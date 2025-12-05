Habera kritizoval Fica na koncerte! Fanúšikovia mu tlieskali. Tvrdý odkaz od kolegu Ibiho Maigu

BRATISLAVA - Jeden z koncertov kapely Team sa zmenil na kritiku terajšej vlády. Spevák Paľo Habera totiž otvorene vyjadril svoj politický postoj. A aj keď mu fanúšikovia tlieskali, jeho kolega Ibi Maiga má na celú vec iný názor.
Koncerty kapely Team, ktoré tentoraz prebiehali v unplugged verzii, mali fanúšikom priniesť hlavne hudobný zážitok. Jeden z koncertov sa však premenil na miesto otvorenej politickej diskusie, keď Paľo Habera otvorene vyjadril svoj postoj k súčasnému politickému dianiu.
Habera sa na koncerte rozohnil, Oskar Rózsa ho schladil štyrmi slovami: DRSNÝ ODKAZ legende!
Nie všetci prítomní súhlasili s jeho slovami a z publika sa ozvalo: „Hraj!“ Habera však reagoval pokojne: „Chvíľku počkaj, môžem si povedať čo chcem, to je tá sloboda.“ Muž z hľadiska kontroval: „Nemôžeš si povedať.“ Spevák následne doplnil: „Nie je to správne, aby sme len tak odsúdili vedľajší národ a súhlasili s tým, že nechá svoje územie agresorovi. To keby sa stalo nám, čo by ste robili? Povedzte? Bolo by to nesprávne a nespravodlivé. Tak, len to som chcel.“
Záznam z koncertu sa rýchlo objavil na sociálnych sieťach a vyvolal rôzne reakcie. Medzi komentujúcich sa pridal aj Haberov kolega Ibi Maiga. „Radšej sa nevyjadruj k veciam, ktorým nerozumieš. A je správne vyvraždiť vlastných občanov ruskej menšiny od roku 2014? Pali, vtedy si sa mal vyjadriť, lebo odvtedy Rusi na to upozornili, aby prestali, a nikto ich nepočúval.“ Maiga uzavrel svoj pohľad na situáciu slovami: „USA spáchali štátny prevrat na Ukrajine, dosadili Zelenského s istým plánom a to, čo vidíme dnes, je len dôsledok. Slovania, spojte sa.“
Koncert Teamu, zdá sa, ponúkol nielen hudobný zážitok, ale aj rozporuplné emócie medzi fanúšikmi a kolegami. Niektorí ocenili úprimnosť Haberu, iní boli prekvapení, že sa politika dostala na pódiá.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%