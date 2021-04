Výbuch vo Vrběticiach: Je to vážne! Česko musí postupovať razantne, tvrdí Jindrák

PRAHA - Prípad Vrbětice je podľa riaditeľa zahraničného odboru prezidentskej kancelárie Rudolfa Jindráka veľmi závažný incident, pri ktorom je potrebné postupovať razantne. Česká republika by podľa neho mala informovať svojich spojencov v Európskej únii a NATO a požiadať o solidaritu. Jindrák to dnes uviedol v rozhovore pre Radiožurnál. Reagoval tak na zverejnenie informácií o dôvodnom podozrení českých bezpečnostných zložiek, že do výbuchu muničného areálu vo Vrběticích na Zlínsku boli v roku 2014 zapojení príslušníci ruskej tajnej služby.

Prezident Miloš Zeman sa k vyhostenie ruských diplomatov z Českej republiky a informáciám o výbuchu vo Vrběticích širšie vyjadrí budúcu nedeľu v televízii Prima. ČTK to povedal prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. Niektorí zástupcovia opozície kritizujú, že sa hlava štátu k podozreniu na zapojenie ruskej tajnej služby do explózie muničného areálu vo Vrběticích v roku 2014 nevyjadrí skôr. V sobotu Ovčáček uviedol, že prezident je o prípade informovaný a najvyšší ústavní činitelia postupujú v súčinnosti.

"Za 30 rokov, čo sa pohybujem v diplomacii, si nepamätám takto vážnu situáciu, myslím z hľadiska zásahu tretieho štátu mimo nejaký vojnový konflikt," povedal Jindrák. Dodal, že súhlasí s premiérom Andrejom Babišom, že je potrebné postupovať razantne. Prípad je podľa Jindrák paradoxne "hviezdnou hodinou našej diplomacie". "Teraz môžeme ukázať, aké je spojenectvo našich spojencov v NATO a rokovať s nimi o tom, ako nám prejavia solidaritu ďalšie štáty. Toto je pri všetkej ťažkosti situácia určitej príležitosti," uviedol. Odmietol, že by všetko bolo sťažené striedaním ministrov zahraničia, kedy má do funkcie šéfa diplomacie v stredu nastúpiť Jakub Kulhánek.

Vyhostenie diplomatov

K vyhostenie 18 ruských diplomatov z ČR Jindrák uviedol, že si nepamätá prípad, kedy by niektorý štát inému štátu vypovedal tak vysoký počet diplomatov. Z ruskej strany očakáva recipročný krok, teda vypovedanie 18 ľudí z českých diplomatických zastúpení v Rusku. Nevylúčil, že by po prípadných ďalších krokoch mohlo dôjsť k uzavretiu diplomatických zastúpení v oboch štátoch. Upozornil ale na to, či by to bolo v záujme Ruska v situácii, kedy v ČR žije niekoľko desiatok tisíc Rusov a študuje 6000 ruských študentov. "Sme v nejakej studenej vojne, ale zaplaťpánboh nie sme v tej vojne krvavej, ..., hľadajme cesty k tomu, ako tú situáciu skôr došetřit a vyriešiť," uviedol.

S prezidentom Milošom Zemanom Jindrák o prípade podľa svojich slov nehovoril. Prezident bol podľa neho o veci informovaný v sobotu na rokovaní expertného tímu v Lánoch premiérom a ministrom vnútra. Možná účasť ruskej spoločnosti Rosatom za súčasnej situácie v tendri na výstavbu bloku jadrovej elektrárne Dukovany je podľa Jindrák vecou ďalšieho hodnotenia bezpečnostných rizík. "Aj táto skutočnosť určite v tom bude hrať svoju rolu," uviedol.