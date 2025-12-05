Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Beauty Ball to rozbalí vo veľkom: Exkluzívni hostia! Bude tam aj... fíha

Beauty Ball Zobraziť galériu (12)
Beauty Ball (Zdroj: Beauty Ball)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Múry Bratislavského hradu zažijú o necelé dva mesiace noc, ktorá bude mať svoju vlastnú atmosféru a napíše svoj neobyčajný príbeh. Druhý ročník Beauty Ballu MUDr. Aleny Pallovej v Zimnej jazdiarni sľubuje večer, ktorý prekročí tradičné predstavy o plese.

Na Bratislavskom hrade sa 16. januára 2026 odohrá udalosť, ktorá už teraz vyvoláva mimoriadny záujem. Beauty Ball 2026 má ambíciu stať sa jednou z najvýraznejších a najprestížnejších spoločenských udalostí sezóny. Prepojí noblesu, umenie, technologickú precíznosť aj filantropiu – a všetko v priestore, ktorý je sám o sebe symbolom histórie a vznešenosti – na Bratislavskom hrade.

Zimná jazdiareň prejde kompletnou premenou do scénografického sveta s témou Metamorphosis. Svetlo, architektonické línie a technológie prirodzene splynú do jedného prostredia, ktoré nebude len kulisou, ale aktívnou súčasťou podujatia. O 19:30 sa začne písať ucelený umelecký príbeh. Už samotné otvorenie bálu má byť umeleckým gestom, ktoré hostí vtiahne do atmosféry premeny. Nasledovať bude prvé tanečné kolo a pôsobivé vystúpenie, ktoré umocní 40-členný Západočeský symfonický orchester Mariánské Lázně.

Hudobná dramaturgia bude patriť legendám, ktoré výrazne ovplyvnili českú i slovenskú kultúrnu scénu - Richard Müller, Helena Vondráčková i Mária Čírová. Vďaka najprestížnejšiemu plesu v našich končinách sa hostia dostanú od ikonickej nostalgie až po súčasnú eleganciu. Ide o spojenie, ktoré sa na jednom pódiu jednoducho neobjavuje len tak na počkanie.

Helena Vondráčková
Zobraziť galériu (12)
Helena Vondráčková  (Zdroj: Beauty Ball)

Podujatie ponúkne priestor, kde sa stretne kultúrna, podnikateľská, diplomatická aj umelecká sféra Slovenska a okolitých krajín. Očakávajú sa osobnosti z Česka aj Európy, pre ktoré je spojenie umenia, noblesy a filantropie prirodzenou súčasťou spoločenského kalendára. 

Beauty Ball už pri prvom ročníku stavil na vysoký gastronomický zážitok. Tento rok tomu nebude inak. Hostia sa môžu tešiť na fine dining menu od popredných šéfkuchárov, či stále viac populárnu live cooking station, vďaka ktorej vznikne jedlo priamo pred očami návštevníkov. Nebude chýbať ani špeciálna nápojová sekcia ozvláštnená o koktailovú show plnú chutí a farieb od Mirror’s Bar, jedného z 25 najlepších barov sveta, prémiové koňaky EXIMUS či šampanské a vína z BWD Selection.

Beauty Ball 2026 nezabúda ani na pomoc tam, kde je potrebná. V rámci večera preto podporí napríklad Zduženie priateľov onkológie a umenia a rovnako podá pomocnú ruku i nadácii Be Charity.

Navrátiť lesk plesovej sezóne môžete aj vy. Oplatí sa vám to hneď z niekoľkých dôvodov. Vstupenka zahŕňa nielen možnosť potešiť iných, ale aj seba špeciálnym programom, gastronómiou, nezabudnuteľnými stretnutiami a okrem toho ponúka:
• zvýhodnené služby u 20 módnych návrhárov,
• profesionálne líčenie,
• stylingové konzultácie,
• či úpravu vlasov v partnerských salónoch.

Zažite rozprávkový večer na Bratislavskom hrade aj vy. Lístok na Beauty Ball 2026 si viete rezervovať na stránke www.beautyball.sk/#tickets

Viac o téme: Beauty Ball
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najprestížnejší ples roka: Poznáme
Najprestížnejší ples roka: Poznáme 20 návrhárov, ktorí oblečú hostí Beauty Ballu!
Domáci prominenti
Jasmina Alagič
Jasmina o KRÍZE s Rytmusom a rodinnom BOHATSTVE: Bola by som naivná, ak...
Domáci prominenti
Ján Baláž
Ján Baláž má zadné dvierka v Davose: Život a podnikanie vo Švajčiarsku! Trvalý odchod zo Slovenska?
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026
Očami tvorcov pánskej módy: Toto boli NAJlepšie oblečené dámy na Beauty Ball, žiarili ako kráľovné
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise pri financovaní sociálnych služieb
SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise pri financovaní sociálnych služieb
Správy
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Správy
Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka na námestie
Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka na námestie
Správy

Domáce správy

Policajný zásah na zastávke
Policajný zásah na zastávke MHD: VIDEO Policajti priamo na chodníku zadržali Juraja (42), šokovaní ľudia
Domáce
Tragédia v rodine žilinského
Tragédia v rodine žilinského prokurátora Balogha: Mladého policajta našli mŕtveho
Domáce
Smrteľná nehoda v Prievidzi!
Smrteľná nehoda v Prievidzi! 82-ročná chodkyňa neprežila zrážku s osobným autom: Polícia začala trestné stíhanie
Domáce
Vianočná flotila v Bratislave v piatok začala premávať: Cestujúcich čakajú aj hudobné vystúpenia
Vianočná flotila v Bratislave v piatok začala premávať: Cestujúcich čakajú aj hudobné vystúpenia
Bratislava

Zahraničné

Niektoré krajiny budú bojkotovať
Škandál pred súťažou Eurovízie: Izrael sa jej môže zúčastniť! TIETO štáty na protest odstúpili
Zahraničné
Zomrel svetoznámy architekt Frank
Zomrel svetoznámy architekt Frank Gehry: Autor Tancujúceho domu a legenda modernej architektúry
Zahraničné
V Česku vyšetrujú ZÁHADNÚ
V Česku vyšetrujú ZÁHADNÚ smrť novorodencov: V pôrodnici za deň oživovali až štyroch, dvaja zomreli
Zahraničné
FOTO Tisíce žiakov a študentov
Tisíce žiakov a študentov v Nemecku vyšli do ulíc: Protestovali proti plánom na zavedenie brannej povinnosti
Zahraničné

Prominenti

Beauty Ball
Beauty Ball to rozbalí vo veľkom: Exkluzívni hostia! Bude tam aj... fíha
Domáci prominenti
Celé Česko SMÚTI: Zomrel
Celé Česko SMÚTI: Zomrel známy moderátor (†55)... Po krátkej chorobe
Domáci prominenti
Lottie Moss
Známa blondínka provokovala na červenom koberci: Ehm, kde nechala bielizeň?!
Zahraniční prominenti
Peter Šarkan Novák
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Danae Mercer Ricci
POZOR, odvaha level 100: Influencerka v PRIESVITNÝCH šatách pobúrila fanúšikov! Odvážili by ste sa v nich vyjsť von?
Zaujímavosti
Otec vedie nevestu k
TOTO nikto nečakal: Otec vedie dcéru k oltáru… TO je dinosaurus?! VIDEO baví internet, ženích sa ledva udržal na nohách
Zaujímavosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti či televízia! NAJPRÍSNEJŠIA mama v Británii prekvapuje: Nevychovávam plačkov, ale lídrov
Zaujímavosti
Cestovateľ Martin Navrátil: Na
Cestovateľ Martin Navrátil: Na tieto miesta už nikdy nevkročím (ROZHOVOR)
dromedar.sk

Dobré správy

Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov

Šport

Žreb MS 2026 je na svete: Slováci spoznali mená možných súperov
Žreb MS 2026 je na svete: Slováci spoznali mená možných súperov
MS vo futbale
Zmena na čele SP: Bátovská najvyššie zo Sloveniek, do stíhačky sa kvalifikovala aj Kuzminová
Zmena na čele SP: Bátovská najvyššie zo Sloveniek, do stíhačky sa kvalifikovala aj Kuzminová
Biatlon
Slovan zmazal domácu Nitru: Hrali sme za toho, kto bojuje v ťažšom zápase
Slovan zmazal domácu Nitru: Hrali sme za toho, kto bojuje v ťažšom zápase
Tipsport liga
Calzona po žrebe krotí emócie: V prvom rade musíme zvládnuť baráž
Calzona po žrebe krotí emócie: V prvom rade musíme zvládnuť baráž
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie

Technológie

Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Armádne technológie
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Kvízy
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
Android
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
Bezpečnosť

Bývanie

Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?

Pre kutilov

6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Romániky, ktoré sa stávajú našim zrkadlom: Prečo nás priťahujú muži, ktorí nás dráždia aj ničia?
Partnerské vzťahy
Romániky, ktoré sa stávajú našim zrkadlom: Prečo nás priťahujú muži, ktorí nás dráždia aj ničia?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Niektoré krajiny budú bojkotovať
Zahraničné
Škandál pred súťažou Eurovízie: Izrael sa jej môže zúčastniť! TIETO štáty na protest odstúpili
V Česku vyšetrujú ZÁHADNÚ
Zahraničné
V Česku vyšetrujú ZÁHADNÚ smrť novorodencov: V pôrodnici za deň oživovali až štyroch, dvaja zomreli
Nemanželská a najmladšia dcéra
Zahraničné
Putinova dcéra pod paľbou novinára: Objavil ju v Paríži na ulici! Zavolajte otcovi, nech prestane bombardovať
Policajný zásah na zastávke
Domáce
Policajný zásah na zastávke MHD: VIDEO Policajti priamo na chodníku zadržali Juraja (42), šokovaní ľudia

Ďalšie zo Zoznamu