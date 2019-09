Exminister Mihál po rokoch priznal, kto intrigami rozbíja SaS: Galko na neho vytiahol esemesky

Od svojho vzniku má SaS za sebou niekoľko konfliktov a v súčasnosti eskaluje ďalší. Tentokrát však po kongrese vzniklo Demokratické jadro SaS, v ktorom sú Jozef Rajtár, Jana Kiššová, Ľubomír Galko či Natália Blahová. Ani jeden z nich sa kongresu nezúčastnil, keďže s jeho zvolaním nesúhlasili. Jozef Mihál uviedol, že práve Galko robí v SaS zlú krv a stál aj za rozkolom v roku 2013. Aj kvôli Galkovi Mihál zo strany odišiel. Galko sa však bráni, podľa neho Mihál klame a rozoštváva ľudí v SaS.

Galko robí zlú krv v SaS

V rozhovore pre .týždeň Jozef Mihál otvorene porozprával o konfliktoch strany SaS z minulosti, ako aj o svojom odchode zo strany. Podľa neho je Sloboda a solidarita síce skvelá strana, ale Sulík si v nej musí urobiť poriadok. Napätie v strane trvá podľa neho už niekoľko rokov. „Práve preto som zo strany odišiel. Teraz budem veľmi otvorený. Veľmi zlú krv robí v SaS Ľubo Galko. On stál do značenej miery za rozbrojmi, ktoré vyústili do straníckeho rozkolu v roku 2013 a do značnej miery stál aj za mojím odchodom,“ povedal Mihál s tým, že si nevie predstaviť, ako Sulík ponúkne do volieb kandidátku bez rozbrojov.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Kandidátku do parlamentu schvaľuje republiková rada, ktorá má 13 členov a pomer síl je v neprospech Sulíka. „Ak Sulík navrhne kandidátku tak, že sa to nebude páčiť ľuďom okolo Ľuba Galka, tak mu tú kandidátku neschvália. Toto rozloženie síl znamená, že Richard Sulík bude musieť dať Galka na miesto číslo 2, a tým pádom bude tá kandidátka zmesou tých, ktorí sú na Sulíkovej strane a tých, ktorí sú na Galkovej.“ Samozrejme by som bol radšej, keby si situáciu v strane Richard Sulík upratal tak, aby do tej budúcej koalície nepriniesol potenciálnu časovanú bombu. Je to však interná záležitosť strany SaS.

Manipulácie a ohováranie

Mihál uviedol, že jeho odchodu zo SaS pomohol najmä Galko. „Používa metódy, ktoré slušný človek nepoužíva. Manipulácie, ohováranie. Lucia Nicholsonová nedostala dostatok hlasov na to, aby bola zvolená do republikovej rady.“ Podľa neho nedostala dostatok hlasov aj preto, lebo nie je jej štýlom vyvolávať všetkým členom a pýtať sa ich, či ju podporia vo voľbách. „Galko s tým však problém nemá. Volá členom, píše im. Nepovie voľte tohto a tohto, ale povie, že Lucia nechodí na republikovú radu. Lucia však na rozdiel od Ľuba Galka robila tvrdú kampaň do eurovolieb.“

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Galko si podľa Mihála za ten čas robil svoju osobnú kampaň, chodil za členmi strany a snažil sa zabezpečiť, aby sa jeho ľudia dostali do republikovej rady. „Lucia je medzi voličmi SaS druhá najpopulárnejšia osobnosť a nie je normálne, aby sa nestala členkou republikovej rady SaS. Toto je len jedným z príkladov Galkovej práce,“ dodal v rozhovore pre .týždeň.

Galko sa bráni: Mihál klame

Ľubomír Galko reagoval na Mihálove slová v rozhovore na sociálnej sieti. Podľa neho Mihál klamal. „Napríklad, že v roku 2016 odišiel z SaS kvôli mne. Lenže vtedy svoj odchod zdôvodnil tým, že nesúhlasí s postojmi predsedu Sulíka. Toto zopakoval v tom čase ešte niekoľkokrát – pre médiá (stačí použiť google), aj v súkromných správach mnohým našim členom, ktorí ho doslova prosili, aby neodchádzal. Esemesky typu „Pošlite do čerta predsedu a vrátim sa“ majú dodnes uložené,“ tvrdí Galko.

Zdroj: Facebook/Ľubomír Galko

Mihál podľa neho odišiel aj preto, lebo nepracoval ako poslanec a ani ako podpredseda pre SaS. „Bol najväčším absentérom v parlamente, nezúčastňoval sa na zasadnutiach, lebo sa venoval svojmu súkromnému biznisu - prednáškam a školeniam účtovníčok po celom Slovensku. Nezúčastňoval sa ani na straníckych aktivitách do volieb NR SR, celú Agendu 2020 a s ňou spojenú kampaň sme odmakali Sulík, Kiššová, Rajtár, Jurzyca a ja,“ uviedol s tým, že Mihál bol v tom čase na dovolenke alebo si robil svoje súkromné prednášky. „Ako poslanec NR SR zneužíval takto štátne zdroje.“

Niektoré tvrdenia sú na žalobu

S kolegami mu to vyčítali viackrát aj po voľbách. „Využil preto niektoré názory Richarda Sulíka a potom ako Richard uverejnil blog. Jozef to využil a strane SaS zamával. A pri odchode nezabudol predsedovi SaS poriadne naložiť,“ napísal s tým, že Mihál narozprával viacero klamstiev o vnútrostraníckych záležitostiach, ktoré vytiahol z kuchyne SaS. „Čo by slušný človek nespravil. Niektoré tvrdenia o mne, ktoré sú čírymi výmyslami, by boli skoro až na civilnú žalobu,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Bol by som veľmi rád, ak by Jozef prestal rozoštvávať nás v SaS, ak sa chce čo len trochu tváriť, že mu ide o Slovensko. To jeho Spolu ani samo ani s PS totiž na zmenu režimu nemá,“ dodal v statuse Galko.

Budúca vláda bude visieť na šnúrke od Galkových gatí

Pokiaľ by všetko vyšlo tak, že budú spoločne po voľbách skladať vládu, v koaličnom klube by potom boli ľudia, ktorí majú vnútorný rozpor so Sulíkom. „Mám z toho veľké obavy, lebo budúca koalícia bude, s prepáčením, visieť na šnúrke od Galkových gatí. Bude tam povedzme päť poslancov, ktorí budú vydierať Sulíka, aj samotnú koalíciu,“ povedal s tým, že aj bez toho bude koalícia komplikovaná.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

„Ľubo Galko by vám povedal, že on bude v budúcej koalícii veľmi spoľahlivý a nebude robiť žiadne rozbroje. Ja ho však poznám. On si pôjde za svojimi záujmami a bude chcieť byť napríklad ministrom obrany. Aj napriek tomu všetkému, čo som teraz povedal, si však viem predstaviť existenciu tejto vládnej koalície s SaS,“ dodal na adresu možnej budúcej koalície.

Otvorená vojna v SaS

Podľa Mihála je v Sas otvorená vojna. „Doteraz sa im to však darilo držať pod pokrievkou, všetka česť. Nakoniec to však predsalen uniklo. Pred niekoľkými dňami v strane založili platformu, čo je otvorená výzva do ďalšieho boja. Nie je to signál na uzmierenie sa s predsedom, ale je to odmietnutie toho, že väčšina členov sa postavila za Sulíka,“ hovorí Mihál s tým, že Galko bol aj proti tomu, aby sa Nicholsonová stala podpredsedníčka parlamentu. Nakoniec sa ňou stala, lebo ju podržal Sulík.

Zdroj: Archív RS

„Touto nomináciou ocenil to, že Lucia dostala druhý najvyšší počet preferenčných krúžkov. Následne sme presadzovali aj to, aby sa Lucia stala aj podpredsedníčkou SaS. Voči tomu veľmi ostro vystupoval Galko,“ uviedol. Galko a Kiššová argumentovali tým, že krúžky nie sú až tak dôležité. „Najradšej by som na to celé zabudol. V strane bola veľmi nepríjemná a dusná atmosféra a tú ma na svedomí Galko,“ dodal s tým, že pôvodne chcel odísť nielen zo strany, ale aj z politiky. Nakoniec našiel útočisko v strane SPOLU, resp. v koalícii s Progresívnym Slovenskom.