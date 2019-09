Sulík upokojuje ľudí, dôchodcom ani chudobným brať nechceme: Pred Kočnerom ma varovala aj Radičová

Ako sa cítite po kongrese?

Ako potvrdený predseda parlamentnej strany s mandátom na štyri roky.

Je to lepší pocit ako minulý týždeň vzhľadom k tomu, čo sa v SaS udialo pred ním?

Je to veľmi dôležitý ani nie pocit, ale dôležitý stav. Pokiaľ chceme ísť do volieb jednotne, tak potrebujeme mať jasného lídra. A to sa v sobotu podarilo. Veľká väčšina rozhodla a nie je o čom diskutovať.

Veľa radových členov, ktorí až tak nevideli do vnútra tohto sporu, sa vyjadrovalo, že sú sklamaní z toho, že sa strana triešti. Môžete ich ubezpečiť, že toto nie je koniec?

Toto je začiatok našej volebnej kampane. Teraz ideme zabojovať o našich voličov s cieľom vymeniť Smer. Tomuto sa budeme venovať. Toto je plán.

S pánom Galkom ste sa kedy naposledy rozprávali?

Dnes sme si písali (utorok 10.9. - pozn.red.) a rozprávali sme sa včera. Mali sme spolu tlačovú besedu k tomu, že Pellegrini zablokoval schôdzu.

Vyčítal vám niečo medzi štyrmi očami?

Nie

Vzťahy máte dobré?

Vzťahy máme profesionálne. Bavíme sa v takom rozsahu, ako je to potrebné. My sme neboli nikdy na tom tak, že by sme chodili spolu na rodinné dovolenky. Boli sme vždy kolegovia.

Ľudia vás vnímali ako dvojtandem. Potom ste išli do Bruselu. Nehodnotíte to spätne ako zlý krok, odísť zo Slovenska?

Nie. Nehodnotím ako zlý krok, že som sa stal europoslancom, ani to, že som už teraz do europarlamentu nekandidoval. Teraz idem všetky sily vložiť do kampane a ani to nehodnotím ako zlý krok. Je to moje rozhodnutie a bolo podporené veľkou väčšinou kolegov. Ale viete, nemôžete fungovať tak, že budete robiť len veci, s ktorými budú všetci do nohy súhlasiť. Preto sú rôzne mechanizmy. Keď chceme ísť do volieb, musíme ísť jednotne a nie riešiť boľačky každého jedného člena.

Skôr som to myslel tak, že sa objavila aj kritika, že ste stratili v Bruseli kontakt so slovenskou politikou. Nie je to tak?

Viete, bol som 5 rokov europoslancom. Za tých 5 rokov som bol x dní do mesiaca v Bruseli či Štrasburgu a vtedy som logicky nebol na Slovensku. Tak áno, bol to nejaký vývoj, nesledoval som každý jeden detail, ale už som späť a deň čo deň nerobím nič iné, len sa venujem kampani. Momentálne sú to prípravy a čoskoro začneme naplno s kampaňou.

Keď končila Radičovej vláda, váš minister musel odísť a premiérka sa kriticky vyjadrovala na jeho adresu. Ak by ste zostavovali vládu po voľbách, bude pán Galko váš možný nominant?

To budeme riešiť po voľbách, počkáme si na výsledok, o ktorom rozhodnú voliči. Uvidíme, aké budú možné koalície a až potom sa budeme rozprávať o možných obsadeniach ministerstiev. Ja neuznávam reči, že niektorí už teraz si rozdeľujú posty, kto bude akým ministrom. Najprv treba tie voľby vyhrať, resp. uhrať. Dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Hovorilo sa, že Galko bol dôvodom odchodu skupiny, ktorá spoluzakladala SaS a neskôr založila SKOK. Nie je vám to spätne ľúto?

Na to, aký mali dôvod na odchod, sa musíte opýtať ich. Každopádne to bolo pred 6 rokmi dozadu a strana sa z toho odchodu dávno zotavila. Dnes sa dá povedať, že jej to vyslovene prospelo.

Miškova sklamalo, že ho dal Galko odpočúvať.

Ja by som bol s týmito podozreniami opatrný. Lebo každé jedno odpočúvanie malo súhlas sudcu. To je dôležitá vec. Navyše to už prokurátor vyšetril.

A vy ako predseda ste sa vtedy zaujímali, či takýchto prípadov nebolo viac?

Ja som sa na to Galka pýtal a ubezpečil ma, že nikoho nedal odpočúvať.

Veríte mu?

Áno.

Údajne už prebehli stretnutia opozície o možnej budúcej spolupráci, ale nedohodli ste sa na spoločnom vyhlásení, že žiadna nepôjde strana do koalície so smerom...

Áno, to ma prekvapilo. Ale prečo to tak bolo, to sa opýtajte ich.

Ktorá strana alebo strany to odmietli?

Nekomentujem.

Všimol som si, že Lucia Nicholsonová spolupracuje na programových prioritách SaS do volieb a pritom má pozastavené členstvo.

To, že má pozastavené členstvo, netreba nejako zveličovať. Som s ňou v kontakte. Každopádne sa vyjadrila, že bude kandidovať za SaS a z tohto vychádzam.

V parlamentných voľbách?

Áno.

Má vašu dôveru?

Samozrejme.

Prečo odišla?

Do veľkej miery sa to týka interných záležitostí a to by som nerád vyťahoval na verejnosť. Mala svoje dôvody, viem o nich a riešim to s ňou, aby pominuli.

Nie je to škoda? Predsa len ona bola zrejme v posledných rokoch najvýraznejšou tvárou SaS.

Je to škoda.

Máte už predstavu o kandidátke?

Teraz ju iba začínam tvoriť. Navrhuje ju predseda a schvaľuje Republiková rada. Idem si nad to sadnúť. Budem sa rozprávať s členmi, kto má aké plány, s čím chce osloviť voličov - a podľa toho zostavím návrh a predložím ho na schválenie.

Budú tam aj prekvapenia?

Tak to dúfam.

Nové mená? Známe?

Jasné. Mohlo by to k tomu dospieť.

Aj z iných strán?

Nie, my nie sme zberné suroviny. Dlhodobo ale spolupracuje s pánom Dostálom z OKS.

Ale predstavu o prvej desiatke máte?

Áno, ale bola by chyba začať o tom hovoriť. Chcem, aby to najskôr prešlo riadnym schvaľovacím procesom.

Opýtam sa inak. Vznik platformy a kongres bude mať vplyv na to, kto bude v prvej desiatke?

(Smiech.) Na to, ako zostavím návrh kandidátky, vplýva všetko, čo sa okolo mňa deje. Čiže aj kongres, aj vznik platformy má na toto vplyv.

Budete si preverovať kandidátov, vzhľadom k tomu, že momentálne po viacerých škandáloch ľudia požadujú čistejších ľudí v politike?

Jasné, že si ich budeme preverovať. Výhodou je to, že chcem, aby išlo kandidovať čo najviac členov. To sú už preverení ľudia. Na kandidátke budeme mať relatívne málo nečlenov. Tých nebude taký problém preveriť.

Čo by pre vás mohlo byť morálnym problémom a dôvodom, aby sa taký človek nedostal na kandidátku?

Citlivo vnímame prestupy z jednej strany do druhej. Používame aj otvorené zdroje, jednoducho googlime. Máme ľudí v regiónoch – v každom jednom okrese, ktorých sa pýtame, čo si o preverovaných ľuďoch myslia. To nie je žiadna atómová fyzika, iba poctivá robota, ktorú musíte urobiť.

Vás kandidát Juraj Droba, ktorý vyhral voľby, momentálne nie je členom strany, keďže podľa stanov už raz z SaS odišiel. On na kandidátke bude?

To ešte zvažujem. Má solídny politický výtlak. Vyhral voľby v ťažkom konkurenčnom boji. Ale na druhej strane si výborne robí svoju prácu ako župan.

Chodíte aj do regiónov. Ako vnímate názory ľudí na to, čo sa udialo za posledné roky a na vládu Smeru?

Že ich majú plné zuby. Až ma to veľakrát zaskočí, že mi ľudia sami od seba začnú hovoriť: „Už ich odstráňte.“ Predtým to až takto nebolo. Za tých 11 rokov, čo vediem stranu, som vždy chodil do regiónov a tá zmena za posledný rok a pol od vraždy Jána a Martiny, to je až taký fenomén, ako jasne ľudia vyjadrujú, že chcú zmenu a týchto tu majú plné zuby.

Máte ambíciu presvedčiť aj bývalého voliča Smeru? Ak áno, ako?

My na to ideme opačne. Najprv sme si povedali, čo sú priority. Čo musíme riešiť prednostne, ak chceme lepší život v našej krajine. Vyšlo nám z toho osem priorít, k nim sme vypracovali reformné diela. Teraz s nimi chodíme presviedčať ľudí, že máme riešenia, a to sa nám podľa mňa celkom darí. Ľudia všeobecne vnímajú, že SaS má najlepší program. A keď medzi nimi bude volič Smeru, ktorý nás bude voliť, tak o to lepšie. Ale primárne nebudeme robiť to, že volič Smeru chce k vlakom zadarmo aj lietadlá zadarmo, tak toto rozprávať, ani robiť nebudeme. Naše riešenia sú racionálne, vecné, funkčné.

Vy ste hovorili, že viaceré populistické rozhodnutia Smeru zrušíte. Nebojíte sa toho, že sa proti vám obráti verejná mienka?

Vyjadrím sa úplne konkrétne. Ak by sme boli súčasťou vlády, tak by sme namiesto obedov zadarmo, ktoré spôsobujú obrovské problémy a chaos, zaviedli bonus na dieťa v rovnakej výške. Na obed zadarmo prispieva štát 1,2 eura na jeden deň, to máte 25 eur mesačne a radšej o tých 25 eur zvýšime bonus na dieťa a rodičia nech rozhodnú, či ich dajú na obed, alebo mu kúpia čižmy na zimu, lebo dieťa chodí na obed k babke, ktorá býva za rohom školy. Čo sa týka vlakov zadarmo, aj tam to slovo „zadarmo“ spôsobilo veľký chaos. Pre dôchodcov a študentov máme pripravené obrovské zľavy. Napríklad, že lístok nebude stáť 5 eur, ale iba 1 euro a tieto isté zľavy uplatníme aj na autobusy.

Je ešte niečo, čo chcete zrušiť, lebo to má zlý dopad na ekonomiku?

Chceme urobiť viacero zmien v podnikateľskom prostredí, ale chcem podotknúť, že určite nesiahneme na peniaze pre dôchodcov. Takýto záväzok sme už dali dávnejšie, ale chcel by som to zdôrazniť. Dôchodky sú nízke a určite ich nebudeme znižovať.

Tento týždeň sa objavila informácia, že SNS navrhne znížiť dane podnikateľom s obratom do 100.000 eur. Čo na to hovoríte?

Podporíme to. Nižšie dane sú vždy dobré.

A nebolo by dobré rozšíriť to pozmeňovákom na viacerých?

Bolo. Treba ale zrátať, aké by to spôsobilo výpadky, následne sa zamyslieť, ako to bude financované, lebo sľubovať darčeky dokáže každý. My sme každopádne za to, aby štát radšej vyberal menej, ako vyberať veľa a potom veľkoryso rozdávať. To je naša základná filozofia. Všetky naše riešenia sú navzájom previazané a dopĺňajú sa tak, aby nikde nechýbalo.

V roku 2010 na Slovensku naplno prepukla kríza. Smer vtedy prehral voľby. Teraz to vyzerá, že sa história zopakuje. Smer zrejme prehrá a budúci rok má byť recesia. Ste lepšie pripravení ako vtedy?

Máme stovky riešení. Mnoho z nich nič nestojí. Napríklad vieme okamžite odstrániť rôzne nezmyselné povinnosti pre podnikateľov a nič to nestojí. Takýchto zmien nájdete v našom programe desiatky, možno vyše stovky. Kríza, nekríza.

V tej dobe Radičovej vláda zvýšila DPH s tým, že keď sa ekonomická situácia zlepší, zníži ju. Potom sa vymenila vláda a Smer to už nechal na zvýšenej sadzbe. Prečo?

Lebo chcú vybrať veľa, aby mohli veľa rozdávať.

Ale tú zvýšenú daň platia aj chudobní, nezamestnaní.

To je v tomto prípade pre nich druhoradé. Oni chcú čím viac vybrať a tým viac rozdávať. Lebo keď vyberiete veľa, potrebujete veľa úradníkov, podosadzujete si tam svojich ľudí, ktorých štát musí živiť, aj sa kadečo pokradne a hlavne, hráte sa pred voličmi na Ježiška. My hovoríme opak. Nech štát vyberie len minimum na nevyhnutné verejné statky. My chceme štíhly štát. A práve preto Fico nepripustil, aby daň znovu klesla. To, že dnes máme 20-percentnú DPH a nie 19, je jeho vina.

Ako ale vysvetlíte ľuďom z chudobných regiónov, že cesta ľavice je zlá?

Počkajte. Smer vládne 12 rokov a presadzuje práve túto sociálnu politiku. A aký je stav? Už nemáme rozdiely? Práveže máme, po 12 rokoch ľudia nie sú spokojnejší. Smer napáchal, čo sa týka hospodárskej politiky, strašné škody. Napríklad Jaguár mal ísť na východ, nie do Nitry. Tam dali 300-400 miliónov eur, obrovské peniaze. Teraz tam majú problém nájsť dostatok zamestnancov. Jaguár mal ísť na východ do hladovej doliny, tam by to reálne pomohlo. A kto o tom rozhodoval? Košičan Žiga, Košičan Raši a Košičan Paška. Vykašľali sa na svojich. A teraz, čo sa deje? Tisícky ľudí musia voziť z Rumunska a Srbska, lebo tam nemá kto robiť a platia 4 tisíc eur prémiu, ak sa niekto z východu presťahuje. Týmto tie rozdiely ešte zvyšujete. Je to čistá katastrofa, čo táto sociálna vláda napáchala. A to nehovorím o korupcii.

Veľa voličov Smeru možno prizná, že stav nie je ideálny a Smer to dobre nezvláda, ale aj tak sa, povedzme, viac boja, že príde pravica a zoberie im ich istoty. Vy im viete garantovať, že nesiahnete tým najchudobnejším?

S dávkami v hmotnej núdzi ani dôchodkami nejdeme hýbať.

Invalidi?

Určite nie, nejdeme nikomu nič brať.

Z Ľudovíta Kaníka tiež urobili sociálneho netvora...

Ľudo Kaník zo dňa na deň znížil základnú sociálnu dávku na polovicu. Ja som ho upozorňoval v liste: pán minister, keď to spravíte, tak po prvé môže to byť v rozpore s Ústavou, kde je napísané, že štát sa má postarať o ľudí v hmotnej núdzi a nemôže dôjsť a zo dňa na deň povedať, že od zajtra vám stačí polovica. A po druhé, že to môže viesť k sociálnym nepokojom. Niečo také ako Kaník by som v živote neurobil. On si je sám na vine za tú povesť, akú má.

Premiér vyzval vás aj Matoviča, aby ste odišli kvôli stretnutiam s Kočnerom. Čo na to hovoríte?

Neviem, akú funkciu by som ja mal opustiť. Nie som poslancom parlamentu. To mi je trošku záhadou a čo sa týka predsedu strany a možného kandidáta do volieb, tak o tom rozhodnú voliči.

Vyčítajú vám kontakty, ktoré vyniesol na verejnosť samotný Kočner. Ako vnímate s odstupom času to, že vás takto nachytal?

No vnímam to tak, že som obeť. On si nahral mňa a potom to zverejnil. Alebo minulý rok on poslal špeha, aby sledoval na mojich narodeninách a donášal mu. To, že som sa s ním stretával, bola chyba, za ktorú som sa ospravedlnil.

Ako vás kontaktoval, cez sprostredkovateľa?

V čase, keď ja som robil poradcu, vtedajší minister financií Ján Počiatek ma poprosil, aby som sa stretol s Kočnerom. To bolo na jeseň 2006. Kočner vtedy kandidoval na primátora Bratislavy. Ja som to odmietol. Potom na druhý deň prišiel znovu, že mu na tom veľmi záleží, že je to jeho kamarát a tak som sa s ním nakoniec stretol. Ale prekvapilo ma, že Kočner všetko vedel. Všetko, čo povedal, zapadalo do seba a musím povedať, že tá miera informovanosti ma teda ohúrila. Potom sme sa stretli na nejakej recepcii, slovo dalo slovo a párkrát som sa s ním stretol na raňajkách.

Nikto vás pre ním nevaroval?

Ale jasné. Viacerí. Moje okolie vedelo, že sa s ním stretávam. Varovali ma, že mi to môže uškodiť. Aj Iveta Radičová mi to vravela. Ja som si ale vtedy povedal, že pokiaľ ja nič zlé nerobím, tak mi nemá čo uškodiť, ale zistil som, že to tak nefunguje. Keď som sa s ním rozprával, nevadilo by mi, že by to ktokoľvek počul.

Mal povesť kontroverzného podnikateľa, bol aj na mafiánskych zoznamoch...

To, akú má povesť, som vedel. Na to, že je to gauner, ma upozorňovali ľudia v mojej blízkosti. Ale to, že je na mafiánskych zoznamoch, som nevedel. V tom čase bol predsa reálnym kandidátom na primátora Bratislavy.

Pozreli ste si niekedy neskôr, či ste sa ešte s niekým na zoznamoch nestretli?

Ja som ich ani nevidel. Ale pri stretnutiach som opatrný.