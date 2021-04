Babiš by mal v EÚ a NATO iniciovať postup proti ruskému vplyvu, tvrdí Vystrčil

PRAHA - Predstavitelia českého Senátu odsúdili možné zapojenie ruských tajných služieb do výbuchu skladu vo Vrběticiach na Zlínsku ako akt štátneho terorizmu. Premiér Andrej Babiš (ANO) by mal podľa predsedu Senátu Miloša Vystrčil (ODS) iniciovať v NATO a EÚ spoločný postup proti narastaniu ruského vplyvu. Vystrčil to dnes povedal novinárom. Senát podľa neho podporí vládne kroky proti nepriateľským krokom Ruska a proruských síl.

"Musíme sa zbaviť prerastaniu ruského vplyvu do českých politických, spoločenských a ekonomických štruktúr," vyhlásil Vystrčil. "Je takmer isté, lebo k tomu podľa vyjadrenia premiéra existujú jednoznačné dôkazy, že sa na výbuchu skladov vo Vrběticiach podieľali ruské tajné služby. Pokiaľ sa toto preukáže, tak musíme považovať počínanie ruských tajných služieb za veľmi závažný prejav agresie a nepriateľstvo, ktoré možno označiť aj ako akt štátneho terorizmu," uviedol Vystrčil.

Označil za neprijateľné, aby niektorí ústavní činitelia v rozpore s varovaním bezpečnostných zložiek navrhovali kroky, ktoré by mohli znamenať bezpečnostné riziko pre ČR alebo zvýšiť strategickú závislosť na Rusku. Vystrčilová výčitka sa týkala napríklad stavby dukovanskej elektrárne. Poukázal na to aj podpredseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostov.

Nepochopiteľné správanie ústavných činiteľov

Predseda Senátu považuje za potrebné objasniť podľa predsedu Senátu nepríliš pochopiteľné správanie niektorých ústavných činiteľov k Rusku alebo "kritický a prezieravý prístup" prezidenta Miloša Zemana k práci bezpečnostných zložiek. Bez komentára nechal Vystrčil to, že sa prezident ku kauze vyjadrí až budúcu nedeľu. Podľa Ružičky sa aj vláda ľahkomyseľne a nedbalo nevenovala varovania bezpečnostných služieb. Kritizoval aj vysoký počet pracovníkov ruskej ambasády v Prahe.

Senátny bezpečnostný výbor sa podľa svojho predsedu Pavla Fischera (nezávislý) zíde v pondelok popoludní na uzavretom rokovaní so šéfmi Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michalom Koudelkom a Národnej centrály boja proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiřím Mazankom. Chce informácie, ktoré by poskytli kontext do celého prípadu. Pripraví stanovisko, o ktorom Senát rozhodne na stredajšie schôdzi. Budúci týždeň tiež zasadá Snemovňa a ku kauze sa majú zísť aj snemovni výbory pre obranu a bezpečnosť.

Podpredsedníčka Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) uviedla, že pre došetrenie prípadu ruského zapojenie do výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach by Česko malo požadovať od Rusku odškodnenie. Náklady na odstránenie následkov výbuchov v roku 2014 podľa nej dosiahli zhruba jednej miliardy korún. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) s tým nepočíta, pretože Rusko by tým priznalo svoju vinu. Senát opakovane varoval pred ruskými aktivitami v ČR. Prácu českých bezpečnostných zložiek by mali rešpektovať všetci ústavní činitelia, podotkol Vystrčil.