Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!

BRATISLAVA - Moderátor a spevák Peter Šarkan Novák sa priznal, že aj on má občas dni, keď sa nič nedarí a nálada je úplne dole. Ale pozor – Šarkan má svoj overený recept, ako zvládnuť „deň blbec“ a opäť nadobudnúť kontrolu nad svojou mysľou.
Každý z nás pozná tie dni, keď sa nič nedarí a nálada je úplne dole. Ráno začína stresom, nič nejde podľa plánov a všetko sa zdá byť proti vám. Aj moderátor a spevák Peter Šarkan Novák občas zažíva takéto dni. Napriek tomu sa mu darí zostať pokojný a nájsť spôsob, ako si znovu nadobudnúť kontrolu nad situáciou.
Šarkan prezradil, ako sa so zlým dňom vyrovnáva: „Mám už také rôzne metódy. Keď mám deň blbec, tak najprv to uvedomenie, že aha, deje sa to. Vtedy treba spomaliť, predýchať… Zastaviť to a uvedomiť si, že nado mnou preberá kontrolu taký ten pánko hnev. Byť si proste vedomý, že sa vlastne nič veľké nedeje a nikoho iného to netrápi len mňa.“
Moderátor dodáva, že kľúčové je spomaliť a uvedomiť si moment, kedy sa emócie vymykajú kontrole. Tento jednoduchý krok vraj dokáže zmeniť celý priebeh dňa a pomáha mu udržať vnútorný pokoj.
Podľa Šarkana je dôležité nenechať hnev ovládnuť deň a pripomenúť si, že nič dramatické sa nedeje – len vy sami prežívate moment, ktorý možno iných ani netrápi. Stačí si len dať pár minút pre seba, nadýchnuť sa a spomaliť, a deň sa môže zmeniť k lepšiemu.
Peter Šarkan Novák bude hosťom v zábavnej vedomostnej relácii Čo ja viem, ktorú môžete sledovať už dnes 5. decembra 2025 o 20:30 na Jednotke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%