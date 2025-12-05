AKTUÁLNE Nehoda kamióna na R1 pred Banskou Bystricou: Cesta je UZAVRETÁ!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - Na R1 pred Banskou Bystricou došlo v piatok popoludní k dopravnej nehode kamióna, pre ktorú je rýchlostná cesta v smere do mesta uzavretá. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Na rýchlostnej ceste pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena mal podľa Zelenej vlny STVR havarovať kamión, ktorý strhol portálovú značku nad cestou. Polícia vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť, premávka je odkláňaná na takzvanú „starú cestu“ I/69.
