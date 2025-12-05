Na Šturci padajú skaly na cestu: Viaceré úseky sú neprejazdné po nehodách pri Rožňave a Banskej Bystrici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na horskom priechode Šturec v úseku od šiesteho do trinásteho kilometra padajú skaly na vozovku. Vodičov pred rizikom varuje Slovenská správa ciest (SSC).
Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú, že na cestách nižších tried v okolí Trstenej je na vozovke miestami zľadovatený sneh. Stellacentrum pripomína, že nehodu odstraňujú medzi Krásnohorským Podhradím a Rožňavou. „Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Na mieste sú záchranné zložky,“ uvádza. Dodáva, že neprejazdný je aj úsek rýchlostnej cesty R1 Zvolen - Banská Bystrica v dôsledku nehody kamióna, ktorý pred Banskou Bystricou strhol diaľničné návestie. „Pred výjazdom Kremnička je potrebné pokračovať po starej ceste,“ informuje.