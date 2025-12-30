Veľké prepúšťanie v SND: Oliver Andrásy bije na poplach... Vyzýva hercov k ŠTRAJKU!

BRATISLAVA - Včera sme na Topkách informovali o veľkom prepúšťaní v Slovenskom národnom divadle. Výpoveď dostalo dokopy 5 uznávaných slovenských hercov, vrátane Táni Pauhofovej (42) a Romana Poláčika (37). A to mnohých nenechalo chladnými... Ozval sa aj Oliver Andrásy (68), ktorý vyzýva hercov k veľkému štrajku!
O tom, že sa v SND niečo chystá, avizovala Táňa Pauhofová už pred pár dňami v rozhovore pre 360-ku. „Konsolidácia sa týka aj nás a budeme sa musieť rozlúčiť s piatimi z nás. My vieme, akých päť ľudí nám bolo odporúčených, aby sme sa s nimi rozlúčili. Cítime za tým istú účelovosť a nie iba obyčajnú snahu o konsolidáciu a ušetrenie peňazí,“ vyjadrila sa herečka s tým, že medzi ohrozenými sú aj takí, ktorí sa verejne vyjadrovali k vedeniu ministerstva kultúry.
A včera boli oznámené všetky mená, ktoré v Slovenskom národnom divadle ku koncu decembra končia. Sú to Roman Poláčik, Daniel Žulčák, Martin Šalacha, Anna Magdaléna Hroboňová a dokonca aj samotná Táňa Pauhofová. Tá mala podľa informácií markiza.sk ponúknuť výpoveď sama, aby ušetrila niekoho z kolegov. Momentálne je na rodičovskej dovolenke.
K situácii v Slovenskom národnom divadle sa vyjadrilo viacero známych osobností. Medzi nimi aj Oliver Andrásy. A bije na poplach. „Ja neviem, ale oni asi naozaj zošaleli. Prepustiť zo SND Táňu Pauhofovú?! Šialenstvo. Politická samovražda. Také niečo by človek so zdravým rozumom neurobil! Alebo...? No... Alebo oni už vedia, že nás onedlho začlenia do ruského bloku (Spolu s Maďarskom a Českom) a potom už na nejakých predvolebných prieskumoch a popularite politikov nezáleží. Fico vyhrá s podporou 99,8 percenta a basta. My, starší, si ešte pamätáme, ako to v diktatúrach chodí,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.
A vyjadril sa aj v diskusii pod jedným z príspevkov. Hercov zvoláva na štrajk. „Mňa hlavne zaujíma, ako sa zachová herecký kolektív SND. Podľa mňa by mali okamžite vstúpiť do časovo neobmedzeného štrajku. Som naozaj zvedavý, ako sa zachovajú. Veľmi zvedavý. Lebo keď to neurobila, je to situácia porovnateľná s tou, keď uznávaní a vážení umelci podpisovali antichartu. S odôvodnením, že žiť treba. Uvidíme, či sme sa dostali až tam,“ dodal.
