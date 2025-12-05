Smrteľná nehoda v Prievidzi! 82-ročná chodkyňa neprežila zrážku s osobným autom: Polícia začala trestné stíhanie

PRIEVIDZA - Zrážku s osobným autom v piatok popoludní v Prievidzi neprežila 82-ročná chodkyňa. Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Šesťdesiatročná vodička viedla po miestnej komunikácii v Prievidzi osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf. Z doposiaľ nezistených príčin na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 82-ročnou chodkyňou. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahla,“ uviedla Klenková.
Na mieste podľa nej zasahovali všetky záchranné zložky, nachádzal sa tam aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Vodičku osobného auta policajti podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila s tým, že presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.