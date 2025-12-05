TIETO potraviny do chladničky NEDÁVAJTE: Môžu sa stať toxickými! Odborníci prezradili, čo robíte zle

VEĽKÁ BRITÁNIA - Mnohé potraviny, ktoré bežne končia v chladničke, tam podľa odborníkov vôbec nepatria. Nesprávne skladovanie niektorých druhov ovocia, či zeleniny, môže totiž viesť k tvorbe toxických látok alebo k rýchlemu kazeniu. Výživoví experti zostavili zoznam tých, ktoré by ste mali radšej skladovať mimo chladu.
Ak nedojete nejaké jedlo, je rýchle a jednoduché šupnúť ho do chladničky a skonzumovať ho neskôr alebo ďalší deň. Koniec koncov, ušetrí vám to čas. Klinická výživová poradkyňa a influencerka Jhanvi Sanghviová však upozorňuje na niekoľko druhov ovocia a zeleniny, ktoré nepatria do chladničky, pretože sa môžu stať „toxickými“. Pozrime sa teda na zoznam.
Cibuľa
Podľa Sanghviovej by sa nemala dávať do chladničky, píše Unilad. Odborníčka na výživu napísala na Instagrame: „Skladovanie cibule v chladničke môže viesť k tvorbe plesní a kašovitej štruktúre v dôsledku nadmernej vlhkosti. Pokazená cibuľa spôsobuje choroby prenášané potravinami.“ Pleseň môže produkovať mykotoxíny, čiže jedovaté chemikálie, s ktorých môžete veľmi ochorieť. Agentúra pre potravinové normy (FSA) uvádza, že všetky druhy cibule, hnedá, červená aj biela, by sa mali skladovať v skrinke. Jarnú cibuľku a pór je však možné v prípade potreby dať do chladničky.
Banány
Banány nepatria do chladničky, ale niektorí ľudia to nerešpektujú. „Nízke teploty spôsobujú, že banány zhnednú a zmäknú, čím sa naruší ich proces dozrievania,“ vysvetlila výživová poradkyňa.
Mrazené potraviny a dátumy spotreby
Dr. Karan Raj na TikToku pod účtom @dr.karanr, vysvetlil, ako zistíte, že mrazené potraviny už nie sú vhodné na konzumáciu. „Mrazené jedlo technicky nikdy neexspiruje. Dátumy minimálnej trvanlivosti a spotreby sa skôr týkajú kvality ako bezpečnosti,“ povedal.
„Takže pokiaľ jedlo zostane zmrazené, je bezpečné. To však neznamená, že bude naveky chutné. Čím dlhšie je niečo v mrazničke, tým viac môže byť ovplyvnené tzv. spálením mrazom. Pokryje sa ľadovými kryštálikmi, stratí vlhkosť a dochádza k oxidácii, takže jedlo, ktoré je zamrazené príliš dlho, môže stratiť chuť.“ Okrem rozhodovania, či je správne vložiť dnešnú večeru do chladničky, by ste sa mali zaujímať aj o dátumy spotreby a o to, ako dlho potraviny skutočne vydržia.