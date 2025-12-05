Vylepšená Kris Jenner (70) šokuje priznaním: Toto je JEDINÁ VEC na mojej tvári, ktorá je REÁLNA!

LOS ANGELES - Mama slávnych Kardashianiek, Kris Jenner (70) opäť raz ukázala, že má zmysel pre humor - a to aj v témach, ktoré by sa iní zdráhali otvárať. V najnovšej epizóde ich reality šou sa pustila do poriadne odvážnych žartíkov o svojej tvári a plastických zákrokov!
Všetko sa začalo nevinne počas momentu v Paríži, kde Kris a jej dcéra Kim Kardashian riešili outfity. Za pár sekúnd sa však z módnej debaty stala ostrá, no zábavná výmena o parochniach, príčeskoch, mihalniciach... A nakoniec aj o nosoch. A práve vtedy slávna mama zahlásila niečo, čo okamžite obletelo internet.
„Môj nos je asi jediná vec na mojej tvári, ktorá je reálna,“ povedala so smiechom, pričom narážala na facelig, ktorý absolvovala začiatkom roka a ktorý spustil v médiach aj medzi fanúšikmi obrovskú diskusiu. „Facelift som mala asi pred 15 rokmi, takže bol čas na refresh,“ povedala vtedy pokojne, akoby išlo o bežnú návštevu u kaderníka.
Treba však povedať, že omladenie u Kris vyšlo naozaj parádne. Veď si ju na akcii dokonca pomýlili s jej dcérou Kim. „Boli sme na rozlúčke so slobodou Lauren Sánchez a niekto poklepal mame na plece a povedal: "Kim?"“ prezradila jej dcéra.