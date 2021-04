Niečo nešlo podľa plánu: Výbuchy vo Vrběticiach zrejme nemali nastať na území Česka, tvrdí Hamáček

Polícia podľa neho pracuje s variantom, že munícia mala explodovať až neskôr v Bulharsku. Dôkazy o zapojení Ruska sú podľa Hamáčka dostatočné. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu oznámil že české bezpečnostné zložky majú dôvodné podozrenie, že do výbuchu muničného areálu vo Vrběticiach v Zlínskom kraji v roku 2014 boli zapojení príslušníci ruskej tajnej služby GRU.

V muničnom sklade vo Vrběticiach explodovala munícia 16. októbra 2014, pri výbuchu zomreli dvaja ľudia. Ďalšia veľká explózia potom nastala 3. decembra. "Dá sa povedať, že sa pri prvom výbuchu odohralo niečo iné, než bolo plánované," uviedol Hamáček. Pripustil, že podľa vyšetrovania je pravdepodobné, že munícia mala byť v čase plánovaného výbuchu až v Bulharsku.

Prípad by tak mohol mať spojitosť s bulharským obchodníkom so zbraňami Emilijanom Gebrevom, ktorý bol v roku 2015 otrávený, útok však prežil. Česko už na vyšetrovaní výbuchov s Bulharskom spolupracuje. Hamáček tiež povedal, že ruskí agenti sa o areál pred výbuchom aktívne zaujímali. Či boli priamo na mieste, nespresnil.

Z Česka bude kvôli prípadu vyhostených 18 pracovníkov ruskej ambasády, ktorí boli identifikovaní ako členovia ruských tajných služieb. Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) tiež oznámila, že pátra po dvoch mužoch s ruskými pasmi, ktorí sa v októbri 2014 pohybovali v Prahe, Moravskosliezskom a Zlínskom kraji v rovnakej dobe, kedy vybuchla munícia vo Vrběticiach.

Podľa fotografií i mien z pasov išlo o tých istých dvoch mužov, ktorí sú podozriví z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie v britskom Salisbury z roku 2018. Médiá týchto mužov už skôr identifikovali ako agentov vojenskej tajnej služby GRU Alexandra Miškina a Anatolija Čepigu. Podľa Ruska ide o civilistov. Rusko podiel na otrávení Skripaľa a výbuchu vo Vrběticiach odmieta.

Rusko podľa Hamáčka už chystá recipročné vyhostenie českých diplomatov

Rusko už chystá podľa vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) vyhostenie českých diplomatov z Moskvy. Hamáček, ktorý je povereným ministrom zahraničia, to dnes uviedol v Otázkach Václava Moravce. Bude to podľa ministra recipročná reakcia na rozhodnutie českého štátu vyhostiť 18 diplomatov, ktorí boli identifikovaní ako členovia ruských tajných služieb. Dôvodom vyhostenia je podozrenie, že do výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 boli zapojení ruskí agenti.

Hamáček neočakáva, že by Rusko musel opustiť aj český veľvyslanec v Moskve Vítězslav Pivoňka. Bolo by to podľa vicepremiéra disproporčné a Česko by na takýto krok muselo reagovať. Hamáček to uviedol v súvislosti so sobotňajšou ruskou reakciou, podľa ktorej sa ČR asi rozhodla kvôli obvineniu uzavrieť svoju ambasádu v Moskve.

Členské štáty EÚ by mohli solidárne s ČR vyhostiť ruských diplomatov, bol by to obvyklý krok, povedal Hamáček. O solidaritu požiada na pondelkovom rokovaní Rady ministrov zahraničných vecí krajín EÚ. K vyhosteniu niektorých ruských diplomatov Česko pristúpilo solidárne na podnet Veľkej Británie pred tromi rokmi.