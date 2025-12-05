Desivý pohľad! Dokaličená dcéra Vittekovej: Preboha, veď je samá modrina

BRATISLAVA - Thia Vittek ohúrila svojim hlasom! Uznávaný režisér Ján Ďurovčík jej dal šancu v muzikáli Rómeo a Júlia, využila ju naplno.
Útle žieňa, ale veľký hlas! Thia Vittek na premiére veľkolepého muzikálu Rómeo a Júlia presvedčila, že si vybrala správne. Svojím spevom ohúrila publikum a nadšený aplauz jej vohnal slzy do očí. O uznaní a spokojnosti s jej výkonom svedčilo aj vrúcne objatie po premiére s režisérom Jánom Ďurovčíkom. „Je to určite splnený sen a ja si myslím, že treba snívať veľa, skúšať a uvidíš, čo sa ti podarí… ja by som určite chcela ísť niekam preč do sveta,“ zdôverila sa Thia s tým, že sú to roky práce, pričom vyzdvihla svojich profesorov. A taktiež roky driny a modrín zo skúšok, ako zdokumentovala na fotkách uverejnených na sociánej sieti - nájdete ich vo FOTOGALÉRII.