznikla kríza v strane

BRATISLAVA - Stranu Sloboda a solidarita dnes čaká nominačný snem, na ktorom majú schvaľovať kandidátku. Richard Sulík začiatkom týždňa predstavil pätnásť mien a štyri nové tváre. Jana Kiššová trojku na Sulíkovej kandidátke odmietla, Václav Mika to po troch dňoch vzdal. Dnes by sa malo ukázať, či si svoje presadí Sulík, alebo sa vzbúrencom okolo Galka podarí presvedčiť členov o svojej verzii.

Dnes je pre SaS-ku kľúčový deň. Na nominačnom sneme v Jasnej si členovia strany zvolia kandidátku, ktorá vyhovuje všetkým členom. Spor sa v strane rieši niekoľko týždňov, no podľa viacerých trvá už dlhšie. Spor začal eskalovať po mimoriadnom kongrese začiatkom septembra a po rozhovore s Jozefom Mihálom, v ktorom uviedol, že v strane robil zlú krv Ľubomír Galko. V strane sa po kongrese v SaS rozdelili na dva tábory - galkovci vs. sulíkovci.

Sulík potvrdil svoju pozíciu

Začiatkom septembra sa v strane konal mimoriadny kongres, na ktorom sa volil predseda na ďalšie štyri roky. Členovia si opäť zvolili Richarda Sulíka. Získal 135 hlasov zo 141 odovzdaných volebných lístkov. Bol jediným kandidátom. Nikto ho nevyzval. Niekoľko členov strany už predtým vyjadrilo nesúhlas s týmto kongresom. Spor sa začal výzvou, resp. listom, ktorý podpísalo takmer 50 členov strany, ktorí s kongresom nesúhlasili a ani sa ho nezúčastnili. Už pred kongresom navrhli na republikovej rade, aby sa nový predseda nevolil. Neprešlo to.

Sulík vtedy voľbu vnímal voľbu ako jasný signál toho, že v strane budú jednotní a do volieb pôjdu so silným mandátom. „Dnes sa strana SaS zomkne a spoločne ideme do volieb uhrať čo najlepší výsledok,“ povedal vtedy v príhovore staronový líder SaS Sulík. Dokonca veril, že v strane dokážu zostaviť výbornú kandidačnú listinu. V pláne mal a zrejme stále má, uhrať podobný výsledok ako v posledných voľbách.

Vznik Demokratického jadra SaS

Medzi členmi, ktorí odmietli na kongres prísť, boli ľudia okolo Ľubomíra Galka, resp. skupinka či galkovci, ako ich mnohí nazývajú. Išlo o Janu Kiššovú, Jozefa Rajtára, Natáliu Blahovú, Vladimíra Slobodu, Radoslava Pavelku a do Zvolena nakoniec neprišli ani poslanci Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková a Peter Osuský. Už pár hodín pred snemom bolo cítiť napätie. Spomínaní SaS-kári na mimoriadnej schôdzi pred snemom boli, no tlačovky sa nezúčastnili.

Niekoľko týždňov predtým sa totiž v kuloároch hovorilo o tom, že sa v SaS množia úvahy o výmene predsedu. V kuloároch sa hovorilo o tom, že by to mal byť práve Ľubomír Galko. Ten to však poprel. Sulík to vtedy chápal a uviedol, že nemôžu mať všetci členovia na jednu vec rovnaký názor, do predvolebnej kampane však počítal aj s nimi. Po mimoriadnom kongrese sa galkovci, ktorí sa kongresu nezúčastnili, oddelili od ostatných a založili platformu Demokratické jadro SaS. Vznik oznámili po mimoriadnom kongrese v sídle SaS.

Sme stále tou SaS-kou?

Sulíka vyzvali k sebareflexii a vyjadrili svoj nesúhlas so spôsobom, akým bol mimoriadny kongres zvolaný. Podľa platformy sa tretina členov na kongrese nezúčastnila, preto Sulík nemal silný mandát. „Od zvolania kongresu sme neustále konfrontovaní členmi, ale aj voličmi s otázkou, či sme stále tou SaSkou, ktorá sa hlási k zdravému rozumu a zodpovednosti za štát. Či teraz, pol roka pred mimoriadne dôležitými voľbami, keď sa bude rozhodovať o budúcnosti Slovenska, je pre nás stolička riadne zvoleného predsedu tým najdôležitejším problémom, či už našej strany, alebo celej spoločnosti. Ja jasne hovorím - nie je,“ povedala vtedy Kiššová.

Je však podľa nej absurdné, aby sa už raz riadne zvolený predseda nečakane vzdal funkcie, a to len z jediného dôvodu, že chce byť zvolený na ďalšie štyri roky ešte pred tým, ako mu uplynie predchádzajúce volebné obdobie. Výsledok nemohli uznať. Demokratické jadro SaS napriek tomu, že sa odštiepilo od strany, ubezpečilo voličov, že chcú paradoxne stranu stmeliť.

Stále jedna strana, rozkol odmietali

Nespokojní členovia platformy sa však stále hlásia k SaS a k jej princípom. Stále opakujú to, že je tam väčšina zakladajúcich členov. Odmietali, že by v strane došlo k rozkolu. Podľa Kiššovej sa pachuť z kongresu obísť nedá a dôvera v strane bola naštrbená. „My sme stále jedna SaS, stále jedna. Nie sme iná SaS, sme tá istá SaS, ale máme na niektoré veci iný názor a chceme ich komunikovať,“ zopakovala Kiššová. „Spravíme všetko pre to, aby žiadny rozkol v strane nenastal, aj toto je ten krok k tomu,“ povedala.

Mihálov rozhovor rozvíril vody

Niekoľko dní po založení platformy bolo relatívne ticho. Spor však stále pretrvával a napätie v strane sa dalo krájať. Desať dní po kongrese bývalý člen SaS a súčasný člen koalície PS/SPOLU Jozef Mihál v rozhovore pre .týždeň uviedol, že za jeho odchodom z SaS stál do veľkej miery Ľubomír Galko. „Používa metódy, ktoré slušný človek nepoužíva. Manipulácie, ohováranie. Lucia Nicholsonová nedostala dostatok hlasov na to, aby bola zvolená do republikovej rady.“

Otvorene porozprával o konfliktoch strany SaS z minulosti. Podľa neho je Sloboda a solidarita síce skvelá strana, ale Sulík si v nej musí urobiť poriadok. „Teraz budem veľmi otvorený. Veľmi zlú krv robí v SaS Ľubo Galko. On stál do značenej miery za rozbrojmi, ktoré vyústili do straníckeho rozkolu v roku 2013 a do značnej miery stál aj za mojím odchodom,“ povedal Mihál s tým, že si nevie predstaviť, ako Sulík ponúkne do volieb kandidátku bez rozbrojov. Ľubomír Galko reagoval na Mihálove slová v rozhovore na sociálnej sieti. Podľa neho Mihál klamal. Mihálov rozhovor vyvolal lavínu reakcií, ozvali sa bývalí SaS-kári, ale aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorí Mihála podržali. V otvorenom rozhovore pre Topky situáciu okomentoval jeden z bývalých členov strany Ľudovít Jurčík.

Prvé informácie o Galkovom vyhadzove z kandidátky

V polovici septembra sme vás informovali, že Galko nebude v budúcoročných voľbách na kandidátke strany. Richard Sulík túto možnosť vtedy priamo nevylúčil. „Kandidátna listina sa práve tvorí, budeme včas informovať,“ uviedol pre Topky Sulík. Situáciu však stále konkrétnejšie, na rozdiel od skupinky okolo Galka, nekomentoval. Podľa neho si to mali vyhovoriť v strane. Ďalším, o kom sa v tom čase hovorilo, že nebude na kandidátke, bol Jozef Rajtár.

Demokratické jadro SaS to následne potvrdilo na sociálnej sieti. Zvyšným členom predstavilo svoju predstavu o kandidátke. Na ich kandidátke by mal byť lídrom Sulík. „Tento návrh je postavený na členoch strany, ktorí sú nositeľmi programu SaS bez ohľadu na to, ako sa stavajú k aktuálnym udalostiam v strane. Je to férový návrh a odráža náš záujem zastaviť prehlbovanie konfliktu,“ napísali na sociálnej sieti.

Veľký návrat Nicholsonovej

Veľkou novinkou v strane bol návrat Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ktorá je v súčasnosti v europarlamente. Dva dni po rozhovore s Mihálom sme vás informovali, že sa opäť stala členkou strany a že bude dvojkou na Sulíkovej kandidátke. Bola to v tom čase jediná informácia, ktorú Sulík pár minút na to potvrdil na tlačovke. „Nebudem sa vyjadrovať ku kandidátke, vyjadrím sa len k prvým dvom miestam. Na prvej pozícii budem ja, oznamujem vám to so všetkou skromnosťou. Na druhej pozícii bude Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá včera zrušila pozastavenie členstva,“ povedal po oficiálnej časti tlačovky.

Sulík situáciu stále nekomentoval

Sulík ani na republikovej rade strany, ktorá sa konala 23. septembra, nepredstavil kandidátku do volieb. Ešte stále chcel situáciu upokojiť. „Kandidátka sa bude schvaľovať na nominačnom kongrese, lebo takto to prikazujú stanovy,“ povedal Sulík. Pripustil, že sa o kandidátke môže na rade rokovať, ale určite sa o nej nebude hlasovať. Informácie o tom, že odmieta podpredsedu strany Ľubomíra Galka a člena republikovej rady Jozefa Rajtára na kandidátke, nekomentoval s tým, že ide o internú záležitosť strany.

Natália Blahová však po republikovej rade nemala problém o interných záležitostiach prehovoriť. Po republikovej rade uviedla, že členovia SaS Jozef Rajtár, Ľubomír Galko, Jana Kiššová, Vladimír Svoboda, Radoslav Pavelka, Pavol Kubiš i samotná Blahová nebudú na 99 percent kandidovať za SaS. Zo všetkých menovaných jediný Rajtár nemá problém s tým byť na Sulíkovej kandidátke.

Sulík prekvapil a verejne vyhlásil, že na kandidátke skupinku okolo Galka nechce

Koncom septembra Sulík prekvapivo zvolal tlačovku, na ktorej prelomil mlčanie. Priznal, že za posledné dni si verejnosť vypočula veci, ktoré mu neboli príjemné. Viacerí podľa neho vytiahli interné veci, ktoré by sa nemali dostať von. Čo Sulíka prekvapilo ešte viac je, že niektorí členovia odmietli rešpektovať vôľu a rozhodnutie kongresu. „Ak je na ňom niečo rozhodnuté, znamená to, že rozhodla väčšina. Niektorí to nerešpektovali,“ povedal. Zopakoval, že na svojej kandidátke chce len ľudí, za ktorých dá ruku do ohňa.

Sulík uviedol, že zatiaľ si vždy vedel v strane spraviť poriadok. „Na môj návrh kandidátky nedám nikoho, o kom mám dôvodný predpoklad, že by boli stabilnými a spoľahlivými partnermi pre budúcu vládu. Hovorím o skupinke okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Títo ľudia predstavujú riziko,“ Sulík to povedal s tým, že vyzýva túto skupinku na to, aby vyvodili dôsledky. „Jediná náplň platformy je kopať do zvoleného predsedu a do záverov kongresu. Moja ochota a schopnosť nechať si skákať po hlave má svoje medze,“ povedal Sulík. Doplnil, že na kandidátku nepatria ľudia, pri ktorých nemá istotu, že budú stabilnými a spoľahlivými partnermi. Hneď na to reagovali Rajtár a Blahová a skupinu okolo Galka bránili.

Sulík predstavil kandidátku

Posledný septembrový deň sa Sulík opäť postavil pred pultík a tentokrát predstavil prvých 15 mien svojej kandidátky. Ťahúňom mal byť Václav Mika. Ten v rozhovore pre Topky uviedol, že uprednostnil členstvo v strane predtým, aby sa stal riaditeľom Markízy. Nebol to, samozrejme, jediný dôvod. Mika mal blízko k strane. Jednotkou je Richard Sulík, dvojkou Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá prišla na tlačovku z Bruselu.

Nicholsonová uviedla, že ak získa silnejší mandát, vráti sa na Slovensko. Za prvými troma miestami nasledujú Branislav Gröhling, Alojz Baránik, Janka Cigániková, Peter Cmorej, Karol Galek, Martin Klus, Václav Mika, Juraj Droba, Jarmila Halgašová, Anna Zemanová, Peter Osuský a na pätnástom mieste je Ondrej Dostál. Na kandidátke sa objaví aj YouTuber Zlý Zajo. Ďalšími menami sú riaditeľka odboru miestnej štátnej správy na ministerstve vnútra Monika Filipová, bývalý vyšetrovateľ NAKA Pavol Milan, Zuzana Šubová a Jozef Drahovský.

Kiššová trojku odmietla, Mika odišiel

Tretie miesto na Sulíkovej kandidátke odmietla Jana Kiššová. Sulík necháva miesto voľné do uzatvorenia kandidátky. Sulík jej miesto ponúkol, no ona ho vzápätí na sociálnej sieti odmietla. Prekvapením bol Václav Mika, ktorý po troch dňoch oznámil, že z kandidátky odstupuje. Mika uviedol, že pre jeho meno začala byť táto kandidátka spochybňovaná. „Na vlastnej koži som pocítil intrigy a ohováranie zo strany takzvaného Demokratického jadra SaS. Preto som prijal slobodné a zodpovedné rozhodnutie. Dnešným dňom som predsedovi strany SaS Richardovi Sulíkovi oznámil, že odstupujem z kandidatúry na poslanca NR SR v nadchádzajúcich parlamentných voľbách,“ napísal Mika s tým, že aj naďalej ostáva sympatizantom strany.

Vysoká miera nedôvery

Podľa politológa Radoslava Štefančíka to vyzerá tak, že v strane existuje vysoká miera nedôvery medzi jednotlivými straníckymi osobnosťami. „Časť strany nedôveruje predsedovi, neuznáva rozhodnutia straníckych orgánov, hoci tie sú v súlade s vnútrostraníckymi regulami. Vzhľadom na to, že po mimoriadnom kongrese neuznali jeho rozhodnutie a spochybnili legitimitu staronového predsedu, ten nemohol konať inak, ako sa ich sa ich prakticky zbaviť," povedal pre Topky. „A to vzhľadom na to, že existuje vysoký predpoklad, že po zvolení do parlamentu by táto časť nespokojných členov zo strany odišla, čím by ohrozila jej samotnú existenciu."

Demokratické jadro je odsúdené na neúspech

Štefančík povedal, že Sulík nezvolal mimoriadny kongres prvýkrát a nemožno vylúčiť, že diskusia v strane prebehla už dávnejšie. „Len ten latentný konflikt teraz vyústil do otvoreného boja." Platforma Demokratické jadro SaS bola podľa neho od začiatku odsúdená na neúspech, keďže nemá podporu väčšiny radových členov. „Hoci tých, na druhej strane, je tiež ako šafranu. Historická skúsenosť ukazuje, že tieto platformy nemajú dlhú trvácnosť, spravidla do niekoľkých mesiacoch končia. Buď založením nového subjektu, alebo prestupom ich členov do inej formácie."

Podľa Štefančíka má Sulík riadenie strany vo svojich rukách. „Takže je vysoko pravdepodobné, že Demokratické jadro SaS skončí po voľbách 2020 mimo Národnej rady." Prečo odišiel Václav Mika, vie podľa politológa najlepšie len on sám. „Ale dôvod, ktorý politik prezentuje pred médiami, je zvyčajne iný, ako ten reálny. Nemožno vylúčiť, že dostal lepšiu ponuku, ale nemožno vylúčiť ani to, že videl pred sebou mimoriadne rozdrobený politický subjekt s neistou budúcnosťou," povedal.

Ak nebudú na kandidátke, nebudú mať dôvod zotrvať v strane

Odchodom nespokojných členov SaS značne stráca na svojej odbornosti. „Ale to sme pri SaS svedkami už viacero rokov. Určite bude slabšia bez ľudí ako Jana Kiššová, či Natália Blahová, ale na druhej strane bude môcť predseda strany, pri prípadných povolebných rozhovoroch o zostavení vlády, ponúknuť do banku pevný poslanecký klub," povedal Štefančík. „Sulík zrejme počíta s tým, že tých päť percent nejako predsa len pokorí a lepšie je mať istých päť percent, ako neistých osem."

Ak sa nespokojní členovia nedostanú na kandidátku, nebudú mať dôvod zotrvať v tejto strane, myslí si politológ. „Ak nebudú na volebnej listine, nepôjde len o nedôveru zo strany predsedu, ale prakticky väčšiny členskej základne. A kde niet dôvery, niet dôvodu na zotrvanie. Viem si predstaviť, že po takej Jane Kiššovej by mohla hneď chmatnúť nejaká iná strana, ale vôbec si neviem predstaviť, kto by sa ulakomil na Ľubomíra Galka. Určite si o politikoch nerobme ilúzie. Podobne ako Sulík sa svojich kritikov zbavil svojho času aj Mikuláš Dzurinda. A dnes ho máme všetci za veľkého demokrata," dodal.