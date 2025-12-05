Európska komisia odmieta tvrdenia USA o EÚ v novej americkej stratégii národnej bezpečnosti

BRUSEL - Európska komisia (EK) v piatok odmietla tvrdenia novej americkej stratégie národnej bezpečnosti týkajúce sa Európskej únie (EÚ). Novú americkú stratégiu národnej bezpečnosti zverejnil Biely dom v piatok ráno a podľa agentúry DPA vykresľuje pochmúrny obraz situácie v Európe.
Hovorkyňa EK Paula Pinhová odmietla, že EÚ údajne podkopáva politické slobody a suverenitu, poškodzuje kontinent svojou migračnou politikou a bráni slobode prejavu. Dokument administratívy prezidenta Donalda Trumpa však bližšie nekomentovala. „Zatiaľ sme nemali čas sa na to pozrieť, posúdiť to, takže sa k tomu zatiaľ nemôžeme vyjadriť,“ uviedla.
„Medzi najväčšie problémy, ktorým Európa čelí, patria činnosti Európskej únie a iných nadnárodných orgánov, ktoré podkopávajú politickú slobodu a suverenitu, migračná politika, ktorá mení kontinent a vyvoláva konflikty, cenzúra slobody prejavu a potláčanie politickej opozície, prudký pokles pôrodnosti a strata národnej identity a sebavedomia,“ uvádza americký dokument.
Obvinenia z nereálnych očakávaní o vojne
„Trumpova administratíva sa dostáva do rozporu s európskymi predstaviteľmi, ktorí majú nereálne očakávania ohľadom vojny, usadení v nestabilných menšinových vládach, z ktorých mnohé šliapu po základných princípoch demokracie, aby potlačili opozíciu,“ píše sa ďalej v texte. Európe podľa USA hrozí nielen hospodársky úpadok, ale aj „oveľa hrozivejšia perspektíva rozkladu civilizácie“. V prípade, že bude kontinent v súčasnom smerovaní pokračovať, bude vraj „za 20 rokov alebo menej na nepoznanie“.
Európa napriek tomu zostáva pre Spojené štáty „strategicky a kultúre dôležitá“ a nemožno si ju dovoliť „odpísať“. „Chceme, aby Európa zostala európskou, aby znovu nadobudla civilizačné sebavedomie a aby sa vzdala svojho neúspešného zamerania na dusenie reguláciami,“ uvádza stratégia. Dopĺňa, že dôvod na „veľký optimizmus“ dáva „rastúci vplyv vlasteneckých európskych strán“.