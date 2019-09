EXKLUZÍVNE Sulík robí poriadok v strane! Veľký návrat Nicholsonovej

Lucia Ďuriš Nicholsonová požiadala o pozastavenie členstva koncom júna a republiková rada to o mesiac schválila. Podľa nášho zdroja zo strany sa tento týždeň opäť stala členkou SaS. Strana by to mala oznámiť dnes. Podľa našich informácií to však nie je všetko. Na kandidátke do volieb by mala byť bývalá podpredsedníčka parlamentu na druhom mieste hneď za Sulíkom.

Pozastavenie členstva kvôli interným záležitostiam

Nicholsonová bola zvolená ako poslankyňa do europarlamentu a spolu so Sulíkom sa vtedy vyjadrili, že ide o interné záležitosti, ktoré nechcú komentovať. Nicholsonová sa nedostala do republikovej rady a stále v nej nie je. Aj to má byť súčasťou toho, prečo sa rozhodla pozastaviť svoje členstvo. Podľa bývalého SaS-kára Ľudovíta Jurčíka je aj za tým Ľubomír Galko.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Sulík to potvrdil: Dvojkou je Lucia

Richard Sulík dnes potvrdil naše informácie. Komentoval budúcu kandidátku strany. „Nebudem sa vyjadrovať ku kandidátke, vyjadrím sa len k prvým dvom miestam. Na prvej pozícii budem ja, oznamujem vám to so všetkou skromnosťou. Na druhej pozícii bude Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá včera zrušila pozastavenie členstva,“ povedal po oficiálnej časti tlačovky. Na kandidátke budú aj nové tváre.

Sulík povedal, že predstaví silnú kandidátku, na ktorej okrem neho a Nicholsonovej bude aj Juraj Droba. Zopakoval, že na nej budú len ľudia, za ktorých dá ruku do ohňa a že to budú ľudia, s ktorými bude klub po voľbách stabilný. To, či sa vráti z europarlamentu, je otázne. „Záleží na tom, koľko dostane hlasov, ak viac ako v roku 2016, bude to jasný signál, že má byť v slovenskej politike,“ povedal Sulík s tým, že Nicholsonová už predtým uviedla, že do parlamentu bude kandidovať aj napriek tomu, že pôsobí v Bruseli.

Spory v SaS, kandidátka bez Galka a Rajtára

Spory v SaS-ke v posledných dňoch eskalujú. Konflikt začal po mimoriadnom kongrese a vytvorení Demokratického jadra SaS, na ktorého čele je Ľubomír Galko. Po slovách Jozefa Mihála, že práve Galko robí v strane zlú krv, sa ozvali viacerí bývalí členovia. Výnimkou nebola ani Nicholsonová. Tá Mihálove slová potvrdila.

Včera sme vás ako prví informovali o tom, že Galko zrejme nebude v budúcoročných parlamentných voľbách na kandidátke strany. Sulík to nevyvrátil. Demokratické jadro neskôr potvrdilo, že Sulík má problém nielen s Galkom, ale aj s Jozefom Rajtárom. Sulík chce na kandidátke len ľudí, za ktorých vie dať ruku do ohňa. Galko sa vyjadril, že v strane cíti tlaky a slová Jozefa Mihála považuje za klamstvá. Podľa HN zvažuje odchod aj Natália Blahová.