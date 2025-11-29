Habera sa na koncerte rozohnil, Oskar Rózsa ho schladil štyrmi slovami: DRSNÝ ODKAZ legende!

BRATISLAVA – Pavol Habera má občas britký jazyk! Na koncertoch okrem legendárnych pesničiek neváha odovzdať divákom aj iné posolstvá.
Pavol Habera (63) sa po úspešnom koncertnom turné v minulom roku vrátil na pódiá. V 14-tich slovenských mestách spieva svoje najslávnejšie hity a zabáva publikum nielen piesňami, ale aj živou komunikáciou. Legendárny porotca SuperStar sa však počas koncertu v Košiciach rozohnil a začal komentovať aktuálne politické dianie. Počas kritiky Putina to schytal aj náš predseda vlády. „Dnes je to človek, ktorý stojí v čele nášho štátu a teší sa z toho, nie, neteší sa možno z toho, ale chodí sa pchať do zadku človekovi, ktorý bombarduje našich susedov,“ povedal spevák, ktorý v hľadisku našiel podporu, ale našiel sa aj odporca.
„Môžem si povedať, čo chcem, to je tá sloboda,“ povedal rodák z Brezna na hlas z publika a povel diváka – hraj! „Nie, nemôžeš si povedať…“ kontroval človek z publika. „Nie je to správne, aby sme len tak odsúdili vedľajší národ a súhlasili s tým, že nechá svoje územie agresorovi. To keby sa stalo nám, čo by ste robili? Povedzte? Bolo by to nesprávne a nespravodlivé. Tak, len to som chcel,“ zakončil.
Video začalo okamžite kolovať na sociálnych sieťach a zareagoval naňho aj dirigent Oskar Rózsa (51). Na Telegrame stroho napísal: „Halo Pabera, ako chutí veľká HZDS klobása?“ Pripomenul tým fakt, že Habera hral koncom 90-tych rokov na mítingu Mečiarovej strany. Ako uvádza denník SME, Habera a český spevák Josef Laufer spievali vtedy na košickom mítingu HZDS v auguste 1998 na podporu Jána Smereka. Nebolo to prvýkrát, čo sa Rózsa pusti do speváka, čítajte tu:
