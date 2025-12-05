Náruživá Samantha (69) zo Sexu v meste sa vydala: Manžel je od nej o 14 rokov mladší!

LONDÝN - Svoju lásku spečatili svadbou! Obľúbená herečka Kim Cattrall (69), ktorá sa po celom svete preslávila ako náruživá Samantha zo seriálu Sex v meste, má za sebou veľký deň. Práve včera sa totiž vydala za svojho partnera Russella Thomasa (55). Obrad sa konal len v úzkom rodinnom kruhu!
Správu o radostnej novinke spoločne s fotografiami priniesol magazín PEOPLE. Dvojica si svoje "áno" povedala 4. decembra na radnici v prestížnej londýnskej štvrti Chelsea. Išlo o pomerne intímnu svadbu, ktorej sa zúčastnilo 12 hostí z okruhu ich rodiny a blízkych priateľov.
Nevesta mala na sebe kostým od Diora, ktorý doplnila rukavičkami a na mieru vytvoreným klobúkom. Ženích si obliekol elegantný oblek a jeho kravata farebne ladila s outfitom nevesty.
Kim Cattrall a Russell Thomas sa prvýkrát stretli v roku 2016 v BBC, keď sa herečka objavila v epizóde relácie Woman´s Hour. Russell sa živí ako audioinžinier. Preskočila medzi nimi iskra a slávna blondínka sa v rozhovoroch netajila tým, že sa v jeho spoločnosti jednoducho cíti skvele.
Pre predstaviteľku Samanthy z kultového seriálu Sex v meste ide už o štvrté manželstvo. Prvýkrát sa vydávala ako 21-ročná. Je bezdetná.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%