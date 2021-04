ŠKANDÁL v Česku: Exminister o ruských tajných vedel! Hamáček podáva trestné oznámenie, Rusi hrozia odvetou

PRAHA - Český vicepremiér Jan Hamáček podá v nedeľu trestné oznámenia na neznámeho páchateľa za ohrozenie utajovanej skutočnosti. Uviedol to v reakcii na tvrdenia exministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka. Ten vraj už dlhšiu dobu vedel o zapojení ruských agentov do výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach.

Informáciu priniesol spravodajský server Denikn.cz. "Nie je to prekvapenie. Tieto informácie som mal k dispozícii už predtým," povedal pre Deník N Petříček v reakcii na mimoriadnu tlačovú konferenciu českého premiér Andreja Babiša a vicepremiéra Jana Hamáčka, na ktorej oznámili vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe.

Aktualizované 10:26 Rusko nemôže vydať dvoch ruských občanov Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, po ktorých česká polícia vyhlásila pátranie v súvislosti s výbuchom v muničnom areáli vo Vrběticiach v roku 2014, pretože je to v rozpore s ruskou ústavou.

Vedel o tom aj Hamáček?

Dôvodom vyhostenia je podozrenie zo zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v Zlínskom kraji z októbra a decembra 2014. Či mal rovnaké informácie k dispozícii skôr aj Hamáček, nie je jasné. Na tlačovej konferencii totiž uviedol, že svoju avizovanú pracovnú cestu do Moskvy v sobotu zrušil, až keď sa dozvedel o podozrení zo zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do spomínaného výbuchu.

Do výbuchu ve Vrběticích z roku 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Sledujte vyjádření premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka. pic.twitter.com/XyHD8oqg7A — CT24zive (@CT24zive) April 17, 2021

Na otázku, či o podozrení náhodou nevedel skôr, Hamáček reagoval podľa Deníka N vyhýbavo. "Neverím, že vám pán Petříček potvrdil čokoľvek, čo sa teoreticky mohlo preberať na neverejnom/režimovom stretnutí," napísal Hamáček Deníku N. Podľa českého portálu Aktuálně Hamáček vedel o ruskom útoku na muničný sklad už minulý týždeň, pretže poznal všetko základné fakty o udalosti. Napriek tomu plánoval cestu do Moskvy.

Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

Ak sa to potvrdí, Babiš aj Hamáček klamali

Predseda českých ľudovcov (KDU-ČSL) Marian Jurečka na Twitteri uviedol, že v Poslaneckej snemovni urobia maximum pre to, aby overili tvrdenia exministra Petříčka. "Pokiaľ sa toto overí - a na pôde snemovne pre to urobíme maximum - tak dnes premiér aj vicepremiér na tlačovke klamali," napísal Jurečka. "Plánovaná cesta vicepremiéra Hamáčka potom bola jednoznačne úplne mimo a vôbec nechápem čo tam chcel robiť," dodal.

Je otrasné, že Zeman verejne nereagoval na vyhostenie diplomatov

Rozhodnutie českého prezidenta Miloša Zemana verejne nereagovať na vyhostenie ruských diplomatov je otrasné, uviedol v sobotu predseda zahraničného výboru českého Senátu Pavel Fischer. Informoval o tom český spravodajský server Denikn.cz. "Miloš Zeman sa rozhodol verejne nereagovať. Otrasné. Stiahnutie vojsk z Afganistanu síce kritizuje, ale terorizmus na území vlastného štátu pokojne nechá bez komentára," napísal Fischer na Twitteri.

Zdroj: Twitter/Jiří Ovčáček

Premiér o zisteniach českých tajných služieb informoval aj prezidenta Zemana, ktorý podľa Babiša so zvoleným postupom súhlasí. Hovorca Pražského hradu však oznámil, že prezident Zeman na vyhostenie ruských diplomatov verejne reagovať nebude. Situáciu len v krátkosti komentoval na Twitteri.

Rusko pohrozilo Česku odvetou

Rusko pohrozilo Českej republike odplatou. Ruskí predstavitelia akékoľvek zapojenie Moskvy do výbuchov vo v ČR popreli. "Praha veľmi dobre vie, čo nasleduje po takýchto trikoch," reagovala na vyhostenie hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová, ktorú citovala agentúra TASS. Nemenovaný ruský diplomatický zdroj dokonca pre agentúru Interfax v tejto súvislosti uviedol, že ČR sa zrejme rozhodla uzavrieť svoje veľvyslanectvo v Moskve.

Jan Hamáček Zdroj: SITA/Diana Černáková

Prvý zástupca predsedu zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Vladimir Džabarov odmietol obvinenia českej strany ako absurdné. "Rusko nemá nič lepšieho na práci ako vyhadzovať do povetria nejaké sklady. Nikdy sme Česko nepovažovali za svojho protivníka," vyhlásil Džabarov podľa servera iDNES.cz.

Moskva podľa neho zareaguje na krok Českej republiky "náležite" zareaguje, a to zrejme recipročným spôsobom. Podobne sa vyjadril aj predstaviteľ zahraničného výboru ruskej Štátnej dumy Dmitrij Novikov, teda dolnej parlamentnej komory. Vyhostenie ruských diplomatov z Prahy je podľa neho celkom neopodstatnené.

Polícia hľadá dvoch Rusov

Česká polícia po vystúpení Hamáčka a Babiša oznámila, že v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov. Podľa zverejnených fotografií ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. Hľadané osoby používajú najmenej dve rôzne identity, napísal server iDNES.cz.

Ruslan Boširov (pravým menom Anatolij Čepiga (vľavo)) a Alexander Petrov (pravým menom Alexander Miškin). Zdroj: Policie ČR

Vyhostenie pracovníkov ruskej ambasády

Vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb, oznámili v sobotu večer na mimoriadnej tlačovej konferencii český premiér Andrej Babiš a minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček. Podľa Babiša existuje dôvodné podozrenie, že do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach boli zapojení dôstojníci ruskej GRU. Premiér o zisteniach českých tajných služieb informoval aj prezidenta ČR Miloša Zemana, ktorý podľa Babiša so zvoleným postupom súhlasí.

Prvý muničný sklad vo Vrběticiach explodoval 16. októbra 2014 a druhý 3. decembra toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Oba sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group. Náklady na sanáciu objektu dosiahli stovky miliónov korún. Česká polícia výbuchy vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.