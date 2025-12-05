Beauty Ball to rozbalí vo veľkom: Exkluzívni hostia! Bude tam aj... fíha

BRATISLAVA - Múry Bratislavského hradu zažijú o necelé dva mesiace noc, ktorá bude mať svoju vlastnú atmosféru a napíše svoj neobyčajný príbeh. Druhý ročník Beauty Ballu MUDr. Aleny Pallovej v Zimnej jazdiarni sľubuje večer, ktorý prekročí tradičné predstavy o plese.
Na Bratislavskom hrade sa 16. januára 2026 odohrá udalosť, ktorá už teraz vyvoláva mimoriadny záujem. Beauty Ball 2026 má ambíciu stať sa jednou z najvýraznejších a najprestížnejších spoločenských udalostí sezóny. Prepojí noblesu, umenie, technologickú precíznosť aj filantropiu – a všetko v priestore, ktorý je sám o sebe symbolom histórie a vznešenosti – na Bratislavskom hrade.
Zimná jazdiareň prejde kompletnou premenou do scénografického sveta s témou Metamorphosis. Svetlo, architektonické línie a technológie prirodzene splynú do jedného prostredia, ktoré nebude len kulisou, ale aktívnou súčasťou podujatia. O 19:30 sa začne písať ucelený umelecký príbeh. Už samotné otvorenie bálu má byť umeleckým gestom, ktoré hostí vtiahne do atmosféry premeny. Nasledovať bude prvé tanečné kolo a pôsobivé vystúpenie, ktoré umocní 40-členný Západočeský symfonický orchester Mariánské Lázně.
Hudobná dramaturgia bude patriť legendám, ktoré výrazne ovplyvnili českú i slovenskú kultúrnu scénu - Richard Müller, Helena Vondráčková i Mária Čírová. Vďaka najprestížnejšiemu plesu v našich končinách sa hostia dostanú od ikonickej nostalgie až po súčasnú eleganciu. Ide o spojenie, ktoré sa na jednom pódiu jednoducho neobjavuje len tak na počkanie.
Podujatie ponúkne priestor, kde sa stretne kultúrna, podnikateľská, diplomatická aj umelecká sféra Slovenska a okolitých krajín. Očakávajú sa osobnosti z Česka aj Európy, pre ktoré je spojenie umenia, noblesy a filantropie prirodzenou súčasťou spoločenského kalendára.
Beauty Ball už pri prvom ročníku stavil na vysoký gastronomický zážitok. Tento rok tomu nebude inak. Hostia sa môžu tešiť na fine dining menu od popredných šéfkuchárov, či stále viac populárnu live cooking station, vďaka ktorej vznikne jedlo priamo pred očami návštevníkov. Nebude chýbať ani špeciálna nápojová sekcia ozvláštnená o koktailovú show plnú chutí a farieb od Mirror’s Bar, jedného z 25 najlepších barov sveta, prémiové koňaky EXIMUS či šampanské a vína z BWD Selection.
Navrátiť lesk plesovej sezóne môžete aj vy. Oplatí sa vám to hneď z niekoľkých dôvodov. Vstupenka zahŕňa nielen možnosť potešiť iných, ale aj seba špeciálnym programom, gastronómiou, nezabudnuteľnými stretnutiami a okrem toho ponúka:
• zvýhodnené služby u 20 módnych návrhárov,
• profesionálne líčenie,
• stylingové konzultácie,
• či úpravu vlasov v partnerských salónoch.
Zažite rozprávkový večer na Bratislavskom hrade aj vy. Lístok na Beauty Ball 2026 si viete rezervovať na stránke www.beautyball.sk/#tickets