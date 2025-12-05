Putinova dcéra pod paľbou novinára: Objavil ju v Paríži na ulici! Zavolajte otcovi, nech prestane bombardovať

PARÍŽ - Ukrajinský reportér Dmytro Svjatnenko z TSN v Paríži nečakane zastavil ženu považovanú za nemanželskú dcéru Vladimira Putina. Pýtal sa jej na bombardovanie Ukrajiny aj na smrť vlastného brata na fronte. Jelizaveta Krivonogichová pred kamerou reagovala slovami, že „nemôže nijako pomôcť“.
„Váš otec zabil môjho brata“
Novinár sa k žene, ktorú ruské zdroje dlhodobo uvádzajú ako Putinovu dcéru, priblížil priamo na ulici v Paríži.
Ihneď na úvod jej povedal:
„Pred tromi týždňami váš otec zabil môjho brata. Ako môžete žiť v Európe, ktorú vraj tak nenávidí?“
Jelizaveta Krivonogichová — známa tiež ako Rozovová či Rudnovová — mu odvetila:
„Nedala som vám súhlas na nahrávanie.“
Pripomeňme, že Krivonogichová sa podľa dostupných informácií narodila 3. marca 2003 v Petrohrade žene menom Svetlana, kedysi blízkej známej Vladimira Putina.
„Zavolajte mu a povedzte: Oci, prestaň bombardovať Kyjev“
Novinár pokračoval otázkami o vojne a ruských útokoch na ukrajinské mestá:
„Čo si myslíte o politike vášho otca? Podporujete ho?“
Ona odpovedala:
„Čo s tým mám spoločné?“
Na to Svjatnenko reagoval:
„Je to predsa váš otec. Môžete mu hneď zavolať a povedať: ‚Oci, prestaň bombardovať Kyjev.‘“
Jelizaveta mu ironicky odvetila:
„No jasné.“
Novinár ju vyzval:
„Tak to urobte.“
A ona opäť len sucho poznamenala: „No jasné.“
„Môžete ísť do Kyjeva. Boli by ste lepšia protivzdušná obrana než Patriot“
Keďže odmietla konkrétne odpovede, novinár jej povedal, že môže vycestovať na Ukrajinu a pomôcť tam, kde jej otec útočí: „Choďte do Kyjeva. Boli by ste lepšia protivzdušná obrana ako hocijaký Patriot. Alebo choďte do Pokrovska — možno by tam bombardovanie prestalo.“
Jelizaveta odpovedala otázkou:
„Viete si predstaviť, ako by som tam vôbec prišla?“
Novinár jej na to povedal, že by jej „hneď kúpil letenku“, ale to nie je možné, pretože kvôli jej otcovi na Ukrajinu nelieta žiadne lietadlo.
„Je mi to ľúto, ale nemôžem vám pomôcť“
Po chvíli sa Jelizaveta otvorila a už menej ironicky dodala:
„Žiaľ vám nemôžem nijako pomôcť. Mrzí ma, čo sa deje. Myslím, že sme sa už porozprávali dosť. Je mi veľmi ľúto, že sa situácia vyvíja takto. Nie som za ňu zodpovedná. Som však rada, že ste mali odvahu prísť za mnou. Žiaľ, nemôžem vám pomôcť. Prajem pekný večer.“
Celý rozhovor je súčasťou 20-minútového videa, ktoré Svjatnenko zverejnil na YouTube kanáli TSN. Novinár v ňom ukazuje aj zábery zo samotnej parížskej galérie, kde žena podľa viacerých zdrojov skutočne pracuje.
Práca v galériách: informácie z Meduzy aj ruských umelcov
Ruský opozičný server Meduza už v júni informoval, že Krivonogichová pôsobí v dvoch parížskych galériách — Studio Albatros a L Galerie.
Túto informáciu mala podľa Meduzy potvrdiť umelkyňa Nasťa Rodionová, ktorá tvrdila, že to počula od manažéra jednej z galérií. V prostredí ruskej diaspóry ju vraj poznali pod menom „Liza“.
Galérie podľa Rodionovej často spolupracujú s ukrajinskými umelcami a vystavujú protivojnové diela, čo pôsobí ako prudký kontrast s tým, že v nich pracuje žena, ktorú mnohí považujú za dcéru ruského prezidenta.
Minulosť: odhalenie investigatívcov Projektu
Meno Krivonogichovej sa prvýkrát verejne objavilo v roku 2020, keď investigatívny web Projekt zverejnil informácie o jej matke Svetlane.
Neskôr telegramový kanál Agenstvo zistil, že používá aj meno Jelizaveta Olegovna Rudnovová, čo ju spája s Olegom Rudnovom — dlhoročným Putinovým priateľom.
V rodnom liste nemá uvedené Putinovo priezvisko, ale figuruje tam patronymum Vladimirovna, čo znamená, že jej otcom je muž menom Vladimir.
Podobu s Putinom komentovala aj pre GQ Russia
V staršom rozhovore pre GQ Russia, kde vystupovala so zakrytým tvárou, sa jej redaktor spýtal, či sa na Putina podobá.
Odpovedala:
„Na svete je veľa ľudí, ktorí sa podobajú pánovi Putinovi.“
Ruskí propagandisti pritom snívajú o „dobytí Paríža“
Celá vec pôsobí o to absurdnejšie, že kým príbuzní ruských elít žijú a pracujú v Európe, kremľom podporovaní propagandisti pravidelne vyhrážajú Parížu, Berlínu či Londýnu, píšu Novinky.cz.
Napríklad vysoko sledovaný komentátor Vladimir Solovjov v relácii na Rossija-1 vyhlásil, že „Rusi si vezmú Paríž aj Berlín“ a že nemeckého kancelára „strčia do klietky“.
Tvrdil tiež, že obyvateľov dobytých miest by „nechali hladovať“ a jednoducho by ich okupovali.