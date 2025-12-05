Tragédia v rodine žilinského prokurátora Balogha: Mladého policajta našli mŕtveho

ŽILINA – Rodinu žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha zasiahla mimoriadne smutná udalosť. Jeho synovec, mladý policajt, ktorý sa tiež chcel stať prokurátorom, zomrel len pár dní pred ústnou časťou justičných skúšok. Muža našli mŕtveho v byte, okolnosti tragédie preveruje Úrad inšpekčnej služby.
Upozornil na to týždenník Plus 7 dní. Podľa dostupných informácií ide o synovca krajského prokurátora Tomáša Balogha, ktorý sa pripravoval na justičné skúšky s cieľom nastúpiť na prokuratúru. Mladý muž pôsobil ako policajt v Žiline. Prvú časť skúšok mal úspešne za sebou. Na ústnu časť však už neprišiel. Následne ho našli zastreleného vo vlastnom byte.
Podľa doterajších indícií si mladý muž pravdepodobne siahol na život sám. Okolnosti prípadu sú momentálne predmetom trestného konania. Ministerstvo vnútra informovalo, že úlohu si prevzal Úrad inšpekčnej služby. „V prípade smrti policajta OR PZ Žilina od 3. decembra 2025 Úrad inšpekčnej služby vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.
Tragédia zasiahla rodinu v čase, keď je meno Tomáša Balogha v centre pozornosti slovenskej justície. Krajský prokurátor nedávno obvinil generálneho prokurátora Maroša Žilinku z ovplyvňovania citlivých káuz. Ten tieto tvrdenia odmieta a Balogha viní z porušenia zákona pri objednávaní nábytku za približne 150-tisíc eur. Žilinka zároveň avizoval zámer Balogha z funkcie odvolať.
Tragická správa zasiahla aj športové prostredie. Mladý muž pôsobil ako futbalový rozhodca pod hlavičkou Stredoslovenského aj Liptovského futbalového zväzu. Liptovský futbalový zväz informoval o jeho úmrtí a vyjadril rodine úprimnú sústrasť. V komunite rozhodcov bol považovaný za perspektívneho a stabilného člena, ktorý za sebou zanechal silnú stopu.