Dusno pre zmrazené ruské aktíva: USA tlačia na európskych lídrov: Chcú, aby sa postavili proti plánu samotnej EÚ

WASHINKTON - Spojené štáty americké tláčia na európskych lídrov, aby sa postavili proti plánu Európskej únie pouskytnúť Ukrajine pôžičky zo zmrazených ruských aktív.
Informáciu priniesla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenovaného diplomata. Spojené štáty majú argumentovať tým, že zmrazené aktíva sú dôležité k zaisteniu mierovej dohody medzu Ukrajinou a Ruskom. Podľa Američanov by tieto peniaze nemali byť použité k predĺženiu vojny.
Téma možného využitia zmrazených ruských aktív v týchto dňoch rezonuje v celej Európe. Lídri EÚ na októbrovom summite v Bruseli prisľúbili, že budú Ukrajinu podporovať aj v nasledujúcich dvoch rokoch a preto hľadajú spôsob, ako zabezpečiť potrebné financie. V stredu EK predložila legislatívny návrh na reparačnú pôžičku 165 miliárd eur a použiť by sa na ňu mali zmrazené ruské aktíva. Alternatívou je pôžička financovaná priamo z rozpočtu EÚ, ktorú však šéfka EK považuje za menej výhodnú.
Návrh bude základom pre technické rokovania pred decembrovým summitom Európskej rady, kde budú lídri 18. a 19. decembra rozhodovať o najcitlivejších častiach iniciatívy. Plán naráža na dlhodobý odpor Belgicka. Belgická vláda upozorňuje na možné právne a finančné riziká a prípadné odvetné kroky Ruska.