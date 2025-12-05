Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

TOTO nikto nečakal: Otec vedie dcéru k oltáru… TO je dinosaurus?! VIDEO baví internet, ženích sa ledva udržal na nohách

Otec vedie nevestu k oltáru… a je z nej DINOSAURUS?!
Otec vedie nevestu k oltáru… a je z nej DINOSAURUS?! (Zdroj: TikTok/nicolewilcox1997)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN – Svadobní hostia ostali v nemom úžase, keď sa nevesta Lauren namiesto tradičných bielych šiat objavila na obrade v obrovskom nafukovacom kostýme dinosaura. Kým niektorí sa chytali za hlavu, ostatní vybuchli do smiechu – a ženích? Ten sa len sotva udržal na nohách od záchvatu smiechu.

Nevesta Lauren sa rozhodla, že jej svadobný deň nebude len výnimočný, ale aj poriadne vtipný. Hoci spočiatku váhala, či je nápad prísť pred oltár v nafukovacom oranžovom kostýme dinosaura „šialený“ alebo „geniálny“, napokon sa po povzbudení okolia odhodlala. Ako napísal na svojom webe The Sun, spravila dobre – jej veľký vstup pobavil všetkých do jedného.

@nicolewilcox1997 POV: your bride wanted to suprise her guests and husband by walking down the aisle in a dinosaur outfit! When Lauren first enquired she asked me: "I'm thinking of surprising everyone by walking down the aisle in an inflatable dinosaur costume 🦖 I think it will be hilarious (please tell me if this is a bad idea 😂)" I immediately replied let's do it!!! And my god...how everyone laughed! It was definitely a wedding that everyone will remember! 🤣🤣 Venue: @danbycastlebarn Venue Styling and Lawn Games @danbyeventhire Band: @electricidolsband Mini Golf: @puttingtons Wedding Dress: @missstellayork Flowers: @hireandadmireblooms Hair: @hairby_shaunna Hair Accessories: @hellofloraldesign Make UP: @hair_makeupbyamyt Suits: @mossbros Ring: @claire.allainjewellery Cake Topper: @perlilla_pets Dog: @henrythebfg Dog Chaperone: @properpaws_dogtraining Dog Bandana: @sarah.furever #wedding #weddingday #weddingphotography #yorkshirewedding #yorkshireweddingphotographer ♬ Theme - From "Jurassic Park" - Wiener Philharmoniker & John Williams

K uličke ju sprevádzal otec, pričom z reproduktorov znela jedine vhodná pieseň – legendárna téma z filmu Jurský park. Hostia sa smiali od momentu, keď Lauren vykročila, a ženích sa pri pohľade na svoju „prehistorickú nevestu“ rozosmial ešte viac. Celú scénu zachytila fotografka Nicole Wilcoxová, ktorá neskôr prezradila, ako to celé vzniklo.

Svadobná záhada: KTO je tento muž na FOTKÁCH? Štyri roky pátrania odhalili neuveriteľný OMYL! Prečítajte si tiež

Svadobná záhada: KTO je tento muž na FOTKÁCH? Štyri roky pátrania odhalili neuveriteľný OMYL!

Na túto svadbu nikto nezabudne

„Nevesta mi napísala: Myslím, že chcem všetkých prekvapiť kostýmom dinosaura. Myslíš, že je to zlý nápad? A ja som okamžite odpísala: Poďme do toho!“ uviedla Wilcoxová. Výsledok? Svadba, na ktorú nikto nikdy nezabudne. Video z obradu získalo už viac ako 480-tisíc pozretí. V komentároch sa ľudia predbiehajú v reakciách. „Dvadsať rokov robím na svadbách a toto je najvtipnejšia vec, akú som kedy videl,“ napísal jeden z nich. Iní si všimli, ako dokonale zapadol motív svadby k dinosaurovi, ďalší nešetrili gratuláciami.

Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU Prečítajte si tiež

Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU

Dinosaurus vyhral na plnej čiare

Okrem tejto netradičnej svadobnej kuriozity sa pripomenuli aj ďalšie virálne príbehy – vrátane nevesty, ktorá ohúrila outfitom za takmer 22 eur či tipov, ako výrazne ušetriť na veľkom dni. Podľa redaktorky Josephine Griffithsovej je možné znížiť výdavky o tisíce napríklad vlastnou výrobou pozvánok, redukovaním kvetov, vyhodením nepotrebných darčekov pre hostí či vlastným cateringom a barom. Jedno je však isté – zo všetkých svadobných rád a príbehov tento dinosaurus vyhral na plnej čiare. Lauren si svoj veľký deň spravila nezabudnuteľným nielen pre seba, ale aj pre všetkých prítomných.

Viac o téme: SvadbaDinosaurusObradSvadobné šaty
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

TIETO potraviny do chladničky
TIETO potraviny do chladničky NEDÁVAJTE: Môžu sa stať toxickými! Odborníci prezradili, čo robíte zle
Zaujímavosti
FOTO Afrika sa doslova TRHÁ
Afrika sa doslova TRHÁ na dve časti! Kontinent sa láme ako zips: NOVÉ DÁTA ukazujú začiatok vzniku úplne nového oceánu
Zaujímavosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti či televízia! NAJPRÍSNEJŠIA mama v Británii prekvapuje: Nevychovávam plačkov, ale lídrov
Zaujímavosti
FOTO TAKTO vyzerá najdrahšie vajce
TAKTO vyzerá najdrahšie vajce na svete! REKORD, ktorý ohromil aj expertov: Diamanty, krištáľ a bohatstvo cárov
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka na námestie
Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka na námestie
Správy
Minister Taraba spúšťa vlastný podcat
Minister Taraba spúšťa vlastný podcat
Správy
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Prominenti

Domáce správy

Na Šturci padajú skaly
Na Šturci padajú skaly na cestu: Viaceré úseky sú neprejazdné po nehodách pri Rožňave a Banskej Bystrici
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch áut na Gemeri, jedno skončilo v priekope: FOTO Cesta je úplne NEPREJAZDNÁ
Domáce
Taraba chce preraziť na
Taraba chce preraziť na ďalšej scéne! VIDEO Zakladá vlastný politický podcast
Domáce
Únik látky v Žiline riešia ako podozrenie z neoprávneného nakladania s odpadmi
Únik látky v Žiline riešia ako podozrenie z neoprávneného nakladania s odpadmi
Regióny

Zahraničné

Viktor Orbán
Hrozivé slová Orbána: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy
Zahraničné
Donald Trump
Dusno pre zmrazené ruské aktíva: USA tlačia na európskych lídrov: Chcú, aby sa postavili proti plánu samotnej EÚ
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Írsko rieši incident s dronmi počas pristávania lietadla so Zelenským
Zahraničné
Európska komisia odmieta tvrdenia
Európska komisia odmieta tvrdenia USA o EÚ v novej americkej stratégii národnej bezpečnosti
Zahraničné

Prominenti

Peter Šarkan Novák
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Domáci prominenti
Kim Cattrall s manželom
Náruživá Samantha (69) zo Sexu v meste sa vydala: Manžel je od nej o 14 rokov mladší!
Zahraniční prominenti
Čoskoro budú traja!
Nečakané prekvapenie: Slovenská speváčka je TEHOTNÁ... Prvé FOTO s bruškom
Domáci prominenti
Skúška muzikálu Rómeo a
Desivý pohľad! Dokaličená dcéra Vittekovej: Preboha, veď je samá modrina
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Otec vedie nevestu k
TOTO nikto nečakal: Otec vedie dcéru k oltáru… TO je dinosaurus?! VIDEO baví internet, ženích sa ledva udržal na nohách
Zaujímavosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti či televízia! NAJPRÍSNEJŠIA mama v Británii prekvapuje: Nevychovávam plačkov, ale lídrov
Zaujímavosti
Cestovateľ Martin Navrátil: Na
Cestovateľ Martin Navrátil: Na tieto miesta už nikdy nevkročím (ROZHOVOR)
dromedar.sk
TIETO potraviny do chladničky
TIETO potraviny do chladničky NEDÁVAJTE: Môžu sa stať toxickými! Odborníci prezradili, čo robíte zle
Zaujímavosti

Dobré správy

Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov

Šport

Koho dostanú Slováci v prípade postupu? Online zo žrebu základných skupín MS 2026 vo futbale
Koho dostanú Slováci v prípade postupu? Online zo žrebu základných skupín MS 2026 vo futbale
MS vo futbale
Zmena na čele SP: Bátovská najvyššie zo Sloveniek, do stíhačky sa kvalifikovala aj Kuzminová
Zmena na čele SP: Bátovská najvyššie zo Sloveniek, do stíhačky sa kvalifikovala aj Kuzminová
Biatlon
HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo šlágra 25. kola Tipsport ligy
HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo šlágra 25. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
FOTO Hrozivý pád, po ktorom stuhla krv v žilách: Slovinec zostal po náraze v bezvedomí
FOTO Hrozivý pád, po ktorom stuhla krv v žilách: Slovinec zostal po náraze v bezvedomí
Lyžovanie

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie

Technológie

POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
Bezpečnosť
Rusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAX
Rusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAX
Správy
Spyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovaný
Spyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovaný
Bezpečnosť
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
Samsung

Bývanie

Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?

Pre kutilov

6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Romániky, ktoré sa stávajú našim zrkadlom: Prečo nás priťahujú muži, ktorí nás dráždia aj ničia?
Partnerské vzťahy
Romániky, ktoré sa stávajú našim zrkadlom: Prečo nás priťahujú muži, ktorí nás dráždia aj ničia?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Viktor Orbán
Zahraničné
Hrozivé slová Orbána: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy
Donald Trump
Zahraničné
Dusno pre zmrazené ruské aktíva: USA tlačia na európskych lídrov: Chcú, aby sa postavili proti plánu samotnej EÚ
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch
Domáce
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch áut na Gemeri, jedno skončilo v priekope: FOTO Cesta je úplne NEPREJAZDNÁ
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Írsko rieši incident s dronmi počas pristávania lietadla so Zelenským

Ďalšie zo Zoznamu