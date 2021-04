Česi sa pozastavujú nad načasovaním správy o Rusku a výbuchu: Je to až priveľká náhoda

PRAHA - České médiá sa v komentároch pozastavujú nad načasovaním sobotňajšieho oznámenia premiéra Andreja Babiša (ANO) o podozrení bezpečnostných zložiek, že do ničivého výbuchu muničného areálu vo Vrběticiach na Zlínsku v roku 2014 boli zapojení príslušníci ruskej tajnej služby. Zistené okolnosti podľa nich tiež pripomenuli politikom, že by nemali podceňovať bezpečnostné riziká a že treba ostražitosť. Spolupráca s Ruskom a hlavne závislosť na ňom môžu byť podľa médií riskantné.

"Môžeme sa dohadovať o tej či onej jednotlivosti. Napríklad o tom, kto, kedy a prečo rozhodol o načasovaní tej správy. Už preto, že informácie tohto kalibru sa skladajú po kúskoch a niekto musí rozhodnúť, kedy a v akej podobe sa zverejnia," pýta sa komentátor Lidových novín (LN). Podľa denníka E15 je zaujímavé, ako rýchlo sa detaily kauzy objavili v niektorých českých médiách. A bez povšimnutia nie je ani globálny kontext, teda časová súvislosť s vyostrením vzťahov medzi USA a Ruskom, píše denník. "Čiže napätie medzi Západom a Moskvou vzrastá, takže je až veľmi veľká náhoda, že práve teraz sa objavili 'jednoznačné' informácie o ruskej účasti na explóziách vo Vrběticiach," uviedol komentátor E15.

Zdroj: lidovky.cz

"Isteže sa okamžite ozvali hlasy, že ide o fabuláciu zákerne načasovanú k narušeniu rozpracovanej dodávky ruských vakcín Sputnik a účasť Rosatomu v tendri na blok Dukován," píše napríklad komentátor denníka Právo. Tieň možnej účasti Rusov na výbuchu skladov podľa denníka nepochybne dopadne na všetky strategicky významné projekty. "Ten tieň sa ale z východu rozpína ​​už dlho," doplnil komentátor.

Neurčité informácie o blížiacom sa škandále okolo ruskej špionáže sa podľa komentátora Hospodárskych novín (HN) objavili od zdrojov z tajných služieb už pred niekoľkými týždňami. Česko napriek tomu ďalej pokračovalo v príprave tendra na dostavbu jadrovej elektrárne v Dukovanoch za účasti ruského Rosatomu alebo snahách o nákup ruskej vakcíny proti chorobe covid-19. Teraz by ale Česko malo podľa komentátora úplne prehodnotiť vzťahy k Rusku. "Zástancovia Ruska často obviňujú tých, ktorí varujú pred expanzívnosťou putinovského režimu, že mentalitou zamrzli v období studenej vojny. Rusko nie je Sovietsky zväz, situácia je úplne iná, tvrdia. Možno pritakať, že situácia iná je. Čo ale neznamená, že je lepšia," píše. "Stále ide o expanzívny režim, ktorý sa neštíti aktov štátneho terorizmu. A ako k takému k nemu musíme pristupovať," doplnil.

Zdroj: irozhlas.cz

Základný odkaz je podľa denníkov rovnaký. "Príslušníci spravodajskej služby ruskej armády, ľudia podliehajúci ruskej vláde, narušili suverenitu Českej republiky spôsobom, ktorý sa často označuje za štátny terorizmus," uviedli LN. Podľa komentátora Českého rozhlasu (ČRo) nie je vzhľadom na opakované varovania tajných služieb pred ruskými operáciami na území Česka najnovšie dianie veľkým prekvapením. "Aj keď spôsob, akým o sebe dali ruskí špióni nakoniec názorne vedieť, môže byť šokujúci," uviedol. Zistené okolnosti okolo výbuchu muničného skladu politikom pripomenuli, že by nemali podceňovať bezpečnostné riziká. K nim patrí snaha o diskreditáciu tajných služieb či ignorovanie ich varovaní. "Keby to bolo inak, nemohol by minister Karel Havlíček vyvíjať aktivity na udržanie ruskej firmy v hre o dostavbu Dukován. K tomu došlo napriek odporúčaniu bezpečnostnej komunity, Rusov do tejto súťaže vôbec nepúšťať," doplnil.

Zdroj: E15

Aj podľa komentátora Práva nie sú informácie o možnom podiele ruských agentov na výbuchu úplným prekvapením. "Len sme stále radili súvisiace nebezpečenstvo prevažne do sféry hybridných hrozieb, dezinformácií, propagandy v tamojších (ruských) štátnych médiách a tu na obskúrnych, aj keď tiež sledovaných weboch. Teraz sa ich virtualita povážlivo zhmotňuje," píše. V prípade potvrdenia podozrenia o akcii ruských agentov vo Vrběticiach už podľa neho nikto nemôže kroky Ruska obhájiť. "Dvaja českí občania zaplatili za prvý vrbětický výbuch životom," uviedol.