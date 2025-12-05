POZOR, odvaha level 100: Influencerka v PRIESVITNÝCH šatách pobúrila fanúšikov! Odvážili by ste sa v nich vyjsť von?

LONDÝN - Priesvitné šaty opäť kraľujú módnym trendom a influencerka Danae Mercer Ricciová sa rozhodla overiť, či sú naozaj nositeľné aj mimo internetu. Po sérii odvážnych modelov, od čiernej sieťoviny až po žiarivý zlatý kúsok, rozpútala diskusiu o tom, komu takéto oblečenie skutočne lichotí a či je len pre najodvážnejších.
Influencerka Danae Mercer Ricciová sa kedysi na Instagrame priznala, že by si „v žiadnom prípade“ nedala na seba priesvitné šaty. Tento názor však zmenila v okamihu, keď si vyskúšala rôzne kúsky, ktoré nakúpila online. V jednom zo svojich príspevkov uviedla: „Trend priesvitných šiat, online verzus realita, alebo ako si znepriateliť módne značky. Mojím favoritom sú určite tie zlaté, ALE neviem, kedy by som ich vôbec využila. Čo si myslíte?!“
Zlaté, ale úplne priesvitné
Začala videom v sieťovanom modeli, ktorý ju údajne zmiatol a rozhodla sa vrátiť ho, keďže nesedel tak, ako mal. Ako píše na svojom webe The Sun, potom si obliekla háčkované minišaty s kvetmi, ktoré označila za „milé, ale drahé“. Následne vyskúšala zlatý a úplne priesvitný model a vyhlásila, že je ním „absolútne posadnutá“. Priznala však, že ide o veľmi odvážnu voľbu, keďže jej bolo vidno čiernu spodnú bielizeň a rozhodne nie je pre hanblivých.
Šaty v štýle rybárskej siete s kvetmi
Obliekla si aj ďalšie šaty, ktoré označila za „sladké a hravé“, s čipkovaným živôtikom a kvetovanou sukňou, no skritizovala ich hroznú kvalitu, keďže z nich trčalo množstvo nitiek napriek tomu, že boli nové. Ďalej si Danae obliekla šaty v štýle rybárskej siete s kvetmi. Označila ich za trochu milé, no bolo jasné, že jej srdce patrí oslnivému zlatému modelu. „Si nádherná,“ napísal jeden fanúšik a druhý ju tiež povzbudil: „V zlatých šatách vyzeráš šťastne, choď do toho.“
Nie všetci však boli o jej výbere presvedčení. Jedna komentujúca poradila: „Myslím, že ti najviac pristane ľan. Daj si pozor na materiál, z ktorého sú šaty vyrobené, drahá.“ Iná sa pridala: „Úprimne, nesedia ti. Možno tie druhé sú pre teba lepšie. Len máloktorým postavám takéto šaty lichotia. Som toho názoru, že je lepšie voliť to, čo sa nám páči, ale aj to, čo nám pristane. Ale ak sa v nich cítiš dobre a chceš ich nosiť, tak to urob!“