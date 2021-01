Plošný skríning na KORONAVÍRUS je v plnom prúde: Otvorili stovky odberných miest! Aktuálny ZOZNAM

Ďalšie plošné testovanie prebehne trochu inak. Na cestu do práce a uplatnenie ďalších výnimiek zo zákazu vychádzania sa bude potrebné od 27. januára do 2. februára preukazovať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Môže ísť o antigénový, ale aj PCR test, ktorý bol vykonaný od 18. januára. Testovanie prebehne od 18. do 26. januára a v réžii ho budú mať samosprávy. Viaceré obce, mestá či mestské časti ešte čakajú na odobrenie MOM, o odberných miestach budú následne informovať. Pripomíname, že pre bližšie informácie sledujte webstránku mesta alebo jej stránku na Facebooku. V okresoch zaradených medzi 37 horších, bude treba od 3. do 7. februára ďalší test, vykonaný od 27. januára.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Kompletný prehľad všetkých odberových miest v Bratislave je k dispozícii na webovej stránke covid.bratislava.sk. Súčasťou webu je aj ich mapa. Postupne majú pribúdať ďalšie informácie, napríklad otváracie hodiny či spôsob objednania.

Bratislava I (Staré Mesto)

Celoplošné testovanie organizované Starým Mestom sa uskutoční predovšetkým počas víkendu. V sobotu 23. a v nedeľu 24. januára, vždy od 8.00 do 20.00 h. (prestávka, aby sa mohli odberové tímy najesť je od 12:00 - 13:00 a od 17:00 - 17:30). Dočasné odberové miesta budú kopírovať tie z prvého celoplošného testovania, dokopy ich bude 25 plus 4, ktorá pridalo hlavné mesto (ide o dve električky a dva autobusy). Testovať sa bude najmä na základných školách – pribudla ZŠ Dubová.

Bratislava II (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice)

Ružinov

Ružinov otvorí 59 testovacích miest pre verejnosť. Desať z nich je drive-thru: pohodlne z auta, odporúča sa najmä letisko, kde bude až osem odberových tímov. 22 miest je na objednanie. Objednávací systém funguje od štvrtka. Celkovo tam bude zhruba 15-tisíc voľných termínov. Kto sa nechce objednávať, môže využiť 27 miest, kde sa bude testovať bez objednania.

Vrakuňa

Vo Vrakuni otvorili všetkých 6 plánovaných odberných miest na ZŠ Rajčianska a Žitavska. Odberové miesta sú otvorené v čase od 08:00 do 20:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00 a od 17:00 do 17:30.

Podunajské Biskupice

V Podunajských Biskupiciach bude otvorených 12 odberných miest.

Nové Mesto

V Novom Meste cez víkend 23. a 24. januára otvoria 24 odberných miest. Všetky testujú bezplatne a bez objednania (s výnimkou testovania v autobuse pri hale Pasienky). Otvorené budú od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami od 12.00 do 13.00 h a od 18.00 do 18.30 h). Posledný odber je pol hodiny pred zavretím odberného miesta. Posledné miesto otvoria cez víkend v Mierovej kolónii a k dispozícii bude testovací tím na mobilnom odberovom mieste na Chemickej 1 (budova Pergamon).

Rača

Na týchto miestach sa v uvedených časoch budú môcť dať bezplatne testovať všetky osoby nad 15 rokov antigénovým testom. Na test sa netreba vopred objednávať. Na presný čas sa dá objednať cez víkend v MOM na futbalovom štadióne FK Rača, ktoré zriadi bratislavský magistrát. Cez portál odbernemiesta.sk budete môcť sledovať aktuálny počet ľudí v radoch na jednotlivých MOM. Presný link zverejníme čoskoro.

Vajnory

Bratislava IV (Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica)

Karlova Ves

Karlova Ves bude obyvateľov testovať v 14 odberových miestnostiach. S testovaním v mestskej časti sa začne v piatok ráno v Líščom údolí a pod Mostom Lanfranconi formou drive-thru, na štyroch odberových miestach (po dvoch v oboch lokalitách) sa z auta budú môcť otestovať až do utorkového večera (26. 1.) výlučne obyvatelia s trvalým pobytom v hlavnom meste. Objednanie nie je na odberných miestach potrebné s výnimkou autobusu pri cintoríne.

Dúbravka

V Dúbravke z 18 testovacích miest bude 14 interiérových a štyri exteriérové (okno, autobus).

Lamač

Devínska Nová Ves

Odberové miesta budú podobne ako počas októbrového plošného testovania na školách, v priestoroch a tak ďalej. Následne zostavia web so zoznamom všetkých testovacích miest a časom, koľko sa tam aktuálne čaká. Niektoré miesta, ak bude záujem, skúsia otvoriť aj v pondelok a v utorok.

Záhorská Bystrica

V Záhorskej Bystrici sa môžete dať otestovať antigenovým testom od štvrtka 21. januára až do utorka 26. januára. Čo je celkom 6 dní. Hlavná časť testovania bude v sobotu a v nedeľu 23. a 24. januára od 8 do 20 hodiny. Prebiehať bude na štyroch odberných miestach. V Spoločenskom dome, v dvoch pavilónoch ZŠ a vo viacúčelovej športovej hale.

Odberné miesta:

- 21.1. - 26.1. (štvrtok - utorok) 10:00 - 16:00 exteriérové testovanie v autobusoch Námestie rodiny, ul. Na Krčoch (obedná pauza 13:00-13:30)

- 23.1. - 24.1. (sobota - nedeľa) 8:00 - 20:00 interiérové testovanie základná škola pavilón A, pavilón B, športová hala a spoločenský dom na Námestí Rodiny (prestávka 12:00-13:00 a 17:00-18:00)

Bratislava V (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo)

Petržalka

Petržalka informuje, že v tejto počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti sa bude počas víkendu testovať v 19 lokalitách, z toho 14 zriaďuje petržalská samospráva a päť magistrát. Dohromady bude v Petržalke 53 odberných miest.

Rusovce

Rusovce budú mať miesto plánovaných troch nakoniec 4 odberné miesta. V sobotu a nedeľu sa testuje od ôsmej rána do 13:00 a poobede od 14:00 do 20:00. Posledný odber je o 19:30. Odberné miesto A a B sa nachádza v areáli základnej školy na Vývojovej ulici. Odberné miesto C a D je na parkovisku pri zdravotnom stredisku.

Jarovce

V Jarovciach sú zriadené 2 odberné miesta. Obe v priestoroch kultúrneho domu (sála a bar) tak, ako to bolo počas jesenného testovania. Adresa je Jantárová 1. Pre obe miesta bude jeden spoločný rad. Starosta Jozef Uhler odporúča prísť pešo, pretože parkovanie by nemuselo stačiť. Testovať sa bude bez objednania. Testovanie bude prebiehať v týchto termínoch:

- 22.1. piatok 14:30 - 20:00

- 23.1. sobota 08:00 - 13:00, 14:00 – 20:00

- 24.1. nedeľa 08:00 - 13:00, 14:00 – 20:00

Čunovo

V Čunove budú zriadené 2 odberné miesta. Prvé bude na Miestnom úrade Bratislava - Čunovo. Druhé v Hasičskej zbrojnici DHZO Bratislava-Čunovo. Ľudia by sa mali prísť testovať podľa ulíc. Odberné miesta budú monitorované live kamerovým prenosom za účelom monitorovania hustoty a pohybu osôb pred odberným testovacím miestom.

Malacky

V Malackách fungujú tri odberové miesta na testovanie – fungujú v miestnych školách - Základná škola Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera a Spojená škola sv. Františka Assiského. S už existujúcimi v malackom kaštieli a na sídlisku Juh tak majú obyvatelia Malaciek do 26. januára možnosť otestovať sa na pitiach miestach.

Pezinok

V Pezinku fungujú cez týždeň počas pracovných dní 2 odberné miesta, a to na Bratislavskej ulici (od 14.00 do 22.00 h.) a pri vstupe do budovy v Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela (od 12.00 do 16.00 h.). Cez víkend pribudne ďalších 8 odberných miest fungovať v časoch od 8.00 do 18.00 h., pričom od 12.00 do 13.00 h. bude obedová prestávka.

1. Denné centrum Grinava

2. Basketbalová hala SOŠ podnikania a služieb, Komenského ul.

3. ZŠ Fándlyho

4. Futbalový štadión PŠC (Juh)

5. Denné centrum Hrnčiarska

6. Pezinské kultúrne centrum

7. ZŠ Kupeckého

8. ZŠ Na bielenisku

Na budúci týždeň, v pondelok a v utorok (25. a 26. januára) budú k dispozícii ešte odberné mieste na ZŠ Fándlyho a ZŠ Na bielenisku v časoch od 13.00 do 18.00 h., pričom od 15.00 do 15.30 budú mať prestávku.

Senec

Senec má schválené 3 odberové miesta (ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská, ZŠ A. Molnára Szencziho). Na daných odberových miestach budú 2 - 4 odberové tímy. MOM na Slnečných jazerách Juh je stále v prevádzke, pribudne tam aj druhé odberové miesto.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Banská Bystrica

Banská Bystrica otvorí celkom 19 odberových miest, na ktorých bude vzorky odoberať 55 tímov. Samospráva v stredu spustila on-line rezervačný systém, ktorý otestovala už počas víkendového komunitného testovania. S organizáciou pomohla aj Rooseveltova nemocnica, ktorá zabezpečí testovanie v sobotu i nedeľu (23. - 24. 1) na parkovisku Mičinská.

Zdroj: banskabystrica.sk

Žiar nad Hronom

V piatok mesto otvorí tri odberové miesta na základných školách, v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude v rámci mesta otvorených celkom 11 odberových miest. Testovanie sa počas víkendu uskutoční aj v priemyselnom parku, tri odberové miesta otvorí mesto v spolupráci so spoločnosťami Slovalco a Nemak. Antigénové testovanie sa uskutoční aj v priemyselnom parku a samospráva chce využiť i online registráciu. Okresný úradv Žiari nad Hronom eviduje v testovania zo strany samospráv zriadenie 45 odberových tímov, dve budú aj v Kremnici.

Detva

Krízový štáb mesta sa rozhodol, že ešte viac posilní plánované víkendové celoplošné testovanie, ktoré bude v meste na ôsmich odberových miestach.

štvrtok – piatok (21. 1. - 22. 1., otvorené od 8.00 do 18.00)

- DK A. Sládkoviča

- Mestské kultúrne stredisko (Chudobienec)

sobota – nedeľa (23. 1 – 24. 1., otvorené od 8.00 do 20.00, obedňajšia prestávka od 11.45 - 12.30)

- DK A. Sládkoviča – 2 odberné miesta

- III. ZŠ, Obrancov mieru – športová hala

- IV. ZŠ, A. Bernoláka – športová hala

- I. ZŠ, Kukučínova ul.

- Mestské kultúrne stredisko (Chudobienec)

Lučenec

V Lučenci bude k dispozícii dohromady 15 odberových miest. Občania sa na ne budú môcť zaregistrovať elektronicky na konkrétny deň a čas.

Zdroj: Facebook/Lučenec

Rimavská Sobota

Dokopy 11 odberových miest na skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 plánuje počas najbližšieho víkendu otvoriť samospráva Rimavskej Soboty.

Poltár

V Poltári sa bude testovať dva dni, a to počas najbližšieho víkendu od soboty do nedele (23. - 24. januára). Občanom budú k dispozícii dočasné odberové miesta, otvorené budú v čase od 07.00 do 19.00 h. Záujemcovia sa môžu prísť otestovať do telocvične pri Základnej škole na Ulici slobody, do areálu TJ Sklotatran Poltár a do mestskej športovej haly na Sklárskej ulici. "Dovtedy môžete využiť existujúce mobilné odberné miesto, v hasičskom dvore, na ktorom dostanete aj certifikát s výsledkom testu," upozorňuje mesto.

Zdroj: poltar.sk

Žarnovica

V meste Žarnovica je od utorka (19. 1.) zriadené druhé odberové miesto v priestoroch Mestského športového areálu, na oboch miestach sa predĺžili časy odberov do 18.00. S výnimkou stredy budú až do soboty (23. 1.) otvorené obe v tomto areáli. V prípade záujmu je pritom samospráva pripravená na piatok, sobotu a nedeľu (22. - 24. 1.) zriadiť ďalšie odberové miesta. O ich prípadnom otvorení bude mesto verejnosť včas informovať. Do testovania sa pripoja viaceré obce v žarnovickom okrese.

Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica otvorilo vo štvrtok ďalšie odberové miesto na Základnej škole (ZŠ) Jozefa Kollára na Drieňovej ulici. Fungovať bude každý deň od štvrtku (21. 1.) do stredy (27. 1.). Samospráva pripravila aj online rezervačný systém, slúžiť bude na uprednostnenie registrovaných občanov. Obyvatelia majú naďalej k dispozícii bezplatné antigénové testovanie v priestoroch už existujúceho odberového miesta v Kultúrnom centre. K dispozícii bude aj počas víkendu a nebude preň platiť online rezervačný systém. Mesto pripravuje odberové miesto aj v mestskej plavárni. Mobilná odberová jednotka bude navyše testovať v niektorých podnikoch v rámci mesta.

Zvolen

Mesto Zvolen otvorí celkom 12 odberových miest, na ktorých bude vzorky odoberať 24 tímov. V prípade, že sa záujemcovia o testovanie nezúčastnia na víkendovom celoplošnom testovaní, stále sa budú môcť otestovať na mobilnom odbernom mieste v priestoroch klubu dôchodcov v blízkosti zvolenskej nemocnice na Ferjenčíkovej ulici. Odbery sa uskutočňujú každý pracovný deň od 10.00 do 14.00 h.

Mesto Zvolen spustilo on-line rezervačný systém. Na všetkých odberných miestach sa dá otestovať aj bez registrácie, na niektorých sa môžu občania dopredu objednať.

Revúca

V Revúcej sa od štvrtka 21. januára spúšťa testovanie v dvoch odberových miestach. Cez víkend budú otvorené štyri odberové miesto. Na odberové miesto Obradná sieň/sobášna miestnosť na Remeselníckej ulici je spustený objednávací systém Bookio. Pokiaľ sa osvedčí, bude nastavený aj pre ostatné odberové miesta. Odberové tímy plánuje posilniť aj revúcka nemocnica. Mobilné odberové miesto zriadi v okrese Revúca aj obec Jelšava.

Veľký Krtíš

Mesto Veľký Krtíš pripravilo pre záujemcov päť odberných miest. Samospráva uviedla, že na niektoré miesta sa dá elektronicky objednať. Testovanie bude počas najbližšieho víkendu v sobotu a v nedeľu (23. – 24. 1.) v čase od 8.00 do 20.00 h s obedňajšou prestávkou od 13.00 do 14.00 h. Posledné odbery sa budú robiť 30 minút pred koncom testovania a na niektoré miesta sa bude dať objednať elektronicky.

Brezno

V Brezne bude po oba víkendové dni 23. a 24. januára k dispozícii 20 mobilných odberných miest (MOM) pre skríningové testovanie na ochorenie COVID-19. Otvorené majú byť od 8.00 do 18.00 h. Na všetky miesta by sa občania mali elektronicky objednať cez webovú stránku korona.gov.sk, no mesto doteraz nemá prihlasovacie údaje. Informoval o tom brezniansky primátor Tomáš Abel na sociálnej sieti.

PREŠOVSKÝ KRAJ

Prešov

Mesto Prešov zriadi 44 odberných miest na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v dňoch 23.1. a 24.1.2021. Všetky odberné miesta budú otvorené v čase od 8:00 do 20:00 hod. s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12:00 do 12:45 hod. a od 17:00 do 17:45 hod.

Poprad

Mesto Poprad pre veľký záujem zo strany ľudí zriadi v rámci celoslovenského skríningového testovania ďalších osem odberných miest k pôvodným 12 testovacím miestam. Tie budú na Mestskom úrade v Poprade, v Aréne Poprad, v kine Máj v mestskej časti Veľká, v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Komenského na sídlisku Západ, na sídlisku Juh v ZŠ s MŠ Tajovského, v ZŠ s MŠ Jarná a dve nové testovacie miesta pribudnú v Spojenej škole Letnej.

Svidník

Vo Svidníku pribudnú počas víkendu (23. – 24. 1.) štyri nové odberové miesta na testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré zriadi mesto. Ľudia sa tak môžu otestovať pri športovej hale, v nemocnici, v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku, na amfiteátri, v dome kultúry, v Základnej škole na ulici 8. mája, vo vestibule autobusovej stanice a v priestoroch Gymnázia Duklianskych hrdinov.

Stropkov

Mobilné odberové miesto (MOM) na Šarišskej ulici v Stropkove bude počas víkendu (23. 1. – 24. 1.) otvorené od 8.00 h do 22.00 h. V Stropkove sa môžu ľudia dať otestovať aj na MOM pri kultúrnom stredisku na ulici Nový riadok. Pribudli aj dve nové odberové miesta. Jedno je v mestskej športovej hale na Ulici Matice slovenskej. Druhé novovytvorené odberové miesto je v komunitnom centre na Mlynskej ulici.

Levoča

V rámci celoslovenského testovania na ochorenie COVID-19 vytvorilo mesto Levoča v spolupráci s tamojšou nemocnicou dve nové mobilné odberové miesta (MOM).

Humenné

S cieľom skrátiť čakacie doby počas víkendového (23. a 24. 1.) celoplošného testovania požiadalo mesto Humenné o vytvorenie vlastných piatich odberových miest. Humenčania tak budú mať k dispozícii minimálne desať odberových miest, mesto eviduje žiadosti o zriadení ďalších dvoch. Testovať sa bude v pondelok aj v utorok na vybraných miestach. Celkovo bude v okrese Humenné 41 odberových miest.

1. SČK (pred budovou MsÚ Humenné)

2. Detský Ados s.r.o. (Sídlisko pod Sokolejom)

3. DZS-M.K. TRANS (pri zimnom štadióne)

4. ZSS Slnečný dom (Dubník)

5. Nemocnica Humenné

6. LEMAR BAU s.r.o. – Gorkého ul. parkovisko

Kežmarok

V Kežmarku spustili od stredy od 12.00 h rezervačný systém na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Mestské testovanie antigénovými testami, ktoré je súčasťou celoplošného skríningu, sa bude realizovať v sobotu a nedeľu (23. - 24. 1.) v ôsmich mobilných odberných miestach.

Zoznam odberných miest, podrobnosti TU >>

1. Mestská športová hala Vlada Jančeka

2. Základná škola s Materskou Nižná Brána

3. Stredná odborná škola Garbiarska 1

4. Mestské kultúrne stredisko

5. Aréna Kežmarok A

6. Aréna Kežmarok B

7. Základná škola Dr. Daniela Fischera 2

8. Základná škola s Materskou školou Sv. Kríža

Giraltovce

V Giraltovciach budú celkovo k dispozícii 4 odberné miesta. Predĺžil sa počet dní, kedy sa testuje. V priestoroch mestskej polikliniky sa môžu ľudia ešte otestovať vo štvrtok (21. 1.) a v piatok (22. 1.) v čase od 13.00 h do 16.00 h. V Komunitnom centre na Dukelskej ulici v piatok (22. 1.) od 8.00 h do 15.00 h, v sobotu (23. 1.) od 7.00 h do 17.00 h a v nedeľu (24. 1.) od 8.00 h do 12.00 h. Počas víkendu sa bude testovať v priestoroch mestského úradu a v športovej hale v rovnakom čase, v sobotu (23. 1.) od 7.00 h do 17.00 h a v nedeľu (24. 1.) od 8.00 h do 12.00 h.

Sabinov

V Sabinove zatiaľ fungujú dve MOM, pričom počas týždňa bude otvorené tretie. Mesto v súvislosti s testovaním zároveň komunikovalo s najväčšími zamestnávateľmi v meste.

Snina

Masívne testovanie obyvateľov okresu Snina sa uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu 23. a 24. januára. V rámci okresu bude oba dni fungovať 18 odberných miest. Na testovanie sú pripravení. Komplikácie môže spôsobiť logistika testovacích súprav v prípade nepriaznivého počasia, najmä do ťažšie dostupnej Uličskej doliny. V meste Snina sa budú odberové miesta nachádzať na Cirkevnej spojenej škole, ZŠ Komenského, ZŠ Študentskej, ZŠ Budovateľskej a na Elokovanom pracovisku ZŠ P. O. Hviezdoslava.

Bardejov

Mesto Bardejov otvorí počas víkendu (23. – 24. 1.) na 13 stanovištiach celkovo 20 odberových miest.

Jednotlivé miesta budú otvorené od 7.00 h do 19.30 h. Od 10.00 h bude 15-minútová hygienická prestávka, od 13.00 h do 14.00 h bude prestávka na obed a od 17.00 h opäť 15-minútová hygienická prestávka. Mesto občanom umožňuje na ôsmich miestach online rezerváciu na testovanie.

Medzilaborce

Vládou nariadený skríning obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa u starostov obcí najmenšieho slovenského okresu nestretol s pozitívnymi odozvami. Deväť odberových miest sa v šiestich obciach a meste Medzilaborce napokon počas víkendu otvorí najmä vďaka prevádzkovateľovi stabilného odberového miesta v okresnom meste. Pre TASR to potvrdil prednosta Okresného úradu Medzilaborce Michal Sopko. Mesto Medzilaborce oznámilo, že skrinigové testovanie obyvateľov mesta a priľahlých obcí prebieha od 18. do 26. Januára v čase od 8.00 do 18.00 hod. na odbernom meste pri kultúrnom dome.

KOŠICKÝ KRAJ

Košice

V rámci kontinuálneho dobrovoľného skríningu na ochorenie COVID-19 je v Košiciach od štvrtkového popoludnia otvorených dokopy 77 odberných miest s viac ako 100 odbernými tímami.

Gelnica

Mesto Gelnica rozšíri kapacity na testovanie. Okrem doterajšieho mobilného odberového miesta sa od stredy (20. 1.) možno dať otestovať aj v priestoroch základnej školy. Cez víkend budú k dispozícii dokopy štyri odberné miesta.

Spišská Nová Ves

V rámci skríningového testovania zriadia v meste Spišská Nová Ves počas víkendu (23. – 24. 1.) sedem odberných miest. V sobotu budú odberné miesta fungovať od 8.00 do 19.30 h a v nedeľu od 8.00 do 17.30 h.

Michalovce

Spomedzi piatich miest, kde sa môžu aktuálne obyvatelia mesta Michalovce bezplatne otestovať na ochorenie COVID-19, budú počas nadchádzajúceho víkendu 23. a 24. januára v prevádzke dve, na Námestí osloboditeľov 70 a na Staničnej 3. S cieľom umožniť Michalovčanom otestovať sa v rámci skríningového plošného testovania rýchlo a v blízkosti svojho bydliska zriadi samospráva na území mesta ďalších 11 odberových miest. Obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa počas víkendu plánujú zapojiť do celoplošného skríningu na jednom z miest odporúča samospráva vopred sa na testovanie objednať. V okrese Michalovce sa v rámci skríningového celoplošného testovania počas víkendu 23. a 24. januára nebude dať otestovať len vo ôsmich obciach.

Moldava nad Bodvou

Bezplatné dobrovoľné testovanie v rámci dobrovoľného kontinuálneho skríningu bude v Moldave nad Bodvou od soboty (23. 1.) do pondelka (25. 1.) v časoch od 8.00 h do 18.00 h, s hodinovou prestávkou medzi 12.00 h a 13.00 h. V sobotu bude možnosť otestovať v sa kultúrnom dome v mestskej časti Budulov.

Cez víkend budú k dispozícii odberné miesta v areáli bývalej STS na Budulovskej ceste a odberné miesto v penzióne na Školskej ulici bude okrem víkendu k dispozícii aj v pondelok. V Inkubátore na Školskej ulici, kde je zároveň bezbariérový vstup vhodný pre imobilných a starších ľudí, sa bude dať otestovať v nedeľu a v pondelok. Testovať by sa malo aj v novozrekonštruovanej športovej hale K5 na Námestí Ľudovíta Štúra.

Trebišov

V rámci skríningového testovania na COVID-19 okresné mesto Trebišov zriadi počas víkendu šesť odberných miest, fungovať budú bez objednania. Medzi nimi sú základné školy na Pribinovej ulici a Ivana Krasku, Gymnázium na Komenského ulici, Mestské kultúrne stredisko či Centrum voľného času na Ulici T. G. Masaryka. V sobotu bude v prevádzke päť odberných miest v čase od 8.00 h do 17.00 h, v nedeľu popoludní pribudne šieste v Spoločenskom centre v Milhostove. Testovať sa bude v Kráľovskom Chlmci aj v Sečovciach.

Sobrance

Spomedzi 46 obcí okresu Sobrance vzniknú MOM v 18 z nich. Na zabezpečenie celoplošného skríningu obyvateľstva na ochorenie COVID-19 bude v okrese Sobrance počas nadchádzajúceho víkendu 23. a 24. januára v prevádzke 22 odberových miest. Štyri z nich budú slúžiť obyvateľom okresného mesta, ďalších 18 vznikne v obciach.

ŽILINSKÝ KRAJ

Žilina

Žilinčania sa môžu prihlásiť na víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 online na 11 vybraných odberných miestach. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie.

Martin

Mesto Martin vytvorí počas najbližšieho víkendu (23. - 24. 1.) 44 nových odberných testovacích miest. Martinčania budú môcť využívať na prihlásenie na testovanie mobilnú aplikáciu. Doplnila, že obyvatelia a návštevníci Martina môžu do víkendu využiť testovanie v ôsmich stálych mobilných odberových miestach. Na niektoré z nich sa môžete objednať.

Liptovský Mikuláš

V meste Liptovský Mikuláš plánujú cez víkendotvoriť 15 odberných miest. Testovanie by malo trvať od 8.00 do 20.00 h s posledným odberom o 19.30 h a dvoma prestávkami. Predbežný zoznam odberných miest sa bude aktualizovať, respektíve deň pred testovaním sa bude potvrdzovať.

Dolný Kubín

V Dolnom Kubíne bude k dispozícii 14 odberných miest. Testovať sa bude v sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára v čase od 8.00 do 18.00 hod. Posledný ster je 30 minút pred prerušením testovania. Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste a čase. Odberné miesta budú zriadené v nasledujúcich lokalitách: Kňažia, Záskalie, Medzihradné, Banisko,Staré mesto, Brezovec a Veľký Bysterec.

Zdroj: dolnykubin.sk

Ružomberok

V Ružomberku bude počas najbližšieho víkendu v rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 k dispozícii celkom 13 odberných miest. Desať otvoria v sobotu (23. 1.), deväť v nedeľu (24. 1.). Otestovať sa bude možné od 8.00 do 18.00 h.

Tvrdošín

Mesto Tvrdošín počas soboty otvorí tri odberové miesta s dostatočným počtom personálu. Sobotňajšie testovanie sa uskutoční od 8.00 h do 20.00 h. Okrem sobotného testovania je od stredy do piatku (22. 1.), v pondelok (25. 1.) a utorok (26. 1.) otvorené centrálne odberové miesto, ktoré sa nachádza v miestnom kultúrnom stredisku. Obyvatelia sa tu môžu prísť dať otestovať v čase od 15.00 h do 19.00 h, dodal primátor.

1. Centrálne ODBERNÉ MIESTO - MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO na Medvedzí

2. ODBERNÉ MIESTO - KINO JAVOR v Krásnej Hôrke

3. ODBERNÉ MIESTO - ŠPORTOVÁ HALA v Tvrdošíne

Čadca

Testovanie v Čadci sa uskutoční počas víkendu na jedenástich odberných miestach od 8.00 do 18.00 h, s posledným odberom o 17.30 h. V dome kultúry bude ešte v pondelok (25. 1.) možnosť otestovať sa v dvoch odberových tímoch v čase od 12.30 do 18.00 h.

Turčianske Teplice

Samospráva Turčianskych Teplíc pomôže pri skríningu obyvateľov na ochorenie COVID-19. Cez víkend 23. a 24. januára zriadi dve odberové miesta v areáloch škôl. Obyvatelia sa môžu dať naďalej otestovať v mobilných odberových miestach aj počas pracovného týždňa. V Turčianskych Tepliciach budú mať možnosť občania absolvovať antigénový test podľa harmonogramu, ktorý radnica uverejnila na webovej stránke mesta.

"V pracovných dňoch 21., 22., 25. a 26. januára môžu navštíviť mobilné odberové zariadenie v budove polikliniky do 15.00 h a po 15.00 h do 20.00 h odberové miesto v Základnej škole (ZŠ) Školská. Mesto navyše zriadilo možnosť testovania aj počas víkendových dní," uviedol Hus. Antigénové testovanie bude v sobotu (23.1.) aj v nedeľu (24.1.) v ZŠ Školská a v budove gymnázia v Horných Rakovciach od 7.00 h do 19.00 h. Prestávka pre odberové tímy bude od 12.00 h do 13.00 h.

Námestovo

V Námestove plánujú cez víkend otvoriť päť odberových miest. Testovanie v Námestove bude v oba dni víkendu trvať od 8.00 do 18.00 h. Cez týždeň môžete využiť antigénové testovacie miesta: MUDr. Rastislav Zanovit, od 09:00 - 17:00, Štefánikova 1090/82 a Oravská poliklinika Námestovo, od 07:00 - 15:00, Červeného kríža 62/30.

Zoznam odberných miest:

1. Mestský úrad

2. Gymnázium Antona Bernoláka – športová hala

3. Základná škola Komenského 495/33

4. Základná škola Slnečná 168/28

5. Dom kultúry

Trstená

V Trstenej sa v štyroch odberných miestach obyvatelia začnú testovať už v piatok (22. 1.) o 14.00 h. V sobotu (23. 1.) budú odbery robiť od 8.00 do 19.00 h. V nedeľu (24. 1.) bude otvorené iba jedno odberné miesto v Dome kultúry v čase od 8.00 do 14.00 h. Mesto plánuje využiť aj rezervačný systém.

1. ZÁPAD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA (P.O. Hviezdoslava, Západ 1146/39 , Klubovňa CVČ)

2. HRADY, MIERU, STRED - DOM KULTÚRY (Divadelná sála , Československej armády 957/13)

3. VYŠNÝ BREH – ĎURDINOVÁ (Futbalová tribúna pod Kľozovom)

4. ÚSTIE nad PRIEHRADOU (Dom miestnej samosprávy, Ústie nad Priehradou 183)

NITRIANSKY KRAJ

Nitra

V Nitre sa začne už tretie kolo testovania. Prebehne od piatku 22. 1. do nedele 24. 1. na 42 odberných miestach v rovnakých časoch. Piatok: 15.00 – 19.30 (posledný odber), sobota: 8.00 – 16.30 (posledný odber), obedná prestávka 12.00 – 13.00 a nedeľa: 08.00 – 16.30 (posledný odber), obedná prestávka 12.00 – 13.00.

Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach zriadili 6 odberných miest. Opätovné pretestovanie svojich zamestnancov spustil aj najväčší zamestnávateľ v okrese Zlaté Moravce, spoločnosť Secop.

Levice

Mesto Levice zabezpečilo testovanie počas víkendu v čase od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 13.00 h a od 17.00 do 17.30 h. Posledný odber sa uskutoční o 19.30 h. V mestských častiach Čankov, Horša a Malý Kiar bude testovanie prebiehať v sobotu v čase od 8.00 do 17.00 h s prestávkou od 12.00 do 13.00 h, posledný odber bude o 16.30 h. Pre všetkých záujemcov budú počas víkendu v Leviciach a v mestských častiach k dispozícii mobilné odberné miesta s možnosťou rezervácie prostredníctvom online rezervačného systému Bookio, aj odberné miesta bez potrebnej registrácie.

Vráble

Mesto Vráble hľadá pred tretím kolom plošného testovania zdravotníkov. Konať sa bude počas víkendu od 23. do 24. januára a radnica sa obáva, že pre veľkú vyťaženosť zdravotníckeho personálu nebude môcť obsadiť všetky odberné miesta. Vráble majú za sebou už dve kolá víkendových testovaní. Záujemcovia sa môžu stále hlásiť na mestskom úrade mailom i telefonicky.

TRNAVSKÝ KRAJ

Trnava

V Trnave sa bude počas nasledujúceho víkendu testovať od 8. do 18. hodiny spolu na 20 mobilných odberových miestach (MOM), zriadených mestom. V pondelok (25. 1.) a utorok (26. 1.) bude potom otvorených desať z nich, a to popoludní medzi 16. a 20. hodinou. MOM sú určené predovšetkým osobám vo veku od 15 do 65 rokov s trvalým či prechodným pobytom v Trnave. V okrese Trnava budú testovať všetky obce.

Piešťany

Piešťanská radnica avizuje testovanie rovnako na 23. a 24. januára od 8. do 20. hodiny, zriadiť plánuje podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej desať odberových miest. Spolu bude 19 miest.

Hlohovec

V sobotu a v nedeľu bude v Hlohovci otvorených osem odberových miest, v pondelok a utorok bude v prevádzke päť odberových miest v réžii mesta a ďalšie tri trvalé odberové miesta, ktoré majú iných prevádzkovateľov a iné časy odberov. Viac ako štyri tisícky osôb plánujú počas nadchádzajúceho plošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovať dovedna v Hlohovci traja veľkí zamestnávatelia. Bekaert Hlohovec vo vlastnej réžii otestuje 1600 zamestnancov, farmaceutický výrobca Saneca Pharmaceuticals 1800 a Plastic Omnium Auto Exteriors 650.

Holíč

V meste Holíč a v okolitých obciach Kopčany, Radimov a Unín sa pripravované skríningové antigénové testovanie občanov uskutoční v sobotu a nedeľu (23. a 24. 1.). Testovanie sa uskutoční na štyroch odberných miestach v Holíči – v telocvični základnej školy na Školskej, v športovej hale na Kollárovej, v klube dôchodcov na Kátovskej ulici a štvrté odberné miesto bude zriadené vo firme Eissmann na Lesnej ulici.

Senica

V meste Senica sa uskutoční celoplošné skríningové testovanie od štvrtka 21. januára do pondelka 25. januára. Najviac odberných miest bude otvorených cez víkend. Na testovanie sa bude potrebné objednať. Pre starších ľudí sme pripravili aj možnosť testovania bez potreby registrácie. Vo štvrtok a piatok bude otvorené v popoludňajších hodinách od 13.00 do 20.00 h odberné miesto na antigénové testovanie v priestoroch zimného štadióna. Počas víkendu bude otvorených spolu až deväť odberných miest.

Zdroj: senica.sk

Skalica

Mesto Skalica zabezpečí päť odberných miest. Mesto v stredu (20. 1.) spustilo nové odberné miesto v priestoroch kina. Ďalšie tri má v pláne spustiť v piatok (22. 1.) a ich prevádzku udržať až do pondelka (25. 1.). Na všetkých odberných miestach sa bude možné otestovať v priebehu celého dňa od 9.00 h do 18.00 h. Prestávka je plánovaná od 13.00 h do 14.00 h. V pláne je spustiť rezervačný systém už v priebehu štvrtka s možnosťou rezervácie miest na piatok až pondelok. Na rezerváciu bude určená väčšina odberných miest s výnimkou kina a druhého tímu v telocvični zdravotnej školy.

TRENČIANSKY KRAJ

Trenčín

Mesto Trenčín počas víkendu zriadi 36 odberných miest. Testovať sa bude od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h.

Púchov

Mesto Púchov si na základe vládneho rozhodnutia po dvoch týždňoch zopakuje celoplošné antigénové testovanie. Skríning sa v Púchove začne v sobotu (23. 1.) a potrvá do utorka 26. januára. Ako informovala púchovská primátorka Katarína Heneková, počas najbližšieho víkendu (23. – 24. 1.) vytvorí radnica desať odberových miest, v pondelok a v utorok (25. – 26. 1.) sa Púchovčania môžu nechať otestovať v troch odberových miestach.

Zdroj: puchov.sk

Partizánske

Mesto Partizánske plánuje pomôcť pri skríningovom testovaní obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Vytvoriť chce 18 odberových miest, ktoré by mali fungovať nadchádzajúci víkend 23. a 24. januára. V sobotu (23. 1.) bude otvorených 18 miest, v nedeľu (24. 1.) ich bude desať.

Bánovce nad Bebravou

Mesto Bánovce nad Bebravou otvorí v sobotu 23. 1. 2021 a nedeľu 24. 1. 2021 14 odberných miest.

Všetky odberné miesta budú otvorené od 8:00 do 20:00 h. (s prestávkami v čase 12:00 – 13:00 h. a 17:00 – 17:30 h, posledný odber bude realizovaný o 19:30 h.). Na niektoré odberné miesta je potrebná rezervácia.

Handlová

Handlovská radnica spustila vo štvrtok objednávkový systém na víkendové skríningové testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Zároveň predĺžila čas testovania o dva dni na jednom z odberových miest, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Mesto využíva na objednávky na odbery v troch odberových miestach z 12.

Bojnice

Bojnice zriadili 5 odberných miest. bez rezervácií. Ľuďom odporúčajú, aby prišli v abecednom poradí podľa rozdelených časov, ale aj podľa ulíc, o ktorých rozdelení informujú na webe.

1. Kultúrne centrum Bojnice - vestibul veľká sála, Hurbanovo námestie 19/41 - ulice

2. Centrum voľného času „JUNIOR“, Školská ulica 293/9 - ulice

3. Centrum voľného času „JUNIOR“, Školská ulica 293/9

4. Nemocnica s poliklinikou, ubytovacie zariadenie "červený kútik", Školská ulica 382/68

5. Dom kultúry a mládeže, Dubnica, Moyzesova ulica 1075/2

Považská Bystrica

V Považskej Bystrici otvorí radnica počas víkendového (23. – 24. 1.) celoplošného antigénového testovania odberné miesta v 16 mestských a prímestských častiach. K dispozícii bude 22 odberných tímov. V samotnom meste a v mestskej časti Považská Teplá budú v desiatich odberných miestach testovať v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 h s dvomi prestávkami (12.00 – 13.00 a 17.00 – 17.30). Ďalšie odberné miesto otvoria v športovej hale, kde budú štyri odberné tímy.

V mestských častiach Horný Moštenec, Orlové, Považské Podhradie a Podmanín sa bude testovať iba v sobotu. V častiach Dolný Moštenec, Šebešťanová, Podvažie a Praznov budú odberné miesta k dispozícii iba v nedeľu. Považskobystričania majú stále možnosť otestovať sa aj počas pracovných dní v piatich mobilných odberných miestach na antigénové testovanie. V dvoch z nich sa treba na testovanie prihlásiť elektronicky vopred.

Prievidza

Mesto Prievidza vytvorí počas víkendu 23. a 24. januára na skríningové testovanie spolu 25 odberných miest. Na desiatich z nich budú mať záujemcovia možnosť vopred sa objednať cez aplikáciu. Odberné miesta na testovanie sprístupní samospráva vo všetkých častiach mesta, nachádzať sa budú najmä v budovách škôl. Možnosť vybrať si konkrétny čas testovania budú mať obyvatelia na desiatich odberných miestach. Rezervácia je určená výlučne pre obyvateľov mesta Prievidza.