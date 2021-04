Česko požiada o výsluch ruských agentov kvôli výbuchu vo Vrběticiach, uviedol Hamáček

PRAHA - Česká republika požiada podľa vicepremiéra Jána Hamáčka (ČSSD) Rusko o to, aby česká polícia mohla vypočuť dvoch agentov ruskej vojenskej tajnej služby GRU, ktorí zrejme stáli za výbuchom vo Vrběticiach na Zlínsku. Obaja muži sú tiež podozriví z otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripala vo Veľkej Británii. Hamáček ale pochybuje o tom, že Rusko českej žiadosti vyhovie. Uviedol to dnes v Otázkach Václava Moravce.

"Polícia sa pokúsi tých dvoch vypočuť. Ale vzhľadom k tomu, ako ruská strana pristupovala v minulosti k týmto veciam, tak pochybujem o tom, že táto pomoc bude poskytnutá," uviedol Hamáček, ktorý je tiež ministrom vnútra. Minister potvrdil, že ruskí agenti Alexander Miskin a Anatolij Čepigov sa o sklad munície a zbraní vo Vrběticích zaujímali. Reagoval tak na informácie, že obaja muži údajne sklad navštívili deň pred prvým výbuchom 16. októbra, ktorý bol ale podľa ministra neplánovaný a stál životy dvoch zamestnancov areálu. Druhý výbuch sa odohral 3. decembra a mal nastať až po pravdepodobnom odvoze zbraní a munície do Bulharska. "Je pravdepodobné, že ten druhý výbuch nastal v situácii, ktorá bola plánovaná," ​​povedal minister.

Obaja agenti sú podozriví aj z pokusu o otravu bulharského obchodníka so zbraňami, cez ktorého mal materiál z Vrbětic putovať do Sýrie k jednotkám bojujúcim proti režimu prezidenta Bašára Asada. Polícia o oboch mužoch podľa Hamáčka vedela, ale až po útoku na Skripala a jeho dcéru v Salisbury v roku 2018 sa zistilo, že sú to príslušníci GRU.

Česko podľa Hamáčka asi od Rusku nebude požadovať náhradu miliardovej škody, ktorú výbuchy vo Vrběticiach spôsobili. Znamenalo by to, že Ruská federácia prizná vinu. "Vzhľadom na to, že tento postup v minulosti nikdy nezvolila, tak neočakávam, že sa tak stane," uviedol.

Vicepremiér odmietol potvrdiť, že by o zapojenie ruských agentov do výbuchu vo Vrběticiach vedel už od 7. apríla, kedy bol údajne o podozrení informovaný vládny výbor pre spravodajskú činnosť. Potvrdil ale, že český veľvyslanec v Moskve Pivoňka bol povolaný túto stredu do Prahy kvôli celej záležitosti. Za absurdné označil Hamáček to, že by jeho chystaná pondelkové cesta do Moskvy bola zastieracím manévrom. "Takéto riziko by som si nedovolil podstúpiť," uviedol minister.