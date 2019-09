Galkova platforma reaguje na krízu v SaS! Sulík má vraj plán, ako ich dostať z kandidátky

BRATISLAVA - Spory v strane Sloboda a solidarita ešte nie sú na konci. Po vzniku Demokratického jadra SaS je kameňom úrazu zostavovanie kandidátky do budúcoročných parlamentných volieb. Dnes ráno sme vás ako prví informovali, že Ľubomír Galko zrejme nebude súčasťou kandidátky. Sulík to nepoprel. Zdá sa, že otázne je aj meno Jozefa Rajtára.

Podľa našich informácií, ktoré sme vám dnes priniesli, v strane SaS uvažujú o tom, že Ľubomír Galko nebude v budúcoročných voľbách na kandidátke strany. Richard Sulík to priamo nevyvrátil. „Kandidátna listina sa práve tvorí, budeme včas informovať,“ uviedol pre Topky Sulík.

SaS bez Galka a Rajtára?

Zdá sa, že ani Jozef Rajtár to nemá v strane isté. Demokratické jadro SaS totiž na sociálnej sieti potvrdilo, že Sulík nesúhlasí, aby bol Galko na kandidátke a problém má aj s Jozefom Rajtárom. Demokratické jadro totiž včera predstavilo zvyšným členom strany svoju predstavu o kandidátke.„Tento návrh je postavený na členoch strany, ktorí sú nositeľmi programu SaS bez ohľadu na to, ako sa stavajú k aktuálnym udalostiam v strane. Je to férový návrh a odráža náš záujem zastaviť prehlbovanie konfliktu. Lídrom kandidátky by mal byť, samozrejme, Richard Sulík,“ napísali na sociálnej sieti.

Čistky v SaS

„Ten však zareagoval tak, že nebude na kandidátke s Jozefom Rajtárom a Ľubomírom Galkom. A miesto rozumnej reči teraz jeho prívrženci pripravujú ďalší mimoriadny kongres, kde sa uskutoční stranícka čistka,“ napísali s tým, že Sulík vníma demokratické jadro ako hlavnú prekážku „v absolutizácii svojej straníckej moci“.

„Je to rovnako dvojtvárne, ako keď na verejnosti oceňuje zásluhy Joža Rajtára za zatknutie Ladislava Bašternáka a Mariána Kočnera, ale v skutočnosti s ním odmieta byť na kandidátke. Vyzývame verejne predsedu SaS Richarda Sulíka, aby konal čestne, zodpovedne a pred svojimi vlastnými záujmami uprednostnil záujmy krajiny,“ dodali.

Len tí, za ktorých dám ruku do ohňa

Sulík uviedol, že na kandidátke SaS budú ľudia, za ktorých dá "ruku do ohňa". Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová potvrdila, že Galko má jej podporu, nevidí dôvod na to, aby za stranu nekandidoval. „Kandidátnu listinu SaS podľa stanov predkladá jej predseda. Na kandidátnej listine SaS budú ľudia, za ktorých dám ruku do ohňa. O jej obsadení budeme včas informovať,“ uviedol Sulík.

Kiššová podľa vlastných slov nevie o tom, že by Galko škodil strane a nevidí žiadny dôvod na to, aby sa stiahol z SaS. „Ľubomíra Galka považujem za kľúčového človeka v SaS. Zdá sa mi úplne neprijateľné, že by nemal byť v budúcnosti súčasťou nášho tímu a že by nemal byť na kandidátke,“ skonštatovala. Sulík nedávno zvolal mimoriadny kongres, na ktorom si nechal potvrdiť pozíciu predsedu a volebného lídra SaS. Kiššová aj Galko výsledky kongresu odmietli a predstavili novú platformu v strane s názvom Demokratické jadro SaS.

Galko cíti tlaky v strane

Podpredseda SaS Ľubomír Galko cíti tlak na svoje pôsobenie v strane. Dúfa však, že emócie opadnú a so stranou sa nerozíde. „Cítim tlaky, ale len od niekoľkých jedincov. Ale, ako som povedal, dúfam, že emócie opadnú a my to potiahneme spolu ďalej,“ uviedol Galko. Výmena názorov medzi predstaviteľmi SaS a bývalými straníkmi pomáhajú podľa Galka verejnosti pochopiť, čo sa v strane deje.

„Samotnej strane to, samozrejme, nepomáha. Ale musím k tomu dodať, že my sme si dlhé roky vnútrostranícke debaty nechávali pre seba. Žiaľ, situácia sa vyhrotila a dnes už sa veci dostávajú aj von,“ doplnil. SaS je podľa neho živý organizmus, kde sa majú hľadať riešenia pre spoločnosť. „A to občas bolí. V hľadaní a ponúkaní riešení spoločenských problémov mienim pokračovať, keď táto kríza, dúfam, pominie, emócie opadnú a zavládne zdravý rozum,“ dodal Galko.