Nečakané prekvapenie: Slovenská speváčka je TEHOTNÁ... Prvé FOTO s bruškom

Čoskoro budú traja! (Zdroj: Facebook SH)
BRATISLAVA - Slovenská speváčka oznámila nečakanú novinku. S priateľom Tomim sa čoskoro stanú rodičmi.
Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS! (Zdroj: Ján Zemiar)
Slovenská speváčka Sima Hegerová oznámila nečakanú novinku. Pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko. „Už na štadióne v Trnave sme boli traja… Vtedy sme to ešte nevedeli… V O2 aréne (koncert v Prahe v novembri 2026) bude mať pol roka… Vždy sme boli my tí, ktorí chystali prekvapenia, ale život to tentokrát otočil a prichystal si jedno malé nečakané pre nás," zverejnila Sima na sociálnych sieťach, kde pózuje so svojím dlhoročným priateľom Tomim Gajlom a hrdo sa pýši tehotenským bruškom. Pod príspevkom speváčku zahrnula lavína gratulácii od fanúšikov i známych tvárí, ku ktorým sa pridávame tiež.
Čoskoro budú traja! (Zdroj: Facebook SH)