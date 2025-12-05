Známa blondínka provokovala na červenom koberci: Ehm, kde nechala bielizeň?!

MNÍCHOV - Rozhodne zaujala! Lottie Moss (27) už dávno dokázala, že nie je len mladšou sestrou slávnej modelky Kate Moss (51). Aj ona sama sa už môže pochváliť istými modelingovými úspechmi a tým, že je známa. Pred pár dňami dostala pozvanie na charitatívnu akciu, ktorá sa konala v Nemecku. Nuž, a na červenom koberci ju nešlo prehliadnuť.
Lottie Moss bola jedným z hviezdnych hostí charitatívneho podujatia s názvom Mon Chéri Barbara Tag. Toto podujatie sa koná každoročne na sviatok Svätej Barbory - 4. decembra, kedy vznikla tradícia dať doma do vody vetvičku z čerešne, ktorá keď rozkvitne, prinesie do domu šťastie. Známa značka tento zvyk oživila a spojila s podporou tým, ktorých to potrebujú. Obdarované bývajú rôzne organizácie, ženy, ktoré sa stretli s domácim násilím, či rodiny a deti zo sociálne slabších pomerov.
Charitatívnej akcie sa zúčastňujú viaceré známe tváre. Tento rok tam zavítala aj britská hviezdička Lottie Moss. Tá sa živí ako modelka a pôsobí aj na platforme OnlyFans. Už neraz dokázala, že nepatrí medzi žiadne hanblivky. A ostala tomu verná aj tentokrát!
Lottie mala na sebe poriadne odvážny model šiat, pod ktoré si nedala podprsenku a na sebe mala len telové nohavičky. Vďaka tomu pôsobila na prvý pohľad dojmom, akoby si vôbec nedala spodnú bielizeň. Odvážny kúsok, čo poviete?!
