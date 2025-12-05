TOTO nikto nečakal: Otec vedie dcéru k oltáru… TO je dinosaurus?! VIDEO baví internet, ženích sa ledva udržal na nohách

LONDÝN – Svadobní hostia ostali v nemom úžase, keď sa nevesta Lauren namiesto tradičných bielych šiat objavila na obrade v obrovskom nafukovacom kostýme dinosaura. Kým niektorí sa chytali za hlavu, ostatní vybuchli do smiechu – a ženích? Ten sa len sotva udržal na nohách od záchvatu smiechu.
Nevesta Lauren sa rozhodla, že jej svadobný deň nebude len výnimočný, ale aj poriadne vtipný. Hoci spočiatku váhala, či je nápad prísť pred oltár v nafukovacom oranžovom kostýme dinosaura „šialený“ alebo „geniálny“, napokon sa po povzbudení okolia odhodlala. Ako napísal na svojom webe The Sun, spravila dobre – jej veľký vstup pobavil všetkých do jedného.
K uličke ju sprevádzal otec, pričom z reproduktorov znela jedine vhodná pieseň – legendárna téma z filmu Jurský park. Hostia sa smiali od momentu, keď Lauren vykročila, a ženích sa pri pohľade na svoju „prehistorickú nevestu“ rozosmial ešte viac. Celú scénu zachytila fotografka Nicole Wilcoxová, ktorá neskôr prezradila, ako to celé vzniklo.
Svadobná záhada: KTO je tento muž na FOTKÁCH? Štyri roky pátrania odhalili neuveriteľný OMYL!
Na túto svadbu nikto nezabudne
„Nevesta mi napísala: Myslím, že chcem všetkých prekvapiť kostýmom dinosaura. Myslíš, že je to zlý nápad? A ja som okamžite odpísala: Poďme do toho!“ uviedla Wilcoxová. Výsledok? Svadba, na ktorú nikto nikdy nezabudne. Video z obradu získalo už viac ako 480-tisíc pozretí. V komentároch sa ľudia predbiehajú v reakciách. „Dvadsať rokov robím na svadbách a toto je najvtipnejšia vec, akú som kedy videl,“ napísal jeden z nich. Iní si všimli, ako dokonale zapadol motív svadby k dinosaurovi, ďalší nešetrili gratuláciami.
Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU
Dinosaurus vyhral na plnej čiare
Okrem tejto netradičnej svadobnej kuriozity sa pripomenuli aj ďalšie virálne príbehy – vrátane nevesty, ktorá ohúrila outfitom za takmer 22 eur či tipov, ako výrazne ušetriť na veľkom dni. Podľa redaktorky Josephine Griffithsovej je možné znížiť výdavky o tisíce napríklad vlastnou výrobou pozvánok, redukovaním kvetov, vyhodením nepotrebných darčekov pre hostí či vlastným cateringom a barom. Jedno je však isté – zo všetkých svadobných rád a príbehov tento dinosaurus vyhral na plnej čiare. Lauren si svoj veľký deň spravila nezabudnuteľným nielen pre seba, ale aj pre všetkých prítomných.