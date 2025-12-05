Žiadne hračky, žiadne sladkosti či televízia! NAJPRÍSNEJŠIA mama v Británii prekvapuje: Nevychovávam plačkov, ale lídrov

VEĽKÁ BRITÁNIA - 39-ročná Elena Leemingová z Yorku verí v tvrdú výchovu a disciplínu. Jej deti Clive (6) a Violet (5) pozerajú televíziu len v nedeľu, sladkosti sú prísne zakázané a hračky, ktoré ostanú pohodené, bez milosti vyhadzuje. Elena tvrdí, že takto pripravuje deti na život a buduje z nich silné osobnosti.
Elena Leemingová, ktorá sama seba označuje za „super prísnu mamu“, viedla svoje deti k povinnostiam už od troch rokov. Dnes jej šesťročný syn dokáže pripraviť raňajky ešte predtým, než príde do kuchyne, a obaja sú zvyknutí na pravidelné domáce práce. Ako informuje magazín Daily Star, televízia je povolená len raz týždenne – v nedeľu – a sladkosti sú v ich domácnosti tabu. „Nikdy v živote nejedli Haribo,“ hovorí Elena, ktorá zakazuje všetky potraviny bez výživovej hodnoty.
Hračky bez váhania vyhadzuje
Hračky, ktoré deti neodložia, bez váhania vyhadzuje, nech boli akokoľvek drahé. „Keď som bola na telefonáte a obrátili dom hore nohami, dala som im päť minút na upratanie. Nestihli to. Hračky skončili v čiernom vreci a nasledujúci deň v charite,“ opisuje. Podľa nej to zabralo – odvtedy vraj majú veci vždy upratané.
Dnešným deťom chýba disciplína
Elena je presvedčená, že dnešným deťom chýba disciplína a rodičia sú príliš „mäkkí“. Jej cieľom je vychovať odolné a samostatné deti. Preto ich od malička učí aj základom výživy – denne musia zjesť aspoň päť porcií ovocia a zeleniny, vypiť liter vody a spracované potraviny majú prísne zakázané. Povolený je len jeden sladký produkt denne z „kontrolovaného zoznamu“, kam patrí napríklad jogurt či zmrzlina. Sladené nápoje, aj tie bez cukru, sú úplne zakázané.
Tresty vonku v daždi
Rovnako striktne kontroluje aj čas pred obrazovkami. Tablety sú povolené len na vzdelávacie hry, najmä na pravopis. „So screen time je to ako so závislosťou – nechcem, aby jej prepadli,“ dodáva.
Svoje pravidlá presadzuje dôsledne – a niekedy aj drsne. Keď si jej dcéra uviazala na ruksaku pevný uzol, Elena ju nechala rozmotávať ho vonku v daždi, aby si vraj zapamätala, že takéto „hlúposti“ sa nerobia. Deti majú aj motivačné tabuľky, no o hviezdičky môžu rýchlo prísť – napríklad ak si pred odchodom z domu neodskočia na toaletu a neskôr to potrebujú. Hoci mnohí rodičia jej postupy kritizujú, Elena si za nimi stojí: „Každý má právo vychovávať deti po svojom. Ale duševné zdravie je na ústupe a ľuďom chýba odolnosť. Chcem, aby z mojich detí vyrástli silní lídri.“