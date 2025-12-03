AKTUÁLNE V Levoči horí nemocnica: Evakuácia ľudí, hlásia aj zranených! Na mieste zasahujú hasiči

(Zdroj: Topky)
LEVOČA - Dráma v levočskej nemocnici. Zariadenia sa ocitlo dnes ráno v plameňoch. Na mieste zasahujú hasiči.
Informáciu priniesol denník Nový čas. "Hasiči zasahujú pri požiari na internom oddelení v nemocnici v Levoči. Udalosť bola hlásená pred 8.00. Evakuovaných bolo 17 osôb. Dve osoby boli zranené. Na mieste zasahujú Hasiči z Levoče, Popradu a Behároviec," uviedol operačný dôstojník Krajského hasičského a záchranného zboru v Prešove," potvrdili hasiči.
Správu budeme aktualizovať.