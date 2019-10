Nicholsonová stopla poslanca ĽSNS: VIDEO Stačilo! Po vystúpení Radačovského sa ozval smiech

Lucia Ďuriš Nicholsonová sa na sociálnej sieti podelila s verejnosťou o vtipný moment zo zasadania výboru v Europarlamente. Musela napomenúť kolegu europoslanca Miroslava Radačovského, ktorý zastupuje stranu Mariana Kotlebu ĽSNS. Po napomenutí nasledoval smiech.

Radačovský chcel položiť otázku

Radačovský sa počas zasadania jedného z výborov, ktorý viedla Nicholsonová vyjadroval na adresu prítomného Domborvskisa. „Pokiaľ sa týka konkrétne vašej osoby, je vám ku cti, pán Dombrovskis, že ste bol premiérom v čase, keď vaša Air Baltic bola v strate 120 miliónov pri tržbách 350 miliónov eur a v súčasnosti patrí národný letecký prepravca pobaltskej krajiny medzi najlepších zamestnávateľov,“ povedal.

„Hovorím to ani nie tak kvôli vám, ale kvôli tomu, že na tomto projekte oddlženia sa podieľal rodák z môjho mesta, nechcem ho teda menovať. Martin Sedlacký, aleho ho pomenujem, Martin Sedlacký. Ja som na to ako Slovák hrdý a kiežby v tomto parlamente bolo viac ľudí zo Slovenska, z východného Slovenska. Ďakujem,“ uviedol, ale nebolo to všetko, chystal sa položiť otážku. „Chcel som ešte položiť otázku, aký je váš názor na...“

Nicholsonová ho stopla

Otázku však nestihol položiť celú. Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá výbor viedla, ho stopla. „Stačilo, pán Radačovský. Ďakujem. Otázka sa končí otáznikom.“ Po tomto nasledoval smiech v sále. Europoslankyňa video zavesila na sociálnu sieť. „Pán Radačovský je taký hrdý hejslovák, že sa kvôli tomu zamotal do vlastných slov... a ostal iba na smiech,“ napísala na Facebooku. Ako predsedníčka výboru totiž dozerá na to, aby poslanci dodržiavali pravidlá.

Zdroj: Facebook/Lucia Ďuriš Nicholsonová

„A tam patria aj časové limity na položenie otázky pre eurokomisára. Včera sme vypočúvali kandidáta s obrovským ekonomicko-sociálnym portfóliom. Poslanci sa pýtali na najrôznejšie otázky, od lepšej kontroly prania špinavých peňazí, cez bankovú úniu až po zavedenie minimálnej mzdy,“ vysvetlila Nicholsonová. „Pán Radačovský využil svoj čas tak, že namiesto ďalšej otázky informoval kolegov o tom, že je hrdý východniar. Kotlebovi europoslanci, stratení v EP, využijú každú rozpravu na promo bľabotanie o tom, ako hája slovenské záujmy. Napokon je z toho len takáto trápna fraška,“ dodala.

Lucia Ďuriš Nicholosnová vykonáva od 2. júla tohto roka vykonáva mandát poslankyne Európskeho parlamentu. Je členkou frakcie ECR, členkou Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu (EMPL) a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Richard Sulík ju v na svojej kandidátke postavil na druhé miesto. Nicholsonová uviedla, že pokiaľ by dostala viac hlasov, ako v predchádzajúcich voľbách, vráti sa na Slovensko.