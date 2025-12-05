Tisíce žiakov a študentov v Nemecku vyšli do ulíc: Protestovali proti plánom na zavedenie brannej povinnosti

BERLÍN - Tisícky školákov v piatok v nemeckých mestách protestovali proti plánu spolkovej vlády zaviesť dobrovoľnú brannú povinnosť. Kvôli „školskému štrajku proti povolávaniu“ mnoho z nich vynechalo vyučovanie. Informuje o tom agentúra DPA.
Polícia odhaduje, že na poludnie sa na proteste zúčastnilo asi 3000 ľudí v Berlíne, 2000 v Drážďanoch, Lipsku či Kamenici, 1700 v Hamburgu, 1000 v Dortmunde a niekoľko stovák v Kolíne nad Rýnom, Düsseldorfe, Essene či v Bochume. Niekoľko tisíc žiakov protestovalo aj v Mníchove, Štuttgarte, Freiburgu alebo Frankfurte nad Mohanom.
Okrem protestných transparentov skandovali slogany ako „ani človek, ani cent pre Bundeswehr“ alebo „hore so vzdelaním, dole so zbraňami“. Viacerí protestujúci pre agentúru DPA uviedli, že im rodičia napísali ospravedlnenky, aby sa na demonštrácii mohli zúčastniť. Poslanci dolnej komory parlamentu (Bundestagu) v piatok ráno schválili návrh zákona predložený spolkovou vládou, ktorý zavádza brannú povinnosť pre mladých mužov a počíta so zvýšením počtu vojakov v aktívnej službe predovšetkým na dobrovoľnom základe.
V prípade nedostatku brancov by sa mohla neskôr zaviesť povinná vojenská služba, na čo by však bolo potrebné prijať osobitný zákon. Nevyriešená zostáva sporná otázka, kto by podliehal povinnému odvodu a ako by sa spravodlivo vykonával. Legislatívu musí ešte schváliť Spolková rada (Bundesrat), horná komora parlamentu. Účinnosť by mala nadobudnúť v januári 2026. Predchádzajúci systém brannej povinnosti bol zrušený po 55 rokoch v roku 2011.