Taraba chce preraziť na ďalšej scéne! VIDEO Zakladá vlastný politický podcast

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba chce preraziť na ďalšej scéne. Na sociálnej sieti informoval, že zakladá vlastný politický podcast. Podľa jeho slov chce takýmto spôsobom doručovať ľuďom "relevantné informácie".
Taraba tradične komunikuje so svojimi fanúšikmi cez videá a sociálne siete, no jeho ďalším rozhodnutím viacerých prekvapil. Svojim fanúšikom na sociálnych sieťach oznámil, že od budúceho týždňa bude prinášať vlastný politický podcast, na ktorom bude informovať "o všetkom podstatnom". "Médiá sa nesnažia informovať, ale robia opozičnú pripagandu a preto chcem Vám doručiť každý týždeň relevantné informácie," uvádza Taraba.
Podľa jeho slov sa bude venovať aj "hlúpostiam a klamstvám zo strany opozície a ich vybraných médií," avizuje minister. Podľa upútavky bude informovať aj o "zásadných rozhodnutiach" alebo "pravde, ktorú vám nepovedali". Fanúšikov vyzýva na odber jeho YouTube kanála, kde nájdu celý podcast.