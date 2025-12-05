Policajný zásah na zastávke MHD: VIDEO Policajti priamo na chodníku zadržali Juraja (42), šokovaní ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, Repro foto Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia v rámci trestného stíhania obvinila 42-ročného Juraja N. z Bratislavy z výroby a obchodovania s drogami. V bratislavskej Petržalke prechovával vo väčšom množstve metamfetamín, drogy mal podľa zistení polície predávať viacerým ďalším osobám.
„Policajti obvineného zdržali v utorok, umiestnili ho do policajnej cely,“ informovala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Katarína Bartošová. „Vzhľadom na fakt, že obvinený už bol v minulosti právoplatne odsúdený za drogovú činnosť, sudca vyhovel návrhu na väzobné stíhanie obvineného,“ dodala.