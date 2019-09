MIMORIADNE Čistky v SaS potvrdené: Sulík obvinil Galkovcov z ohrozenia budúcej vlády!

VIDEO Richard Sulík sa vyjadruje ku kandidátke strany SaS

VIDEO Po Sulíkovi sa vyjadruje k situácii Jozef Rajtár, ktorého označil za súčasť skupinky okolo Galka

„Za posledné dni ste počuli a čítali viac, než mi je príjemné,“ začal Sulík a povedal, že viacerí vytiahli interné veci, ktoré by sa nemali dostať von. Čo Sulíka prekvapilo ešte viac je, že niektorí členovia odmietli rešpektovať vôľu a rozhodnutie kongresu. „Ak je na ňom niečo rozhodnuté, znamená to, že rozhodla väčšina. Niektorí to nerešpektovali,“ povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na mojej kandidátke nebude skupinka okolo Galka a Rajtára

Sulík uviedol, že zatiaľ si vždy vedel v strane spraviť poriadok. „Už raz sme mali nominačný kongres mali, a to v januári 2010,“ pripomenul Sulík s tým, že každý člen môže predložiť kandidátku. „Členovia potom budú hlasovať za tú, ktorá je podľa nich najlepšia.“ Sulík dodal, že svoju kandidátku predstaví v pondelok. „Na môj návrh kandidátky nedám nikoho, o kom mám dôvodný predpoklad, že by boli stabilnými a spoľahlivými partnermi pre budúcu vládu. Hovorím o skupinke okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Títo ľudia predstavujú riziko,“ Sulík to povedal s tým, že vyzýva túto skupinku na to, aby vyvodili dôsledky.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nenechám si skákať po hlave

„Jediná náplň platformy je kopať do zvoleného predsedu a do záverov kongresu. Moja ochota a schopnosť nechať si skákať po hlave má svoje medze,“ povedal Sulík. „Natália Blahová, Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka sa vyjadrili, že nebudú na kandidátke, ak na nej nebudú Galko s Rajtárom,“ dodal predseda liberálov a vyzval poslancov demokratického jadra, aby vystúpili zo strany. Doplnil, že na kandidátku nepatria ľudia, pri ktorých nemá istotu, že budú stabilnými a spoľahlivými partnermi.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„SaS má najlepší program, kvalitných ľudí, aj keď ju možno niektorí opustia, do volieb sme pripravení. Máme peniaze na kampaň a som presvedčený, že nájdeme dostatok voličov, ktorých oslovíme,“ uviedol Sulík s tým, že je presvedčený, že SaS bude členom budúcej vlády.

Kiššová odmietla Sulíka

Na adresu Jany Kiššovej sa vyjadril, že ju pozná 17 rokov a útoky z jej strany či už navonok, alebo vo vnútri strany ho mrzia. „Trošku si prihrejem polievočku, veď ja som ju zoznámil s jej manželom,“ povedal. Zároveň uviedol, že chcel, aby bola trojkou na jeho kandidátke. Kiššová odmietla.

Rajtár bráni skupinku okolo Galka

Rajtár tvrdí, že Sulík tvrdil niečo iné. Rajtár tvrdí, že sa Sulík doteraz na adresu demokratickej platformy vyjadroval, že je dobrá a súhlasí s jej bodmi. „Dokonca očakával, že sa zriadia ďalšie platformy. Zrazu tvrdí niečo úplne iné,“ uviedol. „Na Slovensku máme, bohužiaľ, veľa strán jedného muža. Nechcel by som, aby SaS bola taká strana,“ povedal Rajtár. Demokratické jadro bolo podľa neho reakciou na to, že kongres nebol zvolaný v súlade s demokratickými postupmi. Iný kandidáti podľa neho nemali čas sa pripraviť na prípadnú kandidatúru. „Kroky Richarda Sulíka idú proti cieľu zostaviť dobrú a stabilnú vládu, ktorá by vedela poraziť mafiu.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Blahová je spolu s ďalšími smutná zo situácie, ktorá vznikne. „O tomto musíme podiskutovať,“ povedala Blahová v reakcii na to, že ich Sulík vyzval na to, aby odstúpili, resp. vyvodili osobnú zodpovednosť. Pod Demokratickým jadrom je podpísaných 26 ľudí. Podľa Blahovej vôbec nečakali, že Sulík od nich bude požadovať odchod zo strany.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Blahová nečakala, že sa ich práca skončí tým, že ich predseda strany vyzve na odchod. „Vyzýva k tomu ľudí, ktorí sú nositeľmi programu, ktorým sa hrdí. Odchodom by strana prišla o celý program,“ povedala. Blahová i Rajtár sa zhodli, že o vzdaní sa členstva budú diskutovať, lebo je to pre nich nová informácia a doteraz nad takou možnosťou nerozmýšľali.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Sulík situáciu nechcel komentovať

Predsa liberálov Richard Sulík ešte po republikovej rade situáciu nekomentoval, dokonca na nej ani nepredložil kandidátku s tým, že chce situáciu upokojiť. Natália Blahová však po republikovej rade uviedla, že ona spolu s ďalšími šiestimi členmi SaS na Sulíkovej kandidátke na 99 percent nebudú. SaS bude kandidátku schvaľovať na mimoriadnom nominačnom kongrese 5. októbra. Jediné, čo oznámil je, že na jeho kandidátke bude Lucia Ďuriš Nicholsonová dvojkou a on bude na prvom mieste.

„Kandidátka sa bude schvaľovať na nominačnom kongrese, lebo takto to prikazujú stanovy,“ povedal Sulík. Informácie o tom, že odmieta podpredsedu strany Ľubomíra Galka a člena republikovej rady Jozefa Rajtára na kandidátke, nekomentoval s tým, že ide o internú záležitosť strany. Rajtár chce naďalej byť so Sulíkom na jednej kandidátke a myslí si, že Sulík k svojmu momentálnemu postoju dospel „možno príliš rýchlo“. Mnohí z tých, ktorí nemajú byť na kandidátke hovoria o straníckych čistkách.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Len tých, za ktorých dám ruku do ohňa

Sulík sa podľa Rajtára vyjadril, že nechce byť na jednej kandidátke s ním ani s Galkom. Líder SaS povedal, že predstaví silnú kandidátku, na ktorej okrem neho a Nicholsonovej bude aj Juraj Droba. Zopakoval, že na nej budú len ľudia, za ktorých dá ruku do ohňa a že to budú ľudia, s ktorými bude klub po voľbách stabilný. To, či sa vráti z europarlamentu, je otázne. „Záleží na tom, koľko dostane hlasov, ak viac ako v roku 2016, bude to jasný signál, že má byť v slovenskej politike,“ povedal Sulík s tým, že Nicholsonová už predtým uviedla, že do parlamentu bude kandidovať aj napriek tomu, že pôsobí v Bruseli. Zo strany zatiaľ nikto neodchádza.

Spory v SaS, kandidátka bez Galka a Rajtára

Spory v SaS-ke v posledných dňoch eskalujú. Konflikt začal po mimoriadnom kongrese a vytvorení Demokratického jadra SaS, na ktorého čele je Ľubomír Galko. Po slovách Jozefa Mihála, že práve Galko robí v strane zlú krv, sa ozvali viacerí bývalí členovia. Výnimkou nebola ani Nicholsonová. Tá Mihálove slová potvrdila.

Ako prví sme vás informovali o tom, že Galko zrejme nebude v budúcoročných parlamentných voľbách na kandidátke strany. Sulík to nevyvrátil. Demokratické jadro neskôr potvrdilo, že Sulík má problém nielen s Galkom, ale aj s Jozefom Rajtárom. Sulík chce na kandidátke len ľudí, za ktorých vie dať ruku do ohňa. Galko sa vyjadril, že v strane cíti tlaky a slová Jozefa Mihála považuje za klamstvá. Blahová sa už pred časom vyjadrila, že zvažuje odchod.

Blahová nečakala, že sa ich práca skončí tým, že ich predseda strany vyzve na odchod. "Vyzýva k tomu ľudí, ktorí sú nositeľmi programu, ktorým sa hrdí. Odchodom by strana prišla o celý program," povedala. Blahová i Rajtár sa zhodli, že o vzdaní sa členstva budú diskutovať, lebo je to pre nich nová informácia a doteraz nad takou možnosťou nerozmýšľali.