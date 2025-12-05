Celé Česko SMÚTI: Zomrel známy moderátor (†55)... Po krátkej chorobe

PRAHA - Hlas českého rádia navždy utíchol. Zomrel známy moderátor Patrik Hezucký vo veku 55 rokov. Po krátkej chorobe...
Český moderátor Patrik Hezucký už nie je medzi nami. Zomrel vo veku 55 rokov po krátkej chorobe. Veľmi smutnú správu potvrdilo rádio Evropa 2, kde moderoval spolu s Leošom Marešom. Ten bol až do konca jeho chvíľ s ním. Mareš pravidelne informoval o jeho stave, každý deň ho navštevoval v nemocnici a hneď ráno utekal do práce.
Hezucký uvádzal dlhé roky populárnu Rannú šou. Už dlhšie poslucháči relácie tušili, že sa s Hezuckým niečo deje. Najskôr sa mu zmenil hlas a potom z vysielania zmizol. Posledné dni svojho života bol v nemocnici. Verejnosť však presne nevedela, čo s ním konkrétne je.
Patrik po sebe zanechal manželku Nikolu, s ktorou sa zobrali v roku 2019. Majú spolu 5-ročného synčeka Olivera. Česť jeho pamiatke.