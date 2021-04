Možná účasť Ruska na výbuchu bola ako vojenské napadnutie: Analytik neverí, že sa o tom dozvedeli v piatok

Povedal to v Českej televízii. Petr Pavel, ktorý rovnakú funkciu vykonával neskôr, uviedol, že akcia uskutočnená príslušníkmi špeciálnej jednotky vojenského spravodajstva proti civilnému zariadeniu suverénneho štátu je aktom otvorenej agresie. Napísal to vo vyjadrení. Akciu je podľa neho možné označiť ako štátny terorizmus. "Proti tomu sa musíme veľmi razantne postaviť a chrániť našu bezpečnosť. Sami aj v spolupráci so spojencami," uviedol Petr Pavel.

Podľa Šedivého by sa Česko malo snažiť odpútať zo závislosti na Rusku napríklad v oblasti vojenskej techniky a okrem iného ho vylúčiť z tendra na dostavbu Dukovan. Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Ján Hamáček uviedli, že existuje dôvodné podozrenie na zapojenie agentov ruskej tajnej služby GRU do výbuchu, ktoré zistili české bezpečnostné zložky.

"To by sa dalo prirovnať takmer až k vojenskému napadnutiu nášho územia a narušeniu našej suverenity. To je niečo, čo mnoho posledných rokov nepoznáme a napríklad len ten druhý výbuch, ktorý vo Vrběticiach prebehol, bol takmer nevysvetliteľný. Ak je to pravda, tak je vidieť, že Rusko naozaj nemá žiadne iné mechanizmy ako násilie. Na to musíme veľmi rezolútne reagovať," povedal Šedivý.

Zmyslom akcie podľa neho mohla byť destabilizácia situácie na českom území v rovine politickej i niektorých ďalších. Vystúpenie premiéra a vicepremiéra na mimoriadnej tlačovej konferencii podľa Šedivého svedčí o tom, že k takému aktívnemu vstupu ruských dôstojníkov na českom území skutočne došlo. "Česko sa podľa toho musí správať, bol to jasný vojenský útok na naše suverénne územie," uviedol.

Šedivý povedal, že Rusko sa snaží svojimi aktivitami narušiť súdržnosť rôznych štátov, okrem Ukrajiny podľa neho napríklad Estónska. Ruskí špióni sú aktívni v Bulharsku, Taliansku aj v Česku, uviedol. "Intenzívne sa zaujímajú o to, čo sa deje v iných štátoch, a snažia sa dianie v nich ovplyvniť aj vo svoj prospech," povedal.

Babiš a Hamáček tiež oznámili, že z Česka bude vyhostených 18 pracovníkov ruskej ambasády, ktorí boli identifikovaní ako členovia ruských tajných služieb. Česko musia opustiť do 48 hodín. "Myslím, že to je len prvá reakcia. Mali by sme sa komplexne zaoberať vzťahmi s Ruskom," uviedol Šedivý.

"Ak má dnes naša armáda ešte pomerne veľké množstvo bývalej sovietskej alebo ruskej techniky (...), mali by sme to zvážiť a nájsť také riešenie, ktoré nás odpúta od Ruska. Debata o jadrovej elektrárni, myslím, by mala byť v tomto prípade úplne ukončená," uviedol Šedivý a dodal, že možno budú postihnutí aj niektorí podnikatelia, ale suverenita krajiny je podľa neho dôležitejšia.

Andor Šándor neverí, že predstavitelia vlády nemali informácie k Vrběticiam už skôr

Niekdajší šéf českej vojenskej rozviedky Andor Šándor neverí, že sa predstavitelia vlády o podozreniach k výbuchu vo Vrběticiach dozvedeli v piatok, ako v sobotu večer uviedli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Minister vnútra Hamáček možno vec podcenil, zhodol sa dnes Šándor s bývalým náčelníkom generálneho štábu českej armády Jiřím Šedivým v diskusnej relácii televízie Prima.

České bezpečnostné zložky majú dôvodné podozrenie, že do výbuchu v muničnom areáli vo Vrběticiach v roku 2014 boli zapojení príslušníci ruskej tajnej služby GRU, uviedli v sobotu večer Babiš a Hamáček, ktorý dočasne riadi aj ministerstvo zahraničia. Česko na to reaguje vyhostením 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako členovia ruských spravodajských služieb. Rusko v prvých reakciách označilo informácie za absurdné a predpokladá odvetné kroky voči českým diplomatom v Moskve.

Šándor povedal, že neverí tomu, že predstavitelia vlády nemali od spravodajských služieb informácie skôr. "Určite tie informácie niekto dostávať musel, o tom ja vôbec nepochybujem," povedal. Hamáček, ktorý sa ešte v piatok chystal na pondelkovú cestu do Moskvy vyjednávať o dodávkach ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V pre Česko, možno vec podcenil, dodal Šándor.

Oznámenie o zrušení Hamáčkovej cesty, ku ktorej sa kriticky staval Babiš aj opozícia, prišlo v piatok večer. V sobotu to Hamáček vysvetľoval novými informáciami o výbuchu vo Vrběticiach. Bývalý minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD) ale pre Deník N uviedol, že informácie o možnom ruskom zapojení v explózii munície mal už skôr. Hamáček v reakcii oznámil, že chce podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa kvôli ohrozeniu utajovanej skutočnosti.

O možnom podcenení z Hamáčkovej strany hovoril na Prime aj Šedivý. Okolnosti okolo dodávok Sputnika V i možnej účasti ruskej firmy Rosatom v tendri na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany podľa neho vytvárali problematické prostredie. Česká republika mala postupovať principiálne a odmietnuť účasť Rosatomu už napríklad kvôli ruskému postupu na Ukrajine, povedal. "Snaha nebyť kategoricky na jednej strane vedie k tomu, že sme oveľa viac zraniteľní," doplnil Šedivý. Čas znižovať závislosť na Rusku je aj podľa Šándora.

Šedivý spochybnil, že by sa na akcii mohli podieľať len dvaja muži, po ktorých vyhlásila pátranie Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Akciu podľa neho musela zabezpečovať oveľa širšia štruktúra. Deník N dnes s odkazom na svoje zdroje napísal, že vyšetrovatelia pracujú s verziou, že v Česku bol ešte ďalší ruský agent.

NCOZ v sobotu uviedla, že "v súvislosti s preverovaním okolností závažnej trestnej činnosti" pátra po dvoch mužoch s ruskými pasmi, ktorí sa v októbri 2014 pohybovali v Prahe, Moravskosliezskom a Zlínskom kraji. Podľa fotografií i mien z pasov hľadaných mužov ide o rovnakých mužov, ktorí sú podozriví z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie v britskom Salisbury z roku 2018.