Členovia SaS rozhodli o osude Sulíka: Vzbúrenci ho vyzvali k sebareflexii, vznik platformy!

Predseda obsadí stoličku na čele strany na ďalšie štyri roky. Riadne voľby predsedu sa mali konať až v júni 2020. V strane zároveň vzniká názorová platforma Demokratické jadro SaS. Oznámilo to krídlo, ktoré bojkotovalo mimoriadny kongres vo Zvolene.

Sulík voľbu vníma ako jasný signál

„Dnešná voľba je jasným signálom toho, že budeme v strane jednotní a predstavuje dobrý predpoklad ísť do volieb so silným mandátom. Dnes sa strana SaS zomkne a spoločne ideme do volieb uhrať čo najlepší výsledok," povedal v príhovore staronový predseda strany Sulík.

Predseda liberálov verí, že ich členmi dokážu naplniť vyváženú a výbornú kandidačnú listinu. „Prvýkrát budeme mať kampaň nastavenú tak, že do nej zapojíme všetkých našich kandidátov. Dôležité je to, čo uhráme 29. februára. SaS už viackrát ukázala, že dokáže uhrať dobrý a prekvapivý výsledok. Toto ideme zopakovať a tomuto ideme podriadiť všetko," priblížil ciele strany Sulík. SaS je podľa jeho slov skúsená, pripravená a po dnešku aj jednotná strana.

Cieľom sú voľby

Na kongrese sa nezúčastnili podpredsedovia SaS Ľubomír Galko, Jana Kiššová, predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová či poslanci NR SR za SaS Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka. Do Zvolena nakoniec neprišli ani poslanci Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková a Peter Osuský.

Sulík v reakcii na to uviedol, že rozumie tomu, že nemôžu mať všetci členovia rovnaký názor na jednu vec. Do predvolebnej kampane však počíta aj s nimi a nebojí sa, že by odišli zo strany. „Naším spoločným cieľom totiž je odstaviť od moci stranu Smer-SD. Od pondelka sa preto budem venovať len a len našej kampani a v tejto súvislosti sa teším na spoluprácu s každým jedným členom strany. Najbližších šesť mesiacov budeme debatovať len o voľbách," dodal predseda SaS.

Jediný kandidát

Mimoriadny kongres, na ktorom sa o post lídra SaS uchádzal iba súčasný predseda Richard Sulík, sa uskutočnil aj napriek kritike viacerých členov strany. O tom, či je kongres potrebný, hovorila v pondelok aj republiková rada strany.

Ako priblížila predsedníčka parlamentného poslaneckého klubu SaS Natália Blahová po zasadnutí Republikovej rady SaS, viacerí členovia navrhovali, aby sa v sobotu 7. septembra voľba predsedu strany nekonala. „Viacerí členovi prišli s kompromisným návrhom, aby sa miesto voľby prijímalo uznesenie, ktorým by vyjadrili, že strana stojí za lídrom Richardom Sulíkom a že je náš volebný líder," priblížila Blahová s tým, že takýto návrh neprešiel.

Vznik názorovej platformy

Reakcia tých, ktorí sa nezúčastnili mimoriadneho kongresu strany vo Zvolene, na seba nenechala dlho čakať. Časť členov SaS na tlačovej besede v bratislavskom sídle strany - Liberálnom dome, oznámila vznik názorovej platformy Demokratické jadro SaS v strane Sloboda a Solidarita. Predsedu strany Richarda Sulíka vyzvali k sebareflexii.

Členovia strany tak vyjadrili svoj nesúhlas so spôsobom, akým bol mimoriadny kongres vo Zvolene zvolaný. Podľa platformy Demokratické jadro SaS sa tretina členov na kongrese nezúčastnila, preto tvrdia, že Sulík nemá silný mandát a ten mu uplynie v riadnom období v júni na budúci rok.