Testovanie na KORONAVÍRUS: V Trebišove bude na šiestich miestach, v Sečovciach už začalo

V sobotu bude v prevádzke päť odberných miest v čase od 8.00 h do 17.00 h, v nedeľu popoludní pribudne šieste v Spoločenskom centre v Milhostove. Miesta s časmi odberov zverejnilo mesto na svojej webstránke aj na sociálnej sieti. "V týchto pracovných dňoch, ale aj počas víkendu, však môžu Trebišovčania ako doposiaľ využívať aj mobilné testovacie miesta zriadené Nemocnicou s poliklinikou v Trebišove, trebišovským vojenským útvarom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove," informovala hovorkyňa radnice Martina Mištaničová.

V Kráľovskom Chlmci sa antigénové testovanie pripravené mestom uskutoční od piatka do nedele (21. - 23. 1.), a to na základných školách na uliciach L. Kossutha a Hunyadiho a na mestskom úrade. "Tieto odberné miesta budú v prevádzke od 8.00 do 18.00 h, v nemocnici naďalej bude prebiehať testovanie občanov v ich vlastnej réžii," oznámil primátor Karol Pataky. Na testovanie sa dá aj registrovať cez webstránku mesta s výberom miesta a časového úseku.

V meste Sečovce začalo testovanie v budove kultúrneho domu už vo štvrtok, trvať bude do utorka (26. 1.) s výnimkou nedele (24. 1.). Odbery sa konajú od 10.00 do 19.30 h. "Prebieha to bez problémov, ľudia chodia priebežne. V piatok využijeme na testovanie aj komunitné centrum v rámci rómskej osady," uviedol prednosta mestského úradu Ivan Kantor.