FOTO Vyhostení Česi prileteli domov: Reakcia Moskvy bola prehnaná, Praha zvažuje ďalšie kroky

PRAHA - Na pražskom ruzynskom letisku pristál vo večerných hodinách český vojenský špeciál s vyhostenými zamestnancami českého veľvyslanectva v Moskve. Ďalšia časť späť do Česka mieri v osobných autách, povedal po prílete vicepremiér a minister zahraničných vecí Jan Hamáček (ČSSD).

Rusko vyhostilo 20 diplomatov. Moskvu museli opustiť kvôli českému vyhosteniu 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. Medzi diplomatmi by mal byť aj zástupca veľvyslanca Luboš Veselý.

Diplomati do Prahy prileteli aj s rodinami. Lietadlo z tzv. vládnej letky odletelo do Moskvy v popoludňajších hodinách z vojenského letiska Kbely.

Hamáček zamestnancom ambasády pri prílete poďakoval, spomenul, že prežívajú ťažké okamihy, aj keď nič neurobili. "Iba sa bili za Českú republiku," povedal. "Urobíme maximum pre to, aby sme im túto ťažkú ​​chvíľu uľahčili, poskytneme im maximálny servis, poskytneme im zázemie, pretože niektorí z nich sa jednoducho nemajú kam vrátiť, nemali tu byty, budeme zabezpečovať ubytovanie," povedal Hamáček.

Česko sa rozhodlo vyhostiť 18 ruských diplomatov z ČR kvôli výbuchu v areáli muničného skladu vo Vrběticiach v Zlínskom kraji v roku 2014. Podľa podozrení českých bezpečnostných zložiek do neho boli zapojení dvaja ruskí agenti. Vyhostení zamestnanci ruskej ambasády sú podľa českých úradov napojení na ruské tajné služby. Prahu už popoludní so svojimi rodinami opustili na palube ruského špeciálu.

Moskva na český krok reagovala vyhostením 20 zamestnancov českej ambasády. Podľa Hamáčka toto rozhodnutie Ruska v princípe veľvyslanectvo paralyzuje, pretože skončil celý jeho politický i hospodársky úsek. Vyhostený bol aj zástupca českého veľvyslanca Vítězslava Pivoňka Luboš Veselý. Funkčná zostala iba konzulárna služba.

Český Deník N s odvolaním sa na údaje českého ministerstva zahraničných vecí informoval, že na českej ambasáde v Rusku zostane po vyhostení len päť diplomatov a 19 administratívno-technických pracovníkov. Denník dodal, že v ČR ostane po vyhostení na ruskej ambasáde 27 ruských diplomatov a 67 iných zamestnancov. Ďalších 17 Rusov v krajine pôsobí na konzulátoch.

Hamáček by mal v utorok alebo v stredu rokovať s premiérom Andrejom Babišom (ANO) o ďalšom postupe Českej republiky. Podľa predsedu vlády bola reakcia Ruska, ktoré vyhostilo viac diplomatov ako ČR, neadekvátna.

Česko zváži ďalšie kroky

Ruská reakcia na vyhostenie 18 ruských diplomatov z ambasády v Prahe je silnejšia, než Česká republika očakávala, povedal novinárom vicepremiér a šéf diplomacie Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) večer po rokovaní vlády povedal, že ruská reakcia je neprijateľná a neadekvátna. O ďalších možných krokoch Česka budú Hamáček s Babišom rokovať v utorok či v stredu. Hamáček novinárom po prílete vyhostených do Česka povedal, že do úvahy pripadá aj variant reciprocity, teda rovnaký počet diplomatov na českej ambasáde v Moskve a ruskej v Prahe.

"Zvažujeme všetky možnosti, ktoré máme aj možnosť nastaviť tie vzťahy znova v úvodzovkách na princípe reciprocity," povedal Hamáček. Dôležité podľa neho je, že je to historický problém, reciprocita tu nebola, dodal. Ruská federácia má dlhodobo v Českej republike asi dvojnásobne viac diplomatov a personálu veľvyslanectva, než je tomu u zastúpenia Česka v Rusku.

Rusko vyhostilo 20 zamestnancov českej ambasády vrátane zástupcu veľvyslanca, z krajiny museli odísť do včerajšej polnoci. "Reakcia je silnejšia, než sme očakávali. Je to viac diplomatov, ako sme my vypovedali spravodajských dôstojníkov," konštatoval Hamáček.

Dodal, že Česko reakciu očakávalo. "Takto to v diplomacii chodí. Súčasne ale ČR nič nevykonala a my sa stali obeťou ruských operácií. Rusi možno aj tou razanciou reakcie dávajú najavo, ako veľmi im vadí, že české bezpečnostné sily rozbili obe rezidentúry SVR a GRU," uviedol.

O ďalšom kroku českej diplomacie chce s Babišom rokovať najmä kvôli vyhosteniu zástupcu českého veľvyslanca, ktoré podľa Hamáčka smerovalo "o stupeň vyššie" než český krok. "Stretnem sa s predsedom vlády a budeme diskutovať, či a kedy je potrebné prijať ďalšie kroky z českej strany," uviedol Hamáček.

Babiš večer vyhlásil, že dnes s Hamáčkem záležitosť nepreberal, pretože vicepremiér po rokovaní vlády musel odísť na rokovanie snemovného bezpečnostného výboru. Hovoriť s ním o tom bude chcieť v utorok alebo v stredu. "Ale určite budeme nejakým spôsobom reagovať," povedal premiér.

"Určite prídeme s nejakým stanoviskom, pretože si myslíme, že reakcia Ruska bola neprijateľná, neadekvátna. My sme nespôsobili škodu, my sme neposlali nikam našich agentov, aby robili nejakú diverznú činnosť. Takže tá reakcia je neprijateľná, nevyvážená. Keď dospejeme k rovnakému názoru s pánom vicepremiérom Hamáčkom, tak to povieme verejnosti," dodal Babiš.

Vyhostenie ruského veľvyslanca by bolo podľa Hamáčka najsilnejším krokom a de facto znamenalo koniec diplomatických vzťahov. "Toto si nemyslím, že je najrozumnejšie, pretože napriek všetkému ambasáda nejako musí fungovať a niekto na tej ambasáde byť musí, je logické, že veľvyslanec. To, že vyhostili jeho zástupcu, je niečo, na čo by ČR reagovať mala," vyhlásil.

O kauze dnes Hamáček informoval svojich náprotivkov na Rade pre zahraničné veci (FAC). Reakcia označil za potešujúce. "Chcem poďakovať tým, ktorí sa už vyjadrili, tie výroky sú silné a povzbudzujúce. Ukazujú, že ČR nie je sama a sme schopní postupovať jednotne," povedal.