Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie

BRATISLAVA - Mikulášsky víkend je pre mnohých prvým veľkým sviatočným momentom, ktorý doma prebudí atmosféru Vianoc. Zvyčajne je spojený so sladkosťami, čokoládou či cukrovinkami, no tento rok to môže vyzerať predsa len trochu inak.
Predstavíme vám balíček, ktorý nielen poteší chuťové poháriky, ale zároveň podporí zdravší a udržateľnejší životný štýl. Presladené dobroty môžete vymeniť za poctivý dmBio mikulášsky balíček, plný skutočnej chuti, kvalitných surovín a vôní, ktoré k sviatkom neodmysliteľne patria.
Každý si nájde niečo pre seba
Nová séria bio potravín dmBio prináša množstvo produktov, ktoré sú vhodné aj pre tých, ktorí preferujú šetrnejšie alternatívy či hľadajú potraviny so zrozumiteľným zložením. Nájdete v nej napríklad perníkovú chalúpku, ktorú si s deťmi môžete poskladať, medovicový med vhodný aj na pečenie či adventný čajový kalendár, ktorý vás poteší každý deň.
Mnohé z týchto produktov sú rastlinné, ekologické a pripravené tak, aby zapadli do zdravšieho sviatočného štýlu. Sú vhodné pre vegánov aj ľudí s intoleranciami, takže máte istotu, že nimi potešíte skutočne každého. Navyše si ich môžete nechať priniesť až priamo domov.
Vyhrajte vianočný balíček plný dobrôt
Mikulášsky balíček bio potravín dmBio je zdravou alternatívou, ktoré je chutná a dostupná. Teraz môžete vyhrať jeden z troch vianočných balíčkov, ktoré obsahujú až 20 produktov v hodnote 100 eur vrátane spomínanej chalúpky, medu či čajového kalendára. Žrebovať v pondelok budeme až troch výhercov, čo zvyšuje vašu šancu!
Súťaž trvá od piatka 5. decembra do nedeľnej polnoci 7. decembra 2025, takže otvárate všetky tri políčky adventného kalendára. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a odoslať formulár.
Chcete tento rok potešiť svojich blízkych niečím originálnym, zdravším a zároveň chutným? Rad dmBio je vhodný nielen ako darček pre blízkych, ale aj pre svoje potešenie. Produkty sú skvelou voľbou počas celého roka, no najmä počas obdobia, kedy sa naše stoly priam prehýbajú pod sladkým.
Navyše kúpou bio potravín podporíte udržateľnejší spôsob stravovania a vyberáte si produkty, ktoré vznikli s ohľadom na prírodu. Vyskúšajte a presvedčte sa sami.
Objavte rad bio potravín dmBio
Vo výhernom balíčku od dm sa nachádza:
- dmBio Perníková chalúpka
- dmBio Olej na vyprážanie, 750 ml
- dmBio Pistácie - pražené, solené, 200 g
- dmBio Olej z vlašských orechov, 250 ml
- dmBio Mandľový krém s tonkou, 250 g
- dmBio Medovicový med, 500 g
- dmBio Vanilkový struk, 2 ks
- dmBio Mandľový krém s kokosovým sirupom, 250 g
- dmBio Norimberské perníčky, 200 g
- dmBio Sušené figy, 350 g
- dmBio Hrozienka, 500 g
- dmBio Adventný čajový kalendár 2025, 1 ks
- dmBio Čokoládovo-karamelové mandle, 130 g
- dmBio Agávový sirup Pumpkin Spice, 250 ml
- dmBio Sušené marhule vykôstkované, 200 g
- dmBio Agávový sirup s vanilkou, 250 ml
- dmBio Perníčky s malinovým džemom v horkej čokoláde, 125 g
- dmBio Pistáciový krém, 200 g
- dmBio Kvetový med, 500 g
- dmBio Norimberské Eliškine mini medovníčky, 150 g
Advertoriál pripravený v spolupráci s dm.