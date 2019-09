Spor v SaS vrcholí! Mihálova spoveď spustila lavínu drsných reakcií na Galka: Je to intrigán

Bývalý člen Slobody a solidarity Jozef Mihál včera otvorene povedal, že zlú krv v strane robí Ľubomír Galko. Mal problém aj s Luciou Ďuriš Nicholsonovou ako podpredsedníčkou parlamentu. Nicholsonová súhlasí so všetkým, čo Mihál uviedol. Bližšie však situáciu komentovať teraz nebude. S Mihálovými tvrdeniami súhlasia aj ďalší odídenci zo strany Juraj Miškov a Daniel Krajcer.

Ku kritike sa pridal aj bývalý člen strany SaS Juraj Miškov, podľa ktorého nemá Mihál v "DNA výbavu" na klamanie ako Galko. Daniel Krajcer ako bývalý SaS-kár takisto uviedol, že osoba Richarda Sulíka nebola primárne dôvodom jeho odchodu. Zdá sa, že Ľubomír Galko to má v strane nahnuté. Podľa neho sú Mihálove vyjadrenia klamstvom.

Mihál to povedal za mňa nahlas

Situáciu komentovala aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorú v súvislosti s Galkom Mihál spomenul. Galko mal mať problém s tým, že bude podpredsedníčkou parlamentu. „Keď som si pozastavila členstvo v SaS, sľúbila som, že to nebudem mediálne komentovať, aby som neublížila strane. Viacerí ste mi to ticho vyčítali, niektorí ma obviňovali, že som využila SaS ako výťah do EP. Nebola to a nie je to pravda,“ uviedla na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Ďuriš Nicholsonová uviedla, že Jozef Mihál povedal všetko nahlas aj za ňu. „Tí, ktorí naďalej klamú o Mihálovom odchode a mojom pozastavení členstva, by sa mali hanbiť. Dúfam, že SaS sa očistí a po očiste bude ešte silnejšia ako predtým. Som pripravená urobiť pre to maximum,“ napísala. Situáciu však zatiaľ bližšie komentovať nechce. „Nateraz nebudem nič viac komentovať. Môžem len skonštatovať, že každé slovo Jozefa Mihála je pravdivé a že urobím všetko pre to, aby strana SaS túto situáciu ustála,“ dodala pre Topky Ďuriš Nicholsonová. Mihál jej za tieto slová v komentári poďakoval.

Galko presvedčil Sulíka o vnútornom nepriateľovi

K Mihálovým slovám sa vyjadril aj bývalý člen strany Juraj Miškov. Politickú situáciu na Slovensku síce nekomentuje, ale spravil výnimku. „Možno nastal čas objasniť aj nejaké súvislosti z minulosti. V mediálnej prestrelke medzi Jozefom Mihálom a Ľubomírom Galkom stojím jednoznačne za vyjadreniami Joža Mihála,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Mihál podľa neho nemá „v DNA výbavu“ na klamanie. „Galko stojí, do veľkej miery, za všetkými odchodmi schopných ľudí z SaS. Už v roku 2013 vytvoril obraz a presvedčil Richarda Sulíka o vnútornom nepriateľovi, akomsi imaginárnom „biznis krídle“, ktoré je proti Sulíkovi (Miškov, Krajcer, Kollár, Chren, Droba). Výsledkom straníckeho konfliktu bol masívny odchod takmer 100 ľudí z SaS,“ uviedol Miškov.

Zlý a zakomplexovaný intrigán

Podľa Miškova zapracoval Galko aj na vyštvaní ďalších potenciálnych s nejakým politickým výtlakom, ako boli Mihál, Poliačik či Nicholsonová. „Kým bol Sulík v Bruseli, mocensky takmer ovládol stranu a pripravoval sa už aj na odstavenie Sulíka po dalších (pre SaS neúspešných) parlamentných voľbách,“ povedal Miškov a Galka vo svojich vyjadreniach nešetril.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

„Na základe vlastnej osobnej skúsenosti si myslím, že Galko je zlý, zakomplexovaný človek a asi najväčší intrigán, akého som v živote stretol,“ uviedol. Dodal však, že aj Richardovi Sulíkovi by vedel politicky vytknúť veľa vecí, ale v ľudskej rovine je to miliónkrát férovejší človek ako Galko. „Jeho veľkým líderským zlyhaním však je, že až priveľmi neskoro zistil, kto mu otrávil studňu,“ dodal.

Výmysly o biznis krídle

Ďalší bývalý člen Daniel Krajcer takisto uviedol, že s osobou Richarda Sulíka problém nemal. „S Richardom Sulíkom nemám problém dať si pohár vína a stretnúť sa s ním. Jeho osoba nebola primárne dôvodom môjho odchodu,“ povedal pre Topky ďalší z bývalých členov liberálov. Svoju bývalú stranu osočovať nechce, no s Mihálovými vyjadreniami súhlasí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Vyjadrenia Jozefa Mihála jednoznačne popierajú výmysly o nejakom biznis krídle, ktoré sme mali predstavovať ja, Miškov, Droba, Chren, Kollár a ďalších 70 členov, ktorí sme odišli zo strany. Boli to výmysly a intrigy,“ dodal.

Dva tábory

Pred pár dňami sa konal mimoriadny kongres strany SaS, na ktorom si Sulík opätovne potvrdil pozíciu lídra strany. Ohroziť ju mal práve Ľubomír Galko, no sám kuloárne informácie vyvrátil. Zvolanie mimoriadneho kongresu preto kritizovali niektorí súčasní členovia, ktorí mu poslali list. Vyjadrili v ňom svoj nesúhlas, a zároveň neprišli ani na kongres. Okrem toho krátko po konci kongresu mali Ľubomír Galko, Natália Blahová, Jozef Rajtár a Jana Kiššová tlačovku, na ktorej oznámili vznik platformy Demokratické jadro SaS. Toto jadro má ambíciu byť „tmelom strany“.

Zdroj: Jan Zemiar

SaS čelila konfliktu už pred rokmi. Po voľbách v roku 2012 Sulík tesne obhájil pozíciu lídra. Spolu s ním kandidoval na post predsedu Jozef Kollár. Krátko po tom bol z postu podpredsedu strany odvolanýJuraj Miškov, ktorého odchod a ďalšie nezhody viedli k odchodu ďalších členov - Daniela Krajcera, Juraja Drobu, Martina Chrena a Jozefa Kollára. V roku 2016 sa Sulíkovým vyzývateľom stal Jozef Mihál a aj vtedy sa špekulovalo o Ľubomírovi Galkovi.

V reakcii na Mihála takisto zvolal mimoriadny kongres, za čo ho kritizovala Lucia Ďuriš Nicholsonová i vtedajší člen strany Martin Poliačik. Mihál neskôr vystúpil zo strany, podľa jeho vtedajších vyjadrení boli dôvodom interné spory medzi ním a Sulíkom. V strane sú teda dnes dva tábory. Demokratické jadro okolo Galka síce rešpektuje Sulíka ako predsedu strany, no nie na celé štyri roky. Podľa Galka kongres členov strany zbytočne polarizoval.